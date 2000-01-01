Llista de tractaments protocol·laris

Espectable Senyor/a Espect. Sr. / Espect. Sra. secretari/ària de les Corts Valencianes

Excel·lentíssim/a Senyor/a Excm. Sr. / Excma. Sra. alcalde/essa de Barcelona

copríncep d'Andorra

delegat/ada del Govern de l'Estat a la comunitat autònoma

diputat/ada al Congrés dels Diputats

eurodiputat/ada

fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia

governador/a civil

membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts

persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi

president/a de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

president/a de la Diputació Provincial de Barcelona

president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres

president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

president/a de la Reial Acadèmia de Farmàcia

president/a de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació

president/a de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia

president/a del Parlament Europeu

president/a del Tribunal de les Aigües de València

president/a del Tribunal Superior de Justícia

president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin la seu a Barcelona

senador/a

Excel·lent Senyor/a Exc. Sr. / Exc. Sra. membre de la Mesa de les Corts Valencianes

síndic/a de Greuges del País Valencià

síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià

Honorable Senyor/a Hble. Sr. / Hble. Sra. batlle/essa d'Andorra (jutge/essa de primera instància)

conseller/a de comú d'Andorra

conseller/a de consell insular

conseller/a de la Generalitat de Catalunya

conseller/a de la Generalitat Valenciana

conseller/a del Govern balear

cònsol/consolessa

cònsol/consolessa de parròquia andorrana (alcalde/essa)

degà/ana del cos consular espanyol

diputat/ada del Parlament balear

exconseller/a de la Generalitat de Catalunya

exconseller/a de la Generalitat Valenciana

exconseller/a del Govern balear

portaveu del Govern valencià

president/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

secretari/ària del Govern valencià

secretari/ària del Parlament balear

vicepresident/a i portaveu del Govern balear

Honrat/ada Senyor/a Ht. Sr. / Hda. Sra. lletrat/ada major de les Corts Valencianes

Il·lustre Senyor/a Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra. conseller/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

delegat/ada territorial del Govern de la comunitat autònoma (per deferència)

diputat/ada de les Corts Valencianes

diputat/ada del Parlament de Catalunya

jutge/essa

membre de la Mesa del Parlament balear

membre de la Mesa del Parlament de Catalunya

membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres

notari/ària

president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que no tinguin la seu a Barcelona

secretari/ària judicial

síndic/a de Greuges de Catalunya

síndic/a major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Il·lustríssim/a Senyor/a Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. advocat/ada de l'Estat

alcalde/essa de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona)

cap provincial de Correus i Telègrafs

cap provincial de Trànsit

cap superior de policia

comissari/ària de policia

degà/ana del Col·legi Oficial d'Advocats

degà/ana del Col·legi Oficial de Notaris

degà/ana del Col·legi Oficial de Procuradors

degà/ana del Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat

delegat/ada regional o provincial de ministeri

diputat/ada provincial de Barcelona

director/a general de conselleria (llevat de Catalunya)

fiscal

fiscal en cap d'audiència provincial

interventor/a de la Diputació de Barcelona

magistrat/ada d'audiència provincial

magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia

magistrat/ada jutge/essa

membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació

president/a d'audiència provincial

president/a de consell comarcal

president/a de diputació provincial (llevat de Barcelona)

president/a de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

president/a de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació (llevat de Barcelona)

regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona

secretari/ària de diputació provincial

secretari/ària general de conselleria (llevat de Catalunya)

secretari/ària general de la Diputació de Barcelona

secretari/ària general de l'Ajuntament de Barcelona

síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona

sotsdelegat/ada regional o provincial de ministeri

sotsdirector/a general de conselleria (llevat de Catalunya)

tinent/a d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona

Magnífic/a Senyor/a Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra. conseller/a del Conselh Generau d'Aran

fiscal d'Andorra

síndic/a del Conselh Generau d'Aran

Molt Excel·lent Senyor/a M. Exc. Sr. / M. Exc. Sra. president/a de les Corts Valencianes

Molt Honorable Senyor/a M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra. expresident/a de la Generalitat de Catalunya

expresident/a de la Generalitat Valenciana

expresident/a del Govern balear

expresident/a del Parlament balear

expresident/a del Parlament de Catalunya

president/a de la Generalitat de Catalunya

president/a de la Generalitat Valenciana

president/a del Govern balear

president/a del Parlament balear

president/a del Parlament de Catalunya