Llista de tractaments protocol·laris
Llistes cedides per la UPF [Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra (1994). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra].
|Fórmula de tractament
|Abreviatura
|Càrrec
|Rector/a Magnífic/a
|Rector Mgfc. /
Rectora Mgfca.
|Senyor/a (càrrec)
|Sr. (càrrec) /
Sra. (càrrec)
|Fórmula de tractament
|Abreviatura
|Càrrec
|Espectable Senyor/a
|Espect. Sr. / Espect. Sra.
|Excel·lentíssim/a Senyor/a
|Excm. Sr. / Excma. Sra.
|Excel·lent Senyor/a
|Exc. Sr. / Exc. Sra.
|Honorable Senyor/a
|Hble. Sr. / Hble. Sra.
|Honrat/ada Senyor/a
|Ht. Sr. / Hda. Sra.
|Il·lustre Senyor/a
|Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
|Il·lustríssim/a Senyor/a
|Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
|Magnífic/a Senyor/a
|Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
|Molt Excel·lent Senyor/a
|M. Exc. Sr. / M. Exc. Sra.
|Molt Honorable Senyor/a
|M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
|Molt Il·lustre Senyor/a
|M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.