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Llista de tractaments protocol·laris

Llistes cedides per la UPF [Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra (1994). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra].

Fórmula de tractamentAbreviaturaCàrrec
Rector/a Magnífic/aRector Mgfc. /
Rectora Mgfca.
  • rector/a d'universitat
Senyor/a (càrrec)Sr. (càrrec) /
Sra. (càrrec)
  • degà/ana de facultat
  • director/a d'escola universitària
  • gerent/a d'universitat
  • vicedegà/ana de facultat
  • vicerector/a d'universitat

Fórmula de tractamentAbreviaturaCàrrec
Espectable Senyor/aEspect. Sr. / Espect. Sra.
  • secretari/ària de les Corts Valencianes
Excel·lentíssim/a Senyor/aExcm. Sr. / Excma. Sra.
  • alcalde/essa de Barcelona
  • copríncep d'Andorra
  • delegat/ada del Govern de l'Estat a la comunitat autònoma
  • diputat/ada al Congrés dels Diputats
  • eurodiputat/ada
  • fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia
  • governador/a civil
  • membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
  • membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
  • persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi
  • president/a de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  • president/a de la Diputació Provincial de Barcelona
  • president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
  • president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
  • president/a de la Reial Acadèmia de Farmàcia
  • president/a de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
  • president/a de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
  • president/a del Parlament Europeu
  • president/a del Tribunal de les Aigües de València
  • president/a del Tribunal Superior de Justícia
  • president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin la seu a Barcelona
  • senador/a
Excel·lent Senyor/aExc. Sr. / Exc. Sra.
  • membre de la Mesa de les Corts Valencianes
  • síndic/a de Greuges del País Valencià
  • síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià
Honorable Senyor/aHble. Sr. / Hble. Sra.
  • batlle/essa d'Andorra (jutge/essa de primera instància)
  • conseller/a de comú d'Andorra
  • conseller/a de consell insular
  • conseller/a de la Generalitat de Catalunya
  • conseller/a de la Generalitat Valenciana
  • conseller/a del Govern balear
  • cònsol/consolessa
  • cònsol/consolessa de parròquia andorrana (alcalde/essa)
  • degà/ana del cos consular espanyol
  • diputat/ada del Parlament balear
  • exconseller/a de la Generalitat de Catalunya
  • exconseller/a de la Generalitat Valenciana
  • exconseller/a del Govern balear
  • portaveu del Govern valencià
  • president/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
  • secretari/ària del Govern valencià
  • secretari/ària del Parlament balear
  • vicepresident/a i portaveu del Govern balear
Honrat/ada Senyor/aHt. Sr. / Hda. Sra.
  • lletrat/ada major de les Corts Valencianes
Il·lustre Senyor/aIl·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
  • conseller/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
  • delegat/ada territorial del Govern de la comunitat autònoma (per deferència)
  • diputat/ada de les Corts Valencianes
  • diputat/ada del Parlament de Catalunya
  • jutge/essa
  • membre de la Mesa del Parlament balear
  • membre de la Mesa del Parlament de Catalunya
  • membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
  • notari/ària
  • president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que no tinguin la seu a Barcelona
  • secretari/ària judicial
  • síndic/a de Greuges de Catalunya
  • síndic/a major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Il·lustríssim/a Senyor/aIl·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
  • advocat/ada de l'Estat
  • alcalde/essa de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona)
  • cap provincial de Correus i Telègrafs
  • cap provincial de Trànsit
  • cap superior de policia
  • comissari/ària de policia
  • degà/ana del Col·legi Oficial d'Advocats
  • degà/ana del Col·legi Oficial de Notaris
  • degà/ana del Col·legi Oficial de Procuradors
  • degà/ana del Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat
  • delegat/ada regional o provincial de ministeri
  • diputat/ada provincial de Barcelona
  • director/a general de conselleria (llevat de Catalunya)
  • fiscal
  • fiscal en cap d'audiència provincial
  • interventor/a de la Diputació de Barcelona
  • magistrat/ada d'audiència provincial
  • magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia
  • magistrat/ada jutge/essa
  • membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
  • membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
  • president/a d'audiència provincial
  • president/a de consell comarcal
  • president/a de diputació provincial (llevat de Barcelona)
  • president/a de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
  • president/a de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació (llevat de Barcelona)
  • regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona
  • secretari/ària de diputació provincial
  • secretari/ària general de conselleria (llevat de Catalunya)
  • secretari/ària general de la Diputació de Barcelona
  • secretari/ària general de l'Ajuntament de Barcelona
  • síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona
  • sotsdelegat/ada regional o provincial de ministeri
  • sotsdirector/a general de conselleria (llevat de Catalunya)
  • tinent/a d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona
Magnífic/a Senyor/aMgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
  • conseller/a del Conselh Generau d'Aran
  • fiscal d'Andorra
  • síndic/a del Conselh Generau d'Aran
Molt Excel·lent Senyor/aM. Exc. Sr. / M. Exc. Sra.
  • president/a de les Corts Valencianes
Molt Honorable Senyor/aM. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
  • expresident/a de la Generalitat de Catalunya
  • expresident/a de la Generalitat Valenciana
  • expresident/a del Govern balear
  • expresident/a del Parlament balear
  • expresident/a del Parlament de Catalunya
  • president/a de la Generalitat de Catalunya
  • president/a de la Generalitat Valenciana
  • president/a del Govern balear
  • president/a del Parlament balear
  • president/a del Parlament de Catalunya
Molt Il·lustre Senyor/aM. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
  • cap del Govern d'Andorra
  • conseller/a del Consell General d'Andorra
  • magistrat/ada de tribunal d'Andorra
  • membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia
  • membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
  • ministre/a del Govern d'Andorra
  • representant del copríncep d'Andorra
  • síndic/a del Consell General d'Andorra
  • sotssíndic/a del Consell General d'Andorra