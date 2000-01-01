Siglas y acrónimos

Mayúsculas y minúsculas: las siglas se escriben con mayúsculas (salvo las siglas lexicalizadas, como láser o sida) y sin puntos. El hecho de que las siglas se escriban con mayúsculas no implica que los nombres desarrollados correspondientes se tengan que escribir también con mayúsculas iniciales, sino que irán con mayúscula o minúscula según la norma que afecte a cada caso.