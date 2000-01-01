Siglas y acrónimos

Posibilidades de lectura
Las posibilidades de lectura de las siglas son tres, según cada caso concreto:
- Pronunciarlas silábicamente
RAE
- Deletrearlas
ONG (o-ene-ge)
- Desarrollarlas
CGPJ (Consejo General del Poder Judicial)
Los acrónimos siguen un proceso de formación parecido, pero los formantes de la nueva palabra no son necesariamente las iniciales de palabra ni se corresponden forzosamente con sílabas de estas palabras, ya que en los acrónimos se busca que puedan pronunciarse silábicamente.
AFORE (Administración de Fondos para el Retiro)
módem (modulator-demodulator)