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Siglas y acrónimos

Las siglas son abreviaciones de denominaciones formadas por más de una palabra. Una sigla generalmente se forma a partir de las iniciales absolutas de las palabras principales de la denominación que se abrevia y se convierte en una palabra nueva.

Posibilidades de lectura

Las posibilidades de lectura de las siglas son tres, según cada caso concreto:

  1. Pronunciarlas silábicamente

    RAE
  2. Deletrearlas

    ONG (o-ene-ge)
  3. Desarrollarlas

    CGPJ (Consejo General del Poder Judicial)

Los acrónimos siguen un proceso de formación parecido, pero los formantes de la nueva palabra no son necesariamente las iniciales de palabra ni se corresponden forzosamente con sílabas de estas palabras, ya que en los acrónimos se busca que puedan pronunciarse silábicamente.

AFORE (Administración de Fondos para el Retiro)

módem (modulator-demodulator)

Lexicalización

La lexicalización comporta que una sigla o un acrónimo se incorpore a la lengua general como palabra y que se someta a las reglas de esta lengua (minúsculas, formación de plural, acentuación...).

pequeña y mediana empresaPYMEpyme, pymes
objeto volador no identificadoOVNIovni, ovnis
long playLPelepé, elepés
light amplification by stimulated emission of radiationLASERláser, láseres

Género y número

Las siglas toman el género y el número de la primera palabra significativa del enunciado.

la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

el MEC (Ministerio de Educación y Ciencia)

Hay casos, sin embargo, en los que el género se toma de un término genérico sobreentendido, que no está explícito en la denominación; ocurre sobre todo con términos como empresa, compañía, sociedad,  etc.

la IBM (la compañía)     un IBM (un ordenador)

Las siglas nunca llevan marca de plural. Por tanto, es incorrecto añadir una inmediatamente después de la sigla o separada con un apóstrofo. El plural se indica con el determinante que la precede.

las ONG (organizaciones no gubernamentales) [y no ONG's ni ONGs]

Sin embargo, las siglas y los acrónimos lexicalizados, que han originado una palabra común, se pluralizan de manera regular:

módem     módems

ovni            ovnis

motel         moteles

Escritura

Puntos y espacios: las letras que componen las siglas y los acrónimos se escriben seguidas, sin espacios ni puntos entre ellas; esta norma se aplica también cuando todo el texto está escrito enteramente en mayúsculas.

NIF [y no N.I.F. ni N I F]


Mayúsculas y minúsculas: las siglas se escriben con mayúsculas (salvo las siglas lexicalizadas, como láser o sida) y sin puntos. El hecho de que las siglas se escriban con mayúsculas no implica que los nombres desarrollados correspondientes se tengan que escribir también con mayúsculas iniciales, sino que irán con mayúscula o minúscula según la norma que afecte a cada caso.

DNI (documento nacional de identidad)

A veces tienen alguna minúscula o algún otro signo.

I+D+i (investigación, desarrollo e innovación)

3D (tres dimensiones)

En cuanto a los acrónimos, los correspondientes a nombres propios pueden escribirse con todas las letras en mayúsculas o solo la inicial; si se conoce la voluntad del organismo en cuestión es mejor respetarla, y sobre todo conviene mantener la coherencia.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Asepeyo (Asistencia Sanitario Económica para Empleados y Obreros)

Las siglas y los acrónimos lexicalizados se escriben con minúsculas.

bit (binary digit)

radar (radio detecting and ranging, 'detección y localización por radio')

Tipo de letra: las siglas y los acrónimos se escriben en redonda, también si representan expresiones pertenecientes a otras lenguas. Pero si se refieren a títulos de libros o publicaciones periódicas cuya forma desplegada se escribe en cursiva, se componen en cursiva.

DVD (digital video disc)

BRAE (Boletín de la Real Academia Española)

Acentuación: las siglas no se acentúan, aunque en la palabra desarrollada la vocal vaya acentuada.

ADN (ácido desoxirribonucleico)

Los acrónimos, convertidos ya en nombres propios o comunes, deben acentuarse de acuerdo con las reglas generales de acentuación.

láser

Fundéu (Fundación del Español Urgente)

Tratamiento dentro de un texto: la primera vez que se utiliza una sigla en un texto se escribe entre paréntesis después del nombre correspondiente. Pero una sigla muy conocida o más conocida que su enunciado exacto no necesita explicación.

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) establece que...

La ONU presentó su plan estratégico ante el consejo de la organización.

Traducción

Las siglas de origen extranjero que tienen versión española se usarán preferentemente en esta última versión.

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) [y no NATO]

De todas maneras, no suelen traducirse siglas extranjeras a no ser que la misma entidad que las genera proponga la versión en español o bien el uso exija su traducción.