Sigles i acrònims

Possibilitats de lectura
Les possibilitats de lectura de les sigles són tres, segons cada cas concret:
Pronunciar-les sil·làbicament
PIME
Lletrejar-les
UAB (u-a-be)
Desenvolupar-les
CGPJ (Consell General del Poder Judicial)
Els acrònims segueixen un procés de formació semblant, però els formants del nou mot no han de ser necessàriament les inicials de paraula ni s'han de correspondre forçosament amb síl·labes d'aquestes paraules, ja que en els acrònims es busca que es puguin pronunciar sil·làbicament.
TERMCAT (Centre de Terminologia)
mòdem (modulator-demodulator)