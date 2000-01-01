Escritura de los numerales

Criterio general
Para decidir si en un texto escribimos los numerales con cifras o con letras, hay que tener en cuenta qué tipo de texto es. En los textos científicos, en los que aparecen muchos numerales y se requiere mucha precisión numérica, y en los que a menudo se designan medidas o magnitudes, los numerales se escriben con cifras.
La luz se propaga a una velocidad de 3 · 108 m/s.
Si aplicamos la fórmula a la variación interanual del PIB de Italia, vemos que su PIB creció en un factor de 0,02, es decir, un crecimiento económico de un 2 %.
En un texto general, en el que aparece algún dato numérico aislado y el resto es letra, escribimos con letras los numerales formados por una sola palabra (dos, cuatro, dieciséis, veinticuatro, cuarenta, cien, mil...) y con cifras los formados por dos o más palabras (33, 230, 456, 1.002...).
Un hombre de veinte años.
Un edificio de cien años.
El aula tiene 44 estudiantes inscritos.
Asistieron 250 personas a la conferencia.
En el caso de que en una misma secuencia de un texto aparezcan numerales de una palabra y de más de una palabra, los escribimos todos con cifras para evitar la mezcla de cifras y letras.
Un hombre de 50 años y una mujer de 52.
Un edificio de 100 años y otro de 200.
Igualmente, las cifras estadísticas se escriben con cifras, especialmente las que aparecen en tablas y gráficos.
El año pasado recaudaron 3 millones de euros y este año han recaudado 6,5 millones.