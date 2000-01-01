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Escritura de los numerales

Criterio general

Para decidir si en un texto escribimos los numerales con cifras o con letras, hay que tener en cuenta qué tipo de texto es. En los textos científicos, en los que aparecen muchos numerales y se requiere mucha precisión numérica, y en los que a menudo se designan medidas o magnitudes, los numerales se escriben con cifras.

La luz se propaga a una velocidad de 3 · 108 m/s.
Si aplicamos la fórmula a la variación interanual del PIB de Italia, vemos que su PIB creció en un factor de 0,02, es decir, un crecimiento económico de un 2 %.

En un texto general, en el que aparece algún dato numérico aislado y el resto es letra, escribimos con letras los numerales formados por una sola palabra (dos, cuatro, dieciséis, veinticuatro, cuarenta, cien, mil...) y con cifras los formados por dos o más palabras (33, 230, 456, 1.002...).

Un hombre de veinte años.
Un edificio de cien años.
El aula tiene 44 estudiantes inscritos.
Asistieron 250 personas a la conferencia.

En el caso de que en una misma secuencia de un texto aparezcan numerales de una palabra y de más de una palabra, los escribimos todos con cifras para evitar la mezcla de cifras y letras.

Un hombre de 50 años y una mujer de 52.
Un edificio de 100 años y otro de 200.

Igualmente, las cifras estadísticas se escriben con cifras, especialmente las que aparecen en tablas y gráficos.

El año pasado recaudaron 3 millones de euros y este año han recaudado 6,5 millones.

Otras cuestiones sobre la escritura de los numerales

El nombre de las décadas se escribe en singular, no en plural.

Los años veinte.

Es incorrecto escribir correlaciones de cantidades incompletas.

Asistieron de 3.000 a 4.000 personas [y no Asistieron de 3 a 4.000 personas].

Se escriben con letras las palabras millón, billón, trillón y cuatrillón en las cantidades redondas.

Tenían un presupuesto de dos millones de euros [pero: Tenían un presupuesto de 1.265.250 euros].

Recuérdese que los numerales millón, billón, trillón y cuatrillón se enlazan con el sustantivo que determinan mediante la preposición de.

El tanto por ciento y el tanto por mil se escriben con letras cuando el numeral está formado por una sola palabra y por ciento o por mil están escritos con letras; si optamos por escribir el numeral con cifra, entonces escribiremos %, ‰, con símbolo.

El seis por ciento de los habitantes [pero: El 6 % de los habitantes].

El nombre de los años se escribe con cifras, y sin el punto de los miles.

Se ha cerrado el presupuesto del año 2004 [y no 2.004].

El uso del apóstrofo para abreviar el año es incorrecto en español.

Campus Virtual 16 [y no Campus Virtual '16].

Los números seguidos del nombre o del símbolo de una unidad física o monetaria se escriben con cifras.

Recibí 800 euros.
Pagué 3.000 €.
Pesaba 50 kg.
Hay una distancia de 18 m.

Los números empleados en las enumeraciones de objetos, ingredientes, etc. se escriben con cifras.

5 lápices
20 bolígrafos
12 gomas
...

Los ordinales abreviados se escriben con cifras.

1.º (primero)
2.a (segunda)
3.er (tercer)
5.as (quintas)
24.º (vigesimocuarto)
...