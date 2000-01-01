Escritura de los numerales

Recuérdese que los numerales millón, billón, trillón y cuatrillón se enlazan con el sustantivo que determinan mediante la preposición de.

El tanto por ciento y el tanto por mil se escriben con letras cuando el numeral está formado por una sola palabra y por ciento o por mil están escritos con letras; si optamos por escribir el numeral con cifra, entonces escribiremos %, ‰, con símbolo.