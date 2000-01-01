Escriptura dels numerals

Criteri general
Per decidir si en un text escrivim els numerals amb xifres o amb lletres, cal tenir en compte quin tipus de text és. En els textos científics, en què surten molts numerals i cal molta precisió numèrica, i en què sovint es designen mesures o magnituds, els numerals s'escriuen amb xifres.
La llum es propaga a una velocitat de 3 · 108 m/s.
Si apliquem la fórmula a la variació interanual del PIB d'Itàlia, veiem que el seu PIB va créixer en un factor de 0,02, és a dir, un creixement econòmic d'un 2 %.
En un text general, en què apareix alguna dada numèrica aïllada i la resta és lletra, escrivim amb lletres els numerals formats per un sol mot (dos, quatre, setze, vint, quaranta, cent, mil...) i amb xifres els formats per dos o més mots (21, 33, 230, 456, 1.002...).
Un home de vint anys.
Un edifici de cent anys.
L'aula té 44 estudiants inscrits.
Van assistir 250 persones a la conferència.
En cas que en una mateixa seqüència d'un text apareguin numerals d'un mot i de més d'un mot, els escrivim tots amb xifres per evitar la barreja de xifres i lletres.
Un home de 50 anys i una dona de 52.
Un edifici de 100 anys i un altre de 200.
Igualment, les xifres estadístiques s'escriuen amb xifres, especialment les que hi ha a les taules i als gràfics.
L'any passat van recaptar 3 milions d'euros i enguany n'han recaptat 6,5 milions.