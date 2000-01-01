Campus

Escriptura dels numerals

Criteri general

Per decidir si en un text escrivim els numerals amb xifres o amb lletres, cal tenir en compte quin tipus de text és. En els textos científics, en què surten molts numerals i cal molta precisió numèrica, i en què sovint es designen mesures o magnituds, els numerals s'escriuen amb xifres.

La llum es propaga a una velocitat de 3 · 108 m/s.
Si apliquem la fórmula a la variació interanual del PIB d'Itàlia, veiem que el seu PIB va créixer en un factor de 0,02, és a dir, un creixement econòmic d'un 2 %.

En un text general, en què apareix alguna dada numèrica aïllada i la resta és lletra, escrivim amb lletres els numerals formats per un sol mot (dos, quatre, setze, vint, quaranta, cent, mil...) i amb xifres els formats per dos o més mots (21, 33, 230, 456, 1.002...).

Un home de vint anys.
Un edifici de cent anys.
L'aula té 44 estudiants inscrits.
Van assistir 250 persones a la conferència.

En cas que en una mateixa seqüència d'un text apareguin numerals d'un mot i de més d'un mot, els escrivim tots amb xifres per evitar la barreja de xifres i lletres.

Un home de 50 anys i una dona de 52.
Un edifici de 100 anys i un altre de 200.

Igualment, les xifres estadístiques s'escriuen amb xifres, especialment les que hi ha a les taules i als gràfics.

L'any passat van recaptar 3 milions d'euros i enguany n'han recaptat 6,5 milions.

Altres qüestions sobre l'escriptura dels numerals

El nom de les dècades s'escriu en singular, no en plural.

Els anys vint.

És incorrecte escriure correlacions de quantitats incompletes.

Hi van assistir de 3.000 a 4.000 persones [i no pas Hi van assistir de 3 a 4.000 persones].

S'escriuen amb lletres els mots milió, bilió, trilió i quadrilió en les quantitats rodones.

Tenien un pressupost de dos milions d'euros [però: Tenien un pressupost d'1.265.250 euros].

Cal recordar que els numerals milió, bilió, trilió i quadrilió s'enllacen amb el substantiu que determinen mitjançant la preposició de.

El tant per cent i el tant per mil s'escriuen amb lletres quan el numeral és format per un sol mot i per cent o per mil són escrits amb lletres; si optem per escriure el numeral amb xifra, llavors cal escriure %, , amb símbol.

El sis per cent dels habitants [però: El 6 % dels habitants].

El nom dels anys s'escriu amb xifres, i sense el punt dels milers.

S'ha tancat el pressupost de l'any 2004 [i no pas 2.004].

L'ús de l'apòstrof per abreujar l'any és incorrecte en català.

Campus Virtual 16 [i no pas Campus Virtual '16].

Els nombres seguits del nom o del símbol d'una unitat física o monetària s'escriuen amb xifres.

Vaig rebre 800 euros.
Vaig rebre 3.000 €.
Pesava 50 kg.
Hi ha una distància de 18 m.

Els nombres que es fan servir en les enumeracions d'objectes, ingredients, etc. s'escriuen amb xifres.

5 llapis
20 bolígrafs
12 gomes
...

Els ordinals abreujats s'escriuen amb xifres.

1r. (primer)
2n. (segon)
4t. (quart)
5es. (cinquenes)
53è. (cinquanta-tresè)
...