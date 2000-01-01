10 recomendaciones

Construir oraciones claras, concisas, de sintaxis sencilla y bien ligadas
No hay que abusar de las estructuras complejas con exceso de subordinación y de incisos largos, ya que una idea incluida en una estructura compleja queda desdibujada y el texto pierde legibilidad.
El pasado día 19 detectamos, debido a la puesta en marcha de una nueva versión del Campus Virtual, que cuando concurrían las circunstancias de utilizar Netscape, desde módem y en condiciones de saturación (como especialmente se dieron de los días 20 al 23) el uso de buzones compartidos (como por ejemplo es el caso del buzón de evaluación continua) daba problemas.
El día 19 detectamos que había problemas en el uso de buzones compartidos (por ejemplo, el buzón de evaluación continua). La causa fue la puesta en marcha de una nueva versión del Campus Virtual cuando se utilizaba Netscape desde módem y en condiciones de saturación (como fue especialmente el caso desde el día 20 hasta el 23).
Tampoco debe caerse en el extremo de reducir el texto a frases muy cortas, separadas por puntos, lo que puede producir un efecto de descohesión. El estilo más claro y más legible es el que combina la frase breve con las oraciones coordinadas y subordinadas que van reflejando las relaciones lógicas entre las ideas.
No deben llenarse exageradamente las frases con explicaciones mediante rayas, paréntesis, comas,
etc. El lector o lectora acabará perdiendo el hilo de lo que se le quiere comunicar.
No deben llenarse exageradamente las frases con explicaciones mediante rayas, paréntesis, comas, etc., porque el lector o lectora acabaría perdiendo el hilo de lo que se le quiere comunicar. [Hay que indicar la relación de causa-efecto entre las frases].
Hay que prestar atención a las concordancias, la jerarquía y la cohesión de las relaciones sintácticas dentro de la oración.
El colectivo de estudiantes
han manifestado sus quejas por diversos medios.
El colectivo de estudiantes ha manifestado sus quejas por diversos medios.
Las personas candidatas tienen que firmar el proyecto y
se tiene que incluir en este los datos de contacto.
Las personas candidatas tienen que firmar el proyecto e incluir los datos de contacto.
No es tan importante por las titulaciones que imparte
sino por las experiencias que se llevan a cabo.
No es tan importante por las titulaciones que imparte como por las experiencias que se llevan a cabo.
El pronombre átono la del ejemplo precedente
se trata de un laísmo.
El pronombre átono la del ejemplo precedente es un caso de laísmo.