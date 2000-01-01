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10 recomendaciones

La redacción eficaz es la que tiene las cualidades indicadas en el apartado Un buen escrito. Por tanto, el estilo más recomendable es el que selecciona en cada momento la opción más comprensible teniendo siempre presente la economía de recursos y cuidando la corrección lingüística.

    Construir oraciones claras, concisas, de sintaxis sencilla y bien ligadas

    No hay que abusar de las estructuras complejas con exceso de subordinación y de incisos largos, ya que una idea incluida en una estructura compleja queda desdibujada y el texto pierde legibilidad.

    El pasado día 19 detectamos, debido a la puesta en marcha de una nueva versión del Campus Virtual, que cuando concurrían las circunstancias de utilizar Netscape, desde módem y en condiciones de saturación (como especialmente se dieron de los días 20 al 23) el uso de buzones compartidos (como por ejemplo es el caso del buzón de evaluación continua) daba problemas.

    El día 19 detectamos que había problemas en el uso de buzones compartidos (por ejemplo, el buzón de evaluación continua). La causa fue la puesta en marcha de una nueva versión del Campus Virtual cuando se utilizaba Netscape desde módem y en condiciones de saturación (como fue especialmente el caso desde el día 20 hasta el 23).

     

    Tampoco debe caerse en el extremo de reducir el texto a frases muy cortas, separadas por puntos, lo que puede producir un efecto de descohesión. El estilo más claro y más legible es el que combina la frase breve con las oraciones coordinadas y subordinadas que van reflejando las relaciones lógicas entre las ideas.

    No deben llenarse exageradamente las frases con explicaciones mediante rayas, paréntesis, comas, etc. El lector o lectora acabará perdiendo el hilo de lo que se le quiere comunicar.

    No deben llenarse exageradamente las frases con explicaciones mediante rayas, paréntesis, comas, etc., porque el lector o lectora acabaría perdiendo el hilo de lo que se le quiere comunicar. [Hay que indicar la relación de causa-efecto entre las frases].

     

    Hay que prestar atención a las concordancias, la jerarquía y la cohesión de las relaciones sintácticas dentro de la oración.

    El colectivo de estudiantes han manifestado sus quejas por diversos medios.

    El colectivo de estudiantes ha manifestado sus quejas por diversos medios.

    Las personas candidatas tienen que firmar el proyecto y se tiene que incluir en este los datos de contacto.

    Las personas candidatas tienen que firmar el proyecto e incluir los datos de contacto.

    No es tan importante por las titulaciones que imparte sino por las experiencias que se llevan a cabo.

    No es tan importante por las titulaciones que imparte como por las experiencias que se llevan a cabo.

    El pronombre átono la del ejemplo precedente se trata de un laísmo.

    El pronombre átono la del ejemplo precedente es un caso de laísmo.

     

    Ordenar los componentes de la oración

    Los elementos de la oración tienen movilidad dentro de la estructura sintáctica; ganan o pierden importancia según el lugar que ocupan. Como norma general, mantenemos el orden convencional de los elementos de la oración:

    sujeto + verbo + complementos

    De este modo, cuando queramos destacar un elemento para poner énfasis en él, podemos desplazarlo al principio de la oración, que es el lugar en el que está la información principal.

    Hay que hacer la preinscripción antes del día 10. [Orden normal]

    Antes del día 10, hay que hacer la preinscripción. [Elemento destacado]

    Si abusamos de los recursos de énfasis o los utilizamos sin criterio, invalidamos su función. Además, si los complementos están cerca de su núcleo, evitamos ambigüedades.

    Habrá clases para el personal de atención al cliente. [Hay que entender que el personal es de atención al cliente; si lo que queremos decir es que las clases tratan la materia de atención al cliente, entonces debemos decir: Habrá clases de atención al cliente para el personal].

    El orden de las palabras, si bien no es fijo, a menudo responde a la lógica interna de construcción de cada lengua. Las estructuras sintácticas genuinas evitan repeticiones, anacolutos, discordancias, etc. y no pueden calcarse de una lengua a otra.

     

    El restante 49 % ha pedido el acceso a Derecho.El 49 % restante ha pedido el acceso a Derecho.
    Tiene la obra unos momentos particulares...La obra tiene unos momentos particulares...
    Esta es una evidente muestra del carácter polifacético del poeta.Esta es una muestra evidente del carácter polifacético del poeta.
    La conexión al Campus Virtual fue dificultosa durante la pasada semana.La conexión al Campus Virtual fue dificultosa durante la semana pasada.
    La ciudad era en la Baja Edad Media un núcleo esencialmente agrícola.En la Baja Edad Media la ciudad era un núcleo esencialmente agrícola.
    Es por este motivo que encontramos necesario que...Por este motivo encontramos necesario que... [Salvo que quiera darse un matiz o énfasis especial]

    Evitar elementos superfluos

    En general es aconsejable redactar las oraciones con criterios de economía, que es una de las condiciones de la comunicación funcional. El resultado es un estilo conciso, que ahorra elementos sobrantes y va directamente a la idea que quiere expresar. Por tanto, podemos expurgar expresiones redundantes por repetición de ideas o conceptos.

    También deben evitarse paráfrasis o circunloquios y palabras de significado muy general, como elemento, tema, factor, problema, etc., porque en muchos contextos añaden palabras pero no significado.

    ...solo tenéis que solicitárnoslo a nuestro servicio de obtención de documentos [o nos o nuestro, pero no los dos].

    ...siempre que se ajusten a las siguientes condiciones que os describo a continuación [o siguientes o a continuación].

    Con la esperanza de que esta situación no vuelva a producirse de nuevo... [o vuelva a o de nuevo]

    Durante el transcurso del encuentro habrá [o Durante o En el transcurso de]...

    Habrá una conferencia sobre la prevención de riesgos laborales [y no que tratará del tema de].

    Tenemos que redactar un informe [y no desarrollar la redacción de un].

    Escoger palabras claras y precisas

    El estilo es más claro cuando utilizamos un léxico adecuado al texto, alejado de palabras complejas, poco frecuentes y rebuscadas.

    Antes de matricularos, tenéis que hablar con el tutor [y no Previamente a].

    Incluyen un análisis aproximado de [y no aproximativo]...

    La plataforma permite grabar partidas y verlas más tarde para aprender de los errores [y no visionarlas].

    Lo mismo pasa si sustituimos las palabras de significado demasiado general o inconcreto (hacer, tener, cosa...) por otras de significado más preciso.

    Ofrecen becas para seguir [o estudiar o elaborar u organizar, según lo que quiera decirse] un programa de formación [y no realizar].

    La entidad editará un libro conmemorativo de sus cien años [y no hará].

    Evitar tecnicismos innecesarios

    Cuanto más especializado es el tema del que tratemos, más importante es la precisión. Aun así, los términos técnicos, que sin duda son precisos y útiles en el lenguaje de especialidad, no siempre son conocidos por las personas que leerán los textos generales o divulgativos.

    Para evitar que el texto sea críptico y la terminología nos aleje del lector, conviene utilizar los términos especializados con moderación y definirlos brevemente con palabras sencillas cuando sea imprescindible utilizarlos.

    Es una sustancia endógena, es decir, producida por el propio organismo como respuesta a...

    Sufre enoclofobia, es decir, tiene miedo a las multitudes.

    Algunas palabras extranjeras más usadas en ciertos ámbitos (feedback, e-learning...), los acrónimos y las siglas pueden tener el mismo efecto que los tecnicismos. Si no podemos asegurar su comprensión, debemos definirlos o identificarlos al principio del texto.

    Moderar el uso de construcciones impersonales y pasivas

    Para conseguir un estilo claro y directo, es aconsejable hacer explícitos los sujetos de las oraciones. Las oraciones impersonales ocultan al responsable de la acción, y por ello resultan poco claras. Pueden utilizarse, por ejemplo, cuando desconocemos el sujeto de la oración o no tiene importancia o no quiere explicitarse, porque no es significativo o no es útil; pero es aconsejable no abusar de ellas.

    Se perdieron algunos datos de los archivos [no interesa saber el sujeto].

    El Departamento de Personal comunicará los turnos de vacaciones antes del 30 de mayo [mejor que Se comunicarán].

    Las oraciones de estructura pasiva son poco habituales en la sintaxis del español y disminuyen la legibilidad del texto. Se consigue un estilo más directo situando el sujeto al principio y utilizando formas verbales personales.

    Los empleados dirigirán las solicitudes de material al jefe de su departamento [mejor que Las solicitudes de material serán dirigidas al jefe de su departamento por parte de los empleados].

    El día 2 de noviembre la FUOC constituyó el depósito [mejor que se constituyó por parte de la FUOC o fue constituido por la FUOC]...

    Utilizar más verbos que sustantivos

    En español utilizamos los verbos con mucha más frecuencia que los nombres, porque la construcción con verbos es más genuina, natural y directa. Los nombres, además, nos obligan a utilizar posesivos y pronombres innecesarios, lo que da como resultado una estructura rígida y poco genuina.

    Podéis consultar el manual del programa para instalarlo [y no para su instalación].

    ...para proceder a formalizar la matrícula [y no la formalización de].

    El servidor pasa estos datos a otra aplicación para que los procese [y no para su procesamiento].

    Asegurarse de que cada oración tiene un verbo principal conjugado

    Toda frase necesita un verbo principal, y el infinitivo no actúa como verbo sino como un nombre; por tanto, con un infinitivo solo no puede construirse una frase (salvo que se trate de una lista de acciones expresadas con infinitivo que dependen de una oración principal anterior).

    De momento solo hay que señalar que [y no señalar]...

    Finalmente, queremos recordar que [y no recordar]...

    Mantener la coherencia en enumeraciones y subapartados

    Si se hacen subapartados vinculados a un apartado, que dependen del enunciado superior, este debe ligar con cada uno de los subapartados, y todos los subapartados tienen que empezar con un elemento de la misma categoría: verbo conjugado, infinitivo, nombre o frase completa.

    La dirección valorará qué formación necesita cada persona de su equipo y priorizará las acciones teniendo en cuenta:*

    • Que la acción formativa esté justificada por las responsabilidades que la persona tiene en su puesto de trabajo.
    • Las necesidades del servicio y las posibilidades de realizarlas en las fechas previstas.
    [* Todos los puntos tienen que empezar con elementos de la misma categoría].    		La dirección valorará qué formación necesita cada persona de su equipo y priorizará las acciones teniendo en cuenta:

    • Que la acción formativa esté justificada por las responsabilidades que la persona tiene en su puesto de trabajo.
    • Que haya posibilidades de responder a las necesidades del servicio en las fechas previstas.
    ...los siguientes objetivos:

    • actualizar los conocimientos,
    • alcanzar una base teórico-analítica,
    • conocimientos de los* diferentes mercados financieros,
    • estrategias* para aplicar en la selección...
    [* Tiene que haber coherencia entre los elementos de la enumeración].    		...los siguientes objetivos:

    • actualizar los conocimientos,
    • alcanzar una base teórico-analítica,
    • conocer los diferentes mercados financieros,
    • tener estrategias para aplicar en la selección...
    ...en cada actividad:

    • Objetivos de la actividad.*
    • Contenidos con los que se relacionan.*
    • Tiempo de dedicación necesario.
    • Criterios de evaluación para su valoración.*
    [* Los puntos o subapartados tienen que ligar con el enunciado que los introduce].    		...en cada actividad:

    • Objetivos que tiene.
    • Contenidos con los que se relaciona.
    • Tiempo de dedicación necesario.
    • Criterios de evaluación para valorarla.

    Utilizar un modelo no sexista del lenguaje

    Cuando un escrito va dirigido a un público genérico, hay que tener en cuenta que puede haber destinatarios masculinos y femeninos y que todos han de sentirse incluidos; pero esta inclusión debe conseguirse sin caer en la artificiosidad. A menudo podemos encontrar construcciones o palabras colectivas para evitar doblar las formas masculinas y femeninas, pues los desdoblamientos de género entorpecen  la lectura.

    Quien participe en este programa [mejor que El participante]...

    ...pruebas de nivel que tendrán que hacer todas las personas que participen [mejor que tendrán que hacer todos/as los/las participantes].