10 recomendaciones

Los elementos de la oración tienen movilidad dentro de la estructura sintáctica; ganan o pierden importancia según el lugar que ocupan. Como norma general, mantenemos el orden convencional de los elementos de la oración:

sujeto + verbo + complementos

De este modo, cuando queramos destacar un elemento para poner énfasis en él, podemos desplazarlo al principio de la oración, que es el lugar en el que está la información principal.

Hay que hacer la preinscripción antes del día 10. [Orden normal]



Antes del día 10, hay que hacer la preinscripción. [Elemento destacado]

Si abusamos de los recursos de énfasis o los utilizamos sin criterio, invalidamos su función. Además, si los complementos están cerca de su núcleo, evitamos ambigüedades.

Habrá clases para el personal de atención al cliente. [Hay que entender que el personal es de atención al cliente; si lo que queremos decir es que las clases tratan la materia de atención al cliente, entonces debemos decir: Habrá clases de atención al cliente para el personal].

El orden de las palabras, si bien no es fijo, a menudo responde a la lógica interna de construcción de cada lengua. Las estructuras sintácticas genuinas evitan repeticiones, anacolutos, discordancias, etc. y no pueden calcarse de una lengua a otra.