10 recomanacions

Construir oracions clares, concises, de sintaxi senzilla i ben travades
Cal no abusar de les estructures complexes amb excés de subordinació i d'incisos llargs, ja que una idea inclosa en una estructura complexa queda desdibuixada i el text perd llegibilitat.
El passat dia 19 vam detectar, degut a la posada en marxa d'una nova versió del Campus Virtual, que quan concorrien les circumstàncies d'utilitzar Netscape, des de mòdem i en condicions de saturació (com especialment es van donar dels dies 20 al 23) l'ús de bústies compartides (com per exemple és el cas de la bústia d'avaluació contínua) donava problemes.
El dia 19 vam detectar que hi havia problemes en l'ús de bústies compartides (per exemple, la bústia d'avaluació contínua). La causa va ser la posada en marxa d'una nova versió del Campus Virtual quan s'utilitzava Netscape des de mòdem i en condicions de saturació (com fou especialment el cas des del dia 20 fins al 23).
Tampoc no s'ha de caure en l'extrem de reduir el text a frases molt curtes, separades per punts, cosa que pot produir un efecte de descohesió. L'estil més clar i més llegidor és el que combina la frase breu amb les oracions coordinades i subordinades que van reflectint les relacions lògiques entre les idees.
No s'han d'omplir exageradament les frases amb explicacions mitjançant guions, parèntesis, comes,
etc. El lector o lectora acabarà perdent el fil del que se li vol comunicar.
No s'han d'omplir exageradament les frases amb explicacions mitjançant guions, parèntesis, comes, etc., perquè el lector o lectora acabaria perdent el fil del que se li vol comunicar. [Cal indicar la relació de causa-efecte entre les frases.]
Cal vigilar les concordances, la jerarquia i la cohesió de les relacions sintàctiques dins l'oració.
El col·lectiu d'estudiants
han manifestat les seves queixes per diversos mitjans.
El col·lectiu d'estudiants ha manifestat les seves queixes per diversos mitjans.
Les persones candidates han de signar el projecte i
s'hi ha d'incloure les dades de contacte.
Les persones candidates han de signar el projecte i incloure-hi les dades de contacte.
Si hagués fet servir fonts més fiables,
hagués estalviat temps a l'hora de verificar les dades.
Si hagués fet servir fonts més fiables, hauria estalviat temps a l'hora de verificar les dades.