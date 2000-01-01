Formación
Las abreviaturas se pueden formar mediante dos procedimientos:
Por truncamiento: se suprime la parte final de la palabra. El punto se pone siempre después de la inicial o después de la última consonante que hay antes de la primera vocal de la sílaba donde empieza la omisión.
doc. (documento) bibl. (biblioteca)
av. (avenida) pág. (página)
En estos casos se conservan los grupos de letras como ch, ll, rr; los grupos qu-, gu- se reducen a q. y g.
fich. [y no
fic.] (fichero) párr. [y no pár.] (párrafo)
sig. [y no
sigu.] (siguiente)
Este tipo de abreviaturas admite la marca de género (que se indica añadiendo una a volada); admite también la marca de plural (añadiendo una s), salvo que se abrevie una forma verbal.
prof. / prof.a (profesor / profesora) vol. / vols. (volumen / volúmenes)
v. (véase / véanse)
En las abreviaciones formadas por truncamiento extremo (esto es, aquellas en las que solo se conserva la letra inicial de la palabra abreviada) el plural se expresa duplicando la inicial.
f. / ff. (folio / folios)
Por contracción: se conservan solo las letras más representativas (siempre la letra inicial y habitualmente también la parte final de la palabra).
Sr. (señor) pta. (peseta)
dto. (descuento) ctra. (carretera)
Entre este tipo de abreviaturas están las que presentan la letra o letras voladas; el punto abreviativo se escribe siempre delante de estas. Se incluyen aquí las abreviaturas de numerales ordinales.
n.º (número) adm.or (administrador)
1.º (primero) 3.er (tercer)
Este tipo de abreviaturas admite la marca de género (cambiando -o por -a, o añadiendo -a) y de número (añadiendo -s o -es según las reglas habituales de plural).
Sr. / Sra. (señor / señora) pta. / ptas. (peseta / pesetas)
n.os (números) Sr. / Sres. (señor / señores)
Pero no solo se pueden abreviar palabras, también pueden abreviarse sintagmas: son lo que se llama abreviaturas compuestas. En estas se dejará un espacio entre palabra y palabra.
a. C. (antes de Cristo) D. E. P. (descanse en paz / descansen en paz)
Si se usa la barra inclinada, en cambio, se puede prescindir de las preposiciones y los artículos que hay en la expresión.
A/A (a la atención)
Hay que tener en cuenta que el punto y la barra inclinada nunca pueden coincidir en una misma abreviatura.