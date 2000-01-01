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Abreviaturas

Una abreviatura es la representación de una palabra o de las palabras de una frase por alguna o algunas de las letras que las forman, la primera de las cuales tiene que ser la inicial.

Toda palabra es susceptible de ser abreviada. Hay palabras que tienen una abreviatura establecida o conocida, pero otras veces son los usuarios de la lengua los encargados de crearla.

Formación

Las abreviaturas se pueden formar mediante dos procedimientos:

Por truncamiento: se suprime la parte final de la palabra. El punto se pone siempre después de la inicial o después de la última consonante que hay antes de la primera vocal de la sílaba donde empieza la omisión.

doc. (documento)     bibl. (biblioteca)

av. (avenida)          pág. (página)

En estos casos se conservan los grupos de letras como ch, ll, rr; los grupos qu-, gu- se reducen a q. y g.

fich. [y no fic.] (fichero)     párr. [y no pár.] (párrafo)

sig. [y no sigu.] (siguiente)

Este tipo de abreviaturas admite la marca de género (que se indica añadiendo una volada); admite también la marca de plural (añadiendo una s), salvo que se abrevie una forma verbal.

prof. / prof.a (profesor / profesora)     vol. / vols. (volumen / volúmenes)

v. (véase / véanse)

En las abreviaciones formadas por truncamiento extremo (esto es, aquellas en las que solo se conserva la letra inicial de la palabra abreviada) el plural se expresa duplicando la inicial.

f. / ff. (folio / folios)

Por contracción: se conservan solo las letras más representativas (siempre la letra inicial y habitualmente también la parte final de la palabra).

Sr. (señor)             pta. (peseta)

dto. (descuento)    ctra. (carretera)

Entre este tipo de abreviaturas están las que presentan la letra o letras voladas; el punto abreviativo se escribe siempre delante de estas. Se incluyen aquí las abreviaturas de numerales ordinales.

n.º (número)    adm.or (administrador)  

1.º (primero)    3.er (tercer)

Este tipo de abreviaturas admite la marca de género (cambiando -o por -a, o añadiendo -a) y de número (añadiendo -s-es según las reglas habituales de plural).

Sr. / Sra. (señor / señora)      pta. / ptas. (peseta / pesetas)

n.os (números)                       Sr. / Sres. (señor / señores)

Pero no solo se pueden abreviar palabras, también pueden abreviarse sintagmas: son lo que se llama abreviaturas compuestas. En estas se dejará un espacio entre palabra y palabra.

a. C. (antes de Cristo)    D. E. P. (descanse en paz / descansen en paz)

Si se usa la barra inclinada, en cambio, se puede prescindir de las preposiciones y los artículos que hay en la expresión.

A/A (a la atención)

Hay que tener en cuenta que el punto y la barra inclinada nunca pueden coincidir en una misma abreviatura.

Escritura

Desde el punto de vista de la escritura es importante tener en cuenta los siguientes aspectos.

Abreviaturas y espacios en blanco: las abreviaturas se escriben con un punto al final. Si se trata de una abreviatura compuesta de más de una palabra acortada, se dejará un espacio entre palabra y palabra.

c. e. (correo electrónico)     J. M. Blecua (José Manuel Blecua)    EE. UU. (Estados Unidos)

Confluencia con los signos de puntuación: el punto abreviativo se omite en contacto con el punto final de frase; se mantiene, en cambio, delante de cualquier otro signo de puntuación o signo auxiliar.

Mayúsculas y minúsculas: en general, las abreviaturas se escriben con minúsculas o mayúsculas según se escriban las palabras que representan sin abreviar. Por eso se escriben con mayúsculas las iniciales de los nombres de personas y de los tratamientos protocolarios.

J. Martorell (Joanot Martorell)

Excmo. Sr. (Excelentísimo Señor)

Asimismo, se escribe con mayúscula inicial la abreviatura de señor/señora y doctor/doctora, por asimilación a los tratamientos protocolarios.

Hay casos en los que, por tradición, se escriben con mayúscula expresiones que no son nombres propios.

C. P. (código postal)   N. del T. (nota del traductor)

Acentuación: se mantienen los mismos acentos que tendrían las palabras sin abreviar.

pág. (página)     lám. (lámina)

Uso de la cursiva: las abreviaturas de expresiones correspondientes a otras lenguas se componen en cursiva.

n. n. (nescio nomen)   et al. (et alii)

Partición: las abreviaturas no deben partirse a final de línea. Asimismo, en un cambio de línea tampoco deben separarse de la palabra o cifra a la que acompañan.

Sra. Segura [y no Sra. | Segura ni Sr | a. Segura]

pág. 3 [y no pág. | 3]

Ordinales: se escriben combinando la cifra que representa el número de orden seguido de punto y las terminaciones voladas.

1.º, 1.er, 1.a, 2.º, 3.er, 4.as, etc.