Formació
Les abreviatures es poden formar mitjançant dos procediments:
Per omissió: s'omet la part final del mot. El punt s'ha de posar sempre després de la inicial o després de la darrera consonant que hi ha abans de la primera vocal de la síl·laba on comença l'omissió.
doc. (document) bibl. (biblioteca)
av. (avinguda) pàg. (pàgina)
En aquests casos es conserven els grups de lletres com l·l, ll, ny, rr, ss, etc., i els grups gu- i qu- es redueixen a g. i q.
col·l. (col·laborador) ass. comun. (assignatures comunes)
Aquest tipus d'abreviatures no admet la marca de plural ni de gènere, el context és l'encarregat de desfer les possibles ambigüitats.
pàg. (pàgina o pàgines) arq. (arquitecte o arquitecta)
Mai no s'ha d'indicar el plural d'una forma abreujada amb la duplicació de la inicial.
s. (i no ss., per següents)
Per contracció: es conserva la part inicial i la part final de la paraula.
Sr. (senyor) pta. (pesseta)
dte. (districte) ctra. (carretera)
Aquest tipus d'abreviatures admet la marca de gènere i nombre quan és necessària.
Sra. (senyora) ptes. (pessetes)
Però no solament es poden abreujar mots, sinó que també es poden abreujar sintagmes; són el que s'anomena abreviatures compostes. En aquests casos s'han de mantenir totes les partícules (preposicions i articles) sempre que es marqui l'abreujament amb un punt, i s'ha de deixar un espai entre mot i mot.
j. de 1a. inst. (jutjat de primera instància)
Si es fa servir la barra inclinada, en canvi, es pot prescindir de les preposicions i els articles que hi ha a l'expressió.
f/n (a favor nostre)
Cal tenir en compte, però, que el punt i la barra inclinada no poden coincidir mai en una mateixa abreviatura.