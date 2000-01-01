El Xerra que Xerra es el programa de voluntariado lingüístico y cultural de la UOC, desarrollado en colaboración con el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) y el Voluntariat per la llengua (VxL).

Creamos parejas lingüísticas formadas por:

Voluntarios: personas que hablan catalán con fluidez y quieren contagiar su entusiasmo por la lengua.

Aprendices: personas con nociones básicas de catalán que quieren ganar confianza y mejorar su expresión oral en un entorno relajado.

El reto es sencillo y estimulante: una hora a la semana, durante diez semanas, con un solo objetivo: ¡hablar, reír y compartir en catalán!

¿Eres estudiante de grado? Si participas como voluntario o voluntaria, puedes reconocer hasta 6 créditos RECAAU por tu colaboración. Solo debes cumplir los requisitos y entregar la documentación solicitada.