Campus

Xerra que Xerra

Buscamos personas con ganas de hablar, aprender y crear vínculos para fortalecer nuestra comunidad universitaria y hacer latir la lengua catalana. ¿Te animas?
Dibujo de una mujer trabajando con un portátil

¿Qué es el Xerra que Xerra?

El Xerra que Xerra es el programa de voluntariado lingüístico y cultural de la UOC, desarrollado en colaboración con el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) y el Voluntariat per la llengua (VxL). 

Creamos parejas lingüísticas formadas por:

  •  Voluntarios: personas que hablan catalán con fluidez y quieren contagiar su entusiasmo por la lengua.
  •  Aprendices: personas con nociones básicas de catalán que quieren ganar confianza y mejorar su expresión oral en un entorno relajado.

El reto es sencillo y estimulante: una hora a la semana, durante diez semanas, con un solo objetivo: ¡hablar, reír y compartir en catalán!

¿Eres estudiante de grado? Si participas como voluntario o voluntaria, puedes reconocer hasta 6 créditos RECAAU por tu colaboración. Solo debes cumplir los requisitos y entregar la documentación solicitada.

¡Quiero inscribirme!

¿Cómo funciona?

Formar parte del Xerra que Xerra es fácil y rápido:

  1. Rellena el formulario y elige si quieres ser voluntario o aprendiz.
  2. El equipo de dinamización del CPNL te buscará la pareja ideal según tus horarios e intereses. Si ya sabes con quién quieres formar pareja, ¡indícalo en el formulario!
  3. El CPNL os dará todo el apoyo y los recursos necesarios para que vuestra experiencia sea un éxito.
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¿Quiénes pueden formar parte?

El Xerra que Xerra es un espacio abierto a toda la comunidad UOC:

  •  Estudiantado: de cualquier titulación, de aquí o del resto del mundo.
     
  •  Personal docente y de investigación: PDI, PDC, tutores y tutoras de inicio y de seguimiento, y personal investigador predoctoral y posdoctoral.
     
  •  Personal de gestión: profesionales del ámbito técnico, de gestión y de administración.
     
  •  Antiguos miembros: alumnis, extrabajadores y extrabajadoras que mantienen la conexión con la universidad.

¡Todo el mundo tiene cabida!

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¿Qué modalidades existen?

Queremos que el Xerra que Xerra se adapte a tu ritmo de vida. Por eso, tú decides cómo encontrarte con tu pareja:

  •  Modalidad presencial: para quienes prefieren conversar de tú a tú. Podéis quedar donde queráis: en una cafetería, paseando o utilizando los espacios de la UOC (campus, sedes institucionales, puntos UOC) y los centros colaboradores del CPNL. ¡Es ideal para hacer actividades culturales juntos!
     
  •  Modalidad virtual: adaptada al entorno digital de la UOC. Conectaos desde donde queráis por Meet, Zoom o Teams.
     
  •  Modalidad híbrida: máxima flexibilidad. Combinad encuentros en línea y presenciales según os convenga cada semana.

Ya ves que no se trata solo de intercambiar palabras, sino de construir puentes, compartir vivencias y fortalecer la comunidad.

Más que un voluntariado lingüístico y cultural, ¡una forma de vivir la UOC!

Para más información, escríbenos a xerraquexerra_grup@uoc.edu.

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