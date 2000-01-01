Què és el Xerra que Xerra?
El Xerra que Xerra és el programa de voluntariat lingüístic i cultural de la UOC, desenvolupat en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i el Voluntariat per la llengua (VxL).
Creem parelles lingüístiques formades per:
- Voluntaris: persones que parlen català amb fluïdesa i volen encomanar el seu entusiasme per la llengua.
- Aprenents: persones amb nocions bàsiques de català que volen guanyar confiança i millorar la seva expressió oral en un entorn relaxat.
El repte és senzill i engrescador: una hora a la setmana, durant deu setmanes, amb un sol objectiu: parlar, riure i compartir en català!
Ets estudiant de grau? Si hi participes com a voluntari o voluntària, pots reconèixer fins a 6 crèdits RECAAU per la teva col·laboració. Només cal que compleixis els requisits i lliuris la documentació sol·licitada.