Campus

Xerra que Xerra

Busquem persones amb ganes de parlar, aprendre i fer xarxa per enfortir la nostra comunitat universitària i fer bategar la llengua catalana. T’hi animes? 
Dibuix d'una dona treballant amb un portàtil

Què és el Xerra que Xerra?

El Xerra que Xerra és el programa de voluntariat lingüístic i cultural de la UOC, desenvolupat en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i el Voluntariat per la llengua (VxL). 

Creem parelles lingüístiques formades per:

  •  Voluntaris: persones que parlen català amb fluïdesa i volen encomanar el seu entusiasme per la llengua.
  •  Aprenents: persones amb nocions bàsiques de català que volen guanyar confiança i millorar la seva expressió oral en un entorn relaxat.

El repte és senzill i engrescador: una hora a la setmana, durant deu setmanes, amb un sol objectiu: parlar, riure i compartir en català!

Ets estudiant de grau? Si hi participes com a voluntari o voluntària, pots reconèixer fins a 6 crèdits RECAAU per la teva col·laboració. Només cal que compleixis els requisits i lliuris la documentació sol·licitada.

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Com funciona?

Formar part del Xerra que Xerra és fàcil i ràpid:

  1. Emplena el formulari i tria si vols ser voluntari o aprenent.
  2. L’equip de dinamització del CPNL et buscarà la parella ideal segons els teus horaris i interessos. Si ja saps amb qui vols formar parella, indica-ho en el formulari!
  3. El CPNL us donarà tot el suport i els recursos necessaris perquè la vostra experiència sigui un èxit.
Vull inscriure-m'hi!

Qui en pot formar part?

El Xerra que Xerra és un espai obert a tota la comunitat UOC:

  •  Estudiantat: de qualsevol titulació, d’aquí o d’arreu del món.
     
  •  Personal docent i de recerca: PDI, PDC, tutors i tutores d’inici i de seguiment, i personal investigador predoctoral i postdoctoral.
     
  •  Personal de gestió: professionals de l’àmbit tècnic, de gestió i d’administració.
     
  •  Antics membres: alumnis, extreballadors i extreballadores que mantenen la connexió amb la Universitat.

Tothom hi té cabuda!

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Quines modalitats hi ha?

Volem que el Xerra que Xerra s’adapti al teu ritme de vida. Per això, tu decideixes com trobar-te amb la teva parella:

  •  Modalitat presencial: per als qui prefereixen enraonar de tu a tu. Podeu quedar on vulgueu: en una cafeteria, passejant o utilitzant els espais de la UOC (campus, seus institucionals, punts UOC) i els centres col·laboradors del CPNL. És ideal per fer activitats culturals plegats!
     
  •  Modalitat virtual: adaptada a l’entorn digital de la UOC. Connecteu-vos des d’on vulgueu per Meet, Zoom o Teams.
     
  •  Modalitat híbrida: màxima flexibilitat. Combineu trobades en línia i presencials segons us convingui cada setmana.

Ja veus que no es tracta només d’intercanviar paraules, sinó de bastir ponts, compartir vivències i fer comunitat.

Més que un voluntariat lingüístic i cultural, una manera de viure la UOC!

Per a més informació, escriu-nos a xerraquexerra_grup@uoc.edu.

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