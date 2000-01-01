Campus

Abreviaturas más habituales

a la atención deA/A
abogado/aAbg. o bien Abg.do/Abg.da
abrilabr.AB (símbolo)
adjetivoadj.
administraciónadmón.
administrativo/aadtvo./adtva.
adverbioadv.
agostoag.AG (símbolo)
alemánal.de (símbolo)
alturaalt.
anchuraanch.
ante meridiem ('antes del mediodía')a. m. am (símbolo)
antes de Cristoa. C.
antes del mediodía (ante meridiem)a. m. am (símbolo)
apartadoapdo.
apéndiceap.
aproximadamenteaprox.
áreaa.a (símbolo)
artículoart.
asignaturaasig.
asociaciónAsoc.
asociación de vecinosA. V.
atentamenteatte.
áticoát.
auxiliaraux.
avenidaav. o bien avda.
ayuntamientoAyto.

 

bajadabja.
bajosbj.
barriob.o
barriadabda.
bibliografíabibl. o bien bibliogr.
bibliotecaBibl.
bloquebl.
boletínbol.

 

callec/ o bien c.
callejóncjón.
capítulocap.
carreteractra.
castellanocast.
cataláncat.ca (símbolo)
chequech/
circa ('alrededor de')ca.
citado/acit.
coautor/acoaut.
código postalC. P.CP (sigla)
coedicióncoed.
coeditor/acoed.
colaborador/acol.
coleccióncol.
columnacol.
compañíaCía. o bien C.ía
confer ('compárese')conf. o bien confr.
conjunciónconj.
contadoctdo.
coordinacióncoord.
coordinador/acoord./coord.a
corporacióncorp.
correo electrónicoc. e.
cuarto, cuarta, cuartos, cuartas4.o, 4.a, 4.os, 4.as
cuenta corrientec/c o bien cta. cte.

 

décimo, décima, décimos, décimas10.o, 10.a, 10.os, 10.as
decimoprimero (decimoprimer), decimoprimera, decimoprimeros, decimoprimeras11.o (11.er), 11.a, 11.os, 11.as
denominación de origenD. O.DO (sigla)
departamentodepto. o bien dpto.
depósito legalD. L.DL (sigla)
derecho/adcho./dcha.
derecho administrativodcho. adm.
derecho canónicodcho. can.
derecho civildcho. civ.
derecho constitucionaldcho. const.
derecho laboraldcho. lab.
derecho mercantildcho. merc.
derecho naturaldcho. nat.
derecho políticodcho. pol.
derecho procesaldcho. proc.
descuentodto.
después de Cristod. C.
después de lo escrito (post scriptum)P. S.
determinantedet.
diciembredic.DI (símbolo)
diplomadipl.
diplomado/adipl.
direccióndir.
dirección generaldir. gral.DG (sigla)
director/aDir./Dir.a
director/a generalDir. gral. / Dir.a gral.
disminuido/adism.
distritodtto.
doctor/aDr./Dra.
documentodoc.
domingodom.DO (símbolo)

 

economíaecon.
edicióned.
edición ampliadaed. ampl.
edición aumentadaed. aum.
edición corregidaed. corr.
edición revisadaed. rev.
editadoed.
editor/aed.
editorialed. o bien edit.
ejemploej.
Eminentísimo/aEmmo./Emma.
empresaemp.
en paz descansee. p. d.
en propia manoe. p. m.
eneroen.EN (símbolo)
entresueloentlo.
epílogoepíl.
escaleraesc.
españolesp.es (símbolo)
especialmenteesp.
esquinaesq.
Estados UnidosEE. UU.
et alii ('y otros')et al.
etcéteraetc.
ExcelenciaExc.a
Excelentísimo/aExcmo./Excma.
expedienteexpdte.
extensiónext.

 

fábricafca.
facturaf.a o bien fra.
facultadfac. o bien facd.
febrerofebr.FE (símbolo)
femeninof.
figurafig.
foliof. o bien fol.
francésfr.fr (símbolo)
frasefr.
fundaciónfund.

 

generalgral.
generalmentegralm.
glosarioglos.
gobiernoGob.

 

habitaciónhab.
habitantehab.
hojah.
hospitalhosp.H (símbolo)

 

ibidem ('en el mismo lugar')ibid. o bien ib.
idem ('el mismo')id.
IlustreIltre. o bien Il.
Ilustrísimo/aIlmo./Ilma.
importeimp.
índiceínd.
informacióninf.
informáticainform.
inglésingl.en (símbolo)
interjeccióninterj.
introducciónintr. o bien introd.
italianoit.it (símbolo)
izquierdo/aizdo./izda. o bien izqdo./izqda.

 

Juegos OlímpicosJJ. OO.
juevesj.JU (símbolo)
juliojul.JL (símbolo)
juniojun.JN (símbolo)
jurídicojur.
jurisprudenciajurispr.
justiciajust.
juzgado de primera instanciajuzg. 1.a inst.

 

ley orgánicaL. O.LO (sigla)
líneal. o bien lín., plural ll. o bien líns.
licenciado/aLic. o bien Lcdo./Lcda.
limitado/aLtdo./Ltda.
loco citato ('en el lugar citado')loc. cit.
locuciónloc.
locución adverbialloc. adv.
locución interjectivaloc. interj.
locución preposicionalloc. prep.
locución verballoc. verb.
luneslun.LU (símbolo)

 

magnífico/aMagfco./Magfca.
marzomzo.MA (símbolo)
madreM.
martesmart.MA (símbolo)
masculinom.
máximomáx.
mayomy.MY (símbolo)
miércolesmiérc.MI (símbolo)
mínimo/amín.
minusválido/aminusv.
monseñorMons.
mosénMn.
Muy IlustreM. Iltre.

 

neutron.
nombren.
nosotrosnos.
notan.
nota bene ('obsérvese')N. B.
noveno, novena, novenos, novenas9.o, 9.a, 9.os, 9.as
noviembrenov.NO (símbolo)
nuestra referenciaN/ref.
nuestro/antro./ntra.
numerado/danum.
númeron.o o bien núm.

 

obra citadaob. cit.
octavo, octava, octavos, octavas8.o, 8.a, 8.os, 8.as
octubreoct.OC (símbolo)
opere citato ('en la obra citada')op. cit.
opus citatum ('obra citada')op. cit.
ordeno/
orden ministerialO. M.OM (sigla)

 

padreP.
páginapág.
parcelaparc.
párrafopárr.§ (símbolo)
pasajepje.
paseop.o
pesetapta.PTA (símbolo)
peso brutop. b.PB (sigla)
peso netop. n.PN (sigla)
plantaplta.
plazapl.
plazoletaplzta.
pluralpl.
poblaciónpobl.
policía militarP. M.PM (sigla)
polígonopol.
por ausenciap. a. o bien P. A.
por autorizaciónp. a. o bien P. A.
por delegaciónp. del.
por ejemplop. ej.
por extensiónp. ext.
por ordenp. o. o bien P. O. o bien p/o
por poderp. p.
portalptal.
posdataP. D.
post meridiem ('después del mediodía')p. m.pm (símbolo)
post scriptum ('después de lo escrito')P. S.
preposiciónprep.
presidente/aPdte./Pdta.
presbíteroPbro.
primero (primer), primera, primeros, primeras1.o (1.er), 1.a, 1.os, 1.as
principalpral. o bien ppal.
profesor/aProf./Prof.a
prólogopról.
pronombrepron.
provinciaprov.
publicaciónpubl.
puertapta.

 

quinto, quinta, quintos, quintas5.o, 5.a, 5.os, 5.as

 

ramblarbla.
real decretoR. D.RD (sigla)
reediciónreed.
referenciaref.
registroreg.
reglamentoregl.
reimpresiónreimpr.
remitenteRte.
Reverendísimo/aRvdmo./Rvdma.
Reverendo/aRvdo./Rvda. o bien Rdo./Rda.
rondarda.

 

sábadosáb.SA (símbolo)
san, santo/aS. o bien Sto./Sta.
secretario/asec.
secretaríasecret.a
segundo, segunda, segundos, segundas2.o, 2.a, 2.os, 2.as
Seguridad SocialS. S.SS (sigla)
selecciónsel.
señor/aSr./Sra.
septiembresept.SE (símbolo)
séptimo, séptima, séptimos, séptimas7.o, 7.a, 7.os, 7.as
servicio públicoS. P.SP (sigla)
sexto, sexta, sextos, sextas6.o, 6.a, 6.os, 6.as
siglos.
siguientesig.
sin años. a. o bien s/a
sin editorials. e. o bien s/e
sin fechas. f. o bien s/f
sin lugars. l. o bien s/l
sin números. n. o bien s/n
sine anno ('sin año')s. a.
sine loco ('sin lugar')s. l.
singularsing.
sobreáticos/át.
sociedad anónimaS. A.SA (sigla)
sociedad civil privadaS. C. P.SCP (sigla)
sociedad limitadaS. L.SL (sigla)
Su Alteza RealS. A. R.
Su MajestadS. M.
su referenciaS/ref.
Su SantidadS. S.
subidasub.
sumariosum.

 

talónT/
técnico/atéc.
teléfonotel. o bien tfno.
telegramatelegr.
tercero (tercer), tercera, terceros, terceras3.o (3.er), 3.a, 3.os, 3.as
término municipaltérm. mpal.TM (sigla)
traduccióntrad.
traductor/atrad.
transferenciatransf.
traveseratraves.
travesíatrav. o bien trv.
tribunaltrib.

 

unidad monetariau. m.
universidaduniv.
urbanizaciónurb.
usted/ustedesU. o bien Ud./Uds.

 

véase/véansev.
verbi gratia ('por ejemplo')v. gr.
verbov.
verbo copulativov. copulat.
verbo intransitivov. intr.
verbo pronominalv. pronl.
verbo transitivov. tr.
viaductoviad.
vide ('mira')vid.
viernesvnes.VI (símbolo)
vigesimoprimero (vigesimoprimer), vigesimoprimera, vigesimoprimeros, vigesimoprimeras21.o (21.er), 21.a, 21.os, 21.as
visto buenoV.o B.o
volumenvol.

 

y colaboradoresy cols.

 

 Abreviaturas habitualesSímbolos
eneroen.EN
febrerofebr.FE
marzomzo.MA
abrilabr.AB
mayomy.MY
juniojun.JN
juliojul.JL
agostoag.AG
septiembresept.SE
octubreoct.OC
noviembrenov.NO
diciembredic.DI

 

 Masculino sing.Femenino sing.Masculino  pl.Femenino pl.
primero (primer), primera, primeros, primeras1.o (1.er)1.a1.os1.as
segundo, segunda, segundos, segundas2.o2.a2.os2.as
tercero (tercer), tercera, terceros, terceras3.o (3.er)3.a3.os3.as
cuarto, cuarta, cuartos, cuartas4.o4.a4.os4.as
quinto, quinta, quintos, quintas5.o5.a5.os5.as
sexto, sexta, sextos, sextas6.o6.a6.os6.as
séptimo, séptima, séptimos, séptimas7.o7.a7.os7.as
octavo, octava, octavos, octavas8.o8.a8.os8.as
noveno, novena, novenos, novenas9.o9.a9.os9.as
décimo, décima, décimos, décimas10.o10.a10.os10.as
decimoprimero (decimoprimer), decimoprimera, decimoprimeros, decimoprimeras11.o (11.er)11.a11.os11.as
vigesimoprimero (vigesimoprimer), vigesimoprimera, vigesimoprimeros, vigesimoprimeras21.o (21.er)21.a21.os21.as

 

 Abreviaturas habitualesOtras abreviaturas
Eminentísimo/aEmmo./Emma. 
ExcelenciaExc.a 
Excelentísimo/aExcmo./Excma. 
IlustreIltre.Il.
Ilustrísimo/aIlmo./Ilma. 
Magnífico/aMagfco./Magfca. 
madreM.M.e
monseñorMons. 
mosénMn. 
Muy IlustreM. Iltre.M. I.
padreP. 
presbíteropbro. 
Reverendísimo/aRvdmo./Rvdma. 
Reverendo/aRvdo./Rvda.Rdo./Rda.
san, santo/aS. o bien Sto./Sta. 
Su Alteza RealS. A. R. 
Su MajestadS. M. 
Su SantidadS. S. 

 

apartamentoapto.
áticoát.
avenidaav. o bien avda.
bajadabja.
bajosbj.
barriob.o
barriadabda.
bloquebl.
callec/ o bien c.
callejóncjón.
carreteracrta.
correo electrónicoc. e.
derechadcha.
distritodtto.
entresueloentlo.
escaleraesc.
esquinaesq.
fincafca.
habitaciónhab.
izquierdo/aizq. o bien izdo./izda.
númeron.o o bien núm.
parcelaparc.
pasajepje.
paseop.o
plazapl.
plazoletaplzta.
plantaplta.
poblaciónpobl.
polígonopol.
portalptal.
principalpral. o bien ppal.
provinciaprov.
puertapta.
ramblarbla.
rondarda.
sin números. n. o bien s/n
sobreáticos/át.
subidasub.
teléfonotel.
término municipaltérm. mpal.TM (sigla)
traveseratraves.
travesíatrav. o bien trv.
urbanizaciónurban.
viaductoviad.

 