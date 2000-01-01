Abreviaturas más habituales
|a la atención de
|A/A
|abogado/a
|Abg. o bien Abg.do/Abg.da
|abril
|abr.
|AB (símbolo)
|adjetivo
|adj.
|administración
|admón.
|administrativo/a
|adtvo./adtva.
|adverbio
|adv.
|agosto
|ag.
|AG (símbolo)
|alemán
|al.
|de (símbolo)
|altura
|alt.
|anchura
|anch.
|ante meridiem ('antes del mediodía')
|a. m.
|am (símbolo)
|antes de Cristo
|a. C.
|antes del mediodía (ante meridiem)
|a. m.
|am (símbolo)
|apartado
|apdo.
|apéndice
|ap.
|aproximadamente
|aprox.
|área
|a.
|a (símbolo)
|artículo
|art.
|asignatura
|asig.
|asociación
|Asoc.
|asociación de vecinos
|A. V.
|atentamente
|atte.
|ático
|át.
|auxiliar
|aux.
|avenida
|av. o bien avda.
|ayuntamiento
|Ayto.
|bajada
|bja.
|bajos
|bj.
|barrio
|b.o
|barriada
|bda.
|bibliografía
|bibl. o bien bibliogr.
|biblioteca
|Bibl.
|bloque
|bl.
|boletín
|bol.
|calle
|c/ o bien c.
|callejón
|cjón.
|capítulo
|cap.
|carretera
|ctra.
|castellano
|cast.
|catalán
|cat.
|ca (símbolo)
|cheque
|ch/
|circa ('alrededor de')
|ca.
|citado/a
|cit.
|coautor/a
|coaut.
|código postal
|C. P.
|CP (sigla)
|coedición
|coed.
|coeditor/a
|coed.
|colaborador/a
|col.
|colección
|col.
|columna
|col.
|compañía
|Cía. o bien C.ía
|confer ('compárese')
|conf. o bien confr.
|conjunción
|conj.
|contado
|ctdo.
|coordinación
|coord.
|coordinador/a
|coord./coord.a
|corporación
|corp.
|correo electrónico
|c. e.
|cuarto, cuarta, cuartos, cuartas
|4.o, 4.a, 4.os, 4.as
|cuenta corriente
|c/c o bien cta. cte.
|décimo, décima, décimos, décimas
|10.o, 10.a, 10.os, 10.as
|decimoprimero (decimoprimer), decimoprimera, decimoprimeros, decimoprimeras
|11.o (11.er), 11.a, 11.os, 11.as
|denominación de origen
|D. O.
|DO (sigla)
|departamento
|depto. o bien dpto.
|depósito legal
|D. L.
|DL (sigla)
|derecho/a
|dcho./dcha.
|derecho administrativo
|dcho. adm.
|derecho canónico
|dcho. can.
|derecho civil
|dcho. civ.
|derecho constitucional
|dcho. const.
|derecho laboral
|dcho. lab.
|derecho mercantil
|dcho. merc.
|derecho natural
|dcho. nat.
|derecho político
|dcho. pol.
|derecho procesal
|dcho. proc.
|descuento
|dto.
|después de Cristo
|d. C.
|después de lo escrito (post scriptum)
|P. S.
|determinante
|det.
|diciembre
|dic.
|DI (símbolo)
|diploma
|dipl.
|diplomado/a
|dipl.
|dirección
|dir.
|dirección general
|dir. gral.
|DG (sigla)
|director/a
|Dir./Dir.a
|director/a general
|Dir. gral. / Dir.a gral.
|disminuido/a
|dism.
|distrito
|dtto.
|doctor/a
|Dr./Dra.
|documento
|doc.
|domingo
|dom.
|DO (símbolo)
|economía
|econ.
|edición
|ed.
|edición ampliada
|ed. ampl.
|edición aumentada
|ed. aum.
|edición corregida
|ed. corr.
|edición revisada
|ed. rev.
|editado
|ed.
|editor/a
|ed.
|editorial
|ed. o bien edit.
|ejemplo
|ej.
|Eminentísimo/a
|Emmo./Emma.
|empresa
|emp.
|en paz descanse
|e. p. d.
|en propia mano
|e. p. m.
|enero
|en.
|EN (símbolo)
|entresuelo
|entlo.
|epílogo
|epíl.
|escalera
|esc.
|español
|esp.
|es (símbolo)
|especialmente
|esp.
|esquina
|esq.
|Estados Unidos
|EE. UU.
|et alii ('y otros')
|et al.
|etcétera
|etc.
|Excelencia
|Exc.a
|Excelentísimo/a
|Excmo./Excma.
|expediente
|expdte.
|extensión
|ext.
|fábrica
|fca.
|factura
|f.a o bien fra.
|facultad
|fac. o bien facd.
|febrero
|febr.
|FE (símbolo)
|femenino
|f.
|figura
|fig.
|folio
|f. o bien fol.
|francés
|fr.
|fr (símbolo)
|frase
|fr.
|fundación
|fund.
|general
|gral.
|generalmente
|gralm.
|glosario
|glos.
|gobierno
|Gob.
|habitación
|hab.
|habitante
|hab.
|hoja
|h.
|hospital
|hosp.
|H (símbolo)
|ibidem ('en el mismo lugar')
|ibid. o bien ib.
|idem ('el mismo')
|id.
|Ilustre
|Iltre. o bien Il.
|Ilustrísimo/a
|Ilmo./Ilma.
|importe
|imp.
|índice
|índ.
|información
|inf.
|informática
|inform.
|inglés
|ingl.
|en (símbolo)
|interjección
|interj.
|introducción
|intr. o bien introd.
|italiano
|it.
|it (símbolo)
|izquierdo/a
|izdo./izda. o bien izqdo./izqda.
|Juegos Olímpicos
|JJ. OO.
|jueves
|j.
|JU (símbolo)
|julio
|jul.
|JL (símbolo)
|junio
|jun.
|JN (símbolo)
|jurídico
|jur.
|jurisprudencia
|jurispr.
|justicia
|just.
|juzgado de primera instancia
|juzg. 1.a inst.
|ley orgánica
|L. O.
|LO (sigla)
|línea
|l. o bien lín., plural ll. o bien líns.
|licenciado/a
|Lic. o bien Lcdo./Lcda.
|limitado/a
|Ltdo./Ltda.
|loco citato ('en el lugar citado')
|loc. cit.
|locución
|loc.
|locución adverbial
|loc. adv.
|locución interjectiva
|loc. interj.
|locución preposicional
|loc. prep.
|locución verbal
|loc. verb.
|lunes
|lun.
|LU (símbolo)
|magnífico/a
|Magfco./Magfca.
|marzo
|mzo.
|MA (símbolo)
|madre
|M.
|martes
|mart.
|MA (símbolo)
|masculino
|m.
|máximo
|máx.
|mayo
|my.
|MY (símbolo)
|miércoles
|miérc.
|MI (símbolo)
|mínimo/a
|mín.
|minusválido/a
|minusv.
|monseñor
|Mons.
|mosén
|Mn.
|Muy Ilustre
|M. Iltre.
|neutro
|n.
|nombre
|n.
|nosotros
|nos.
|nota
|n.
|nota bene ('obsérvese')
|N. B.
|noveno, novena, novenos, novenas
|9.o, 9.a, 9.os, 9.as
|noviembre
|nov.
|NO (símbolo)
|nuestra referencia
|N/ref.
|nuestro/a
|ntro./ntra.
|numerado/da
|num.
|número
|n.o o bien núm.
|obra citada
|ob. cit.
|octavo, octava, octavos, octavas
|8.o, 8.a, 8.os, 8.as
|octubre
|oct.
|OC (símbolo)
|opere citato ('en la obra citada')
|op. cit.
|opus citatum ('obra citada')
|op. cit.
|orden
|o/
|orden ministerial
|O. M.
|OM (sigla)
|padre
|P.
|página
|pág.
|parcela
|parc.
|párrafo
|párr.
|§ (símbolo)
|pasaje
|pje.
|paseo
|p.o
|peseta
|pta.
|PTA (símbolo)
|peso bruto
|p. b.
|PB (sigla)
|peso neto
|p. n.
|PN (sigla)
|planta
|plta.
|plaza
|pl.
|plazoleta
|plzta.
|plural
|pl.
|población
|pobl.
|policía militar
|P. M.
|PM (sigla)
|polígono
|pol.
|por ausencia
|p. a. o bien P. A.
|por autorización
|p. a. o bien P. A.
|por delegación
|p. del.
|por ejemplo
|p. ej.
|por extensión
|p. ext.
|por orden
|p. o. o bien P. O. o bien p/o
|por poder
|p. p.
|portal
|ptal.
|posdata
|P. D.
|post meridiem ('después del mediodía')
|p. m.
|pm (símbolo)
|post scriptum ('después de lo escrito')
|P. S.
|preposición
|prep.
|presidente/a
|Pdte./Pdta.
|presbítero
|Pbro.
|primero (primer), primera, primeros, primeras
|1.o (1.er), 1.a, 1.os, 1.as
|principal
|pral. o bien ppal.
|profesor/a
|Prof./Prof.a
|prólogo
|pról.
|pronombre
|pron.
|provincia
|prov.
|publicación
|publ.
|puerta
|pta.
|quinto, quinta, quintos, quintas
|5.o, 5.a, 5.os, 5.as
|rambla
|rbla.
|real decreto
|R. D.
|RD (sigla)
|reedición
|reed.
|referencia
|ref.
|registro
|reg.
|reglamento
|regl.
|reimpresión
|reimpr.
|remitente
|Rte.
|Reverendísimo/a
|Rvdmo./Rvdma.
|Reverendo/a
|Rvdo./Rvda. o bien Rdo./Rda.
|ronda
|rda.
|sábado
|sáb.
|SA (símbolo)
|san, santo/a
|S. o bien Sto./Sta.
|secretario/a
|sec.
|secretaría
|secret.a
|segundo, segunda, segundos, segundas
|2.o, 2.a, 2.os, 2.as
|Seguridad Social
|S. S.
|SS (sigla)
|selección
|sel.
|señor/a
|Sr./Sra.
|septiembre
|sept.
|SE (símbolo)
|séptimo, séptima, séptimos, séptimas
|7.o, 7.a, 7.os, 7.as
|servicio público
|S. P.
|SP (sigla)
|sexto, sexta, sextos, sextas
|6.o, 6.a, 6.os, 6.as
|siglo
|s.
|siguiente
|sig.
|sin año
|s. a. o bien s/a
|sin editorial
|s. e. o bien s/e
|sin fecha
|s. f. o bien s/f
|sin lugar
|s. l. o bien s/l
|sin número
|s. n. o bien s/n
|sine anno ('sin año')
|s. a.
|sine loco ('sin lugar')
|s. l.
|singular
|sing.
|sobreático
|s/át.
|sociedad anónima
|S. A.
|SA (sigla)
|sociedad civil privada
|S. C. P.
|SCP (sigla)
|sociedad limitada
|S. L.
|SL (sigla)
|Su Alteza Real
|S. A. R.
|Su Majestad
|S. M.
|su referencia
|S/ref.
|Su Santidad
|S. S.
|subida
|sub.
|sumario
|sum.
|talón
|T/
|técnico/a
|téc.
|teléfono
|tel. o bien tfno.
|telegrama
|telegr.
|tercero (tercer), tercera, terceros, terceras
|3.o (3.er), 3.a, 3.os, 3.as
|término municipal
|térm. mpal.
|TM (sigla)
|traducción
|trad.
|traductor/a
|trad.
|transferencia
|transf.
|travesera
|traves.
|travesía
|trav. o bien trv.
|tribunal
|trib.
|unidad monetaria
|u. m.
|universidad
|univ.
|urbanización
|urb.
|usted/ustedes
|U. o bien Ud./Uds.
|véase/véanse
|v.
|verbi gratia ('por ejemplo')
|v. gr.
|verbo
|v.
|verbo copulativo
|v. copulat.
|verbo intransitivo
|v. intr.
|verbo pronominal
|v. pronl.
|verbo transitivo
|v. tr.
|viaducto
|viad.
|vide ('mira')
|vid.
|viernes
|vnes.
|VI (símbolo)
|vigesimoprimero (vigesimoprimer), vigesimoprimera, vigesimoprimeros, vigesimoprimeras
|21.o (21.er), 21.a, 21.os, 21.as
|visto bueno
|V.o B.o
|volumen
|vol.
|y colaboradores
|y cols.
|Abreviaturas habituales
|Símbolos
|enero
|en.
|EN
|febrero
|febr.
|FE
|marzo
|mzo.
|MA
|abril
|abr.
|AB
|mayo
|my.
|MY
|junio
|jun.
|JN
|julio
|jul.
|JL
|agosto
|ag.
|AG
|septiembre
|sept.
|SE
|octubre
|oct.
|OC
|noviembre
|nov.
|NO
|diciembre
|dic.
|DI
|Masculino sing.
|Femenino sing.
|Masculino pl.
|Femenino pl.
|primero (primer), primera, primeros, primeras
|1.o (1.er)
|1.a
|1.os
|1.as
|segundo, segunda, segundos, segundas
|2.o
|2.a
|2.os
|2.as
|tercero (tercer), tercera, terceros, terceras
|3.o (3.er)
|3.a
|3.os
|3.as
|cuarto, cuarta, cuartos, cuartas
|4.o
|4.a
|4.os
|4.as
|quinto, quinta, quintos, quintas
|5.o
|5.a
|5.os
|5.as
|sexto, sexta, sextos, sextas
|6.o
|6.a
|6.os
|6.as
|séptimo, séptima, séptimos, séptimas
|7.o
|7.a
|7.os
|7.as
|octavo, octava, octavos, octavas
|8.o
|8.a
|8.os
|8.as
|noveno, novena, novenos, novenas
|9.o
|9.a
|9.os
|9.as
|décimo, décima, décimos, décimas
|10.o
|10.a
|10.os
|10.as
|decimoprimero (decimoprimer), decimoprimera, decimoprimeros, decimoprimeras
|11.o (11.er)
|11.a
|11.os
|11.as
|vigesimoprimero (vigesimoprimer), vigesimoprimera, vigesimoprimeros, vigesimoprimeras
|21.o (21.er)
|21.a
|21.os
|21.as
|Abreviaturas habituales
|Otras abreviaturas
|Eminentísimo/a
|Emmo./Emma.
|Excelencia
|Exc.a
|Excelentísimo/a
|Excmo./Excma.
|Ilustre
|Iltre.
|Il.
|Ilustrísimo/a
|Ilmo./Ilma.
|Magnífico/a
|Magfco./Magfca.
|madre
|M.
|M.e
|monseñor
|Mons.
|mosén
|Mn.
|Muy Ilustre
|M. Iltre.
|M. I.
|padre
|P.
|presbítero
|pbro.
|Reverendísimo/a
|Rvdmo./Rvdma.
|Reverendo/a
|Rvdo./Rvda.
|Rdo./Rda.
|san, santo/a
|S. o bien Sto./Sta.
|Su Alteza Real
|S. A. R.
|Su Majestad
|S. M.
|Su Santidad
|S. S.
|apartamento
|apto.
|ático
|át.
|avenida
|av. o bien avda.
|bajada
|bja.
|bajos
|bj.
|barrio
|b.o
|barriada
|bda.
|bloque
|bl.
|calle
|c/ o bien c.
|callejón
|cjón.
|carretera
|crta.
|correo electrónico
|c. e.
|derecha
|dcha.
|distrito
|dtto.
|entresuelo
|entlo.
|escalera
|esc.
|esquina
|esq.
|finca
|fca.
|habitación
|hab.
|izquierdo/a
|izq. o bien izdo./izda.
|número
|n.o o bien núm.
|parcela
|parc.
|pasaje
|pje.
|paseo
|p.o
|plaza
|pl.
|plazoleta
|plzta.
|planta
|plta.
|población
|pobl.
|polígono
|pol.
|portal
|ptal.
|principal
|pral. o bien ppal.
|provincia
|prov.
|puerta
|pta.
|rambla
|rbla.
|ronda
|rda.
|sin número
|s. n. o bien s/n
|sobreático
|s/át.
|subida
|sub.
|teléfono
|tel.
|término municipal
|térm. mpal.
|TM (sigla)
|travesera
|traves.
|travesía
|trav. o bien trv.
|urbanización
|urban.
|viaducto
|viad.