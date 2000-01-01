Campus

Abreviatures més habituals

a l'atenció dea/
abrilabr.AB (símbol)
acadèmic/aacad.
adjectiuadj.
administracióadm.
administratiuadmtiu.
administrativaadmtiva.
adreça electrònicaa/e
adverbiadv.
advocat/adaadv.
agostag.AG (símbol)
ajuntamentaj.
al cel siaa. c. s.
alemanyal.de (símbol)
altitudalt.
alturaalt.
alumne/aal.
ampladaampl.
amplàriaampl.
anglèsangl.en (símbol)
ante meridiem ('abans del migdia')a. m. am (símbol)
apartatap.
apèndixap.
aproximadamentaprox.
Apte/aAp.
articleart.
assignaturaassign.
associacióassoc.
associat/adaassoc.
atentamentatt.
àticàt.
autor/aaut.
auxiliaraux.
avingudaav.
baixadabda.
baixosbxs.
barrancbnc.
barrib.
barriadab.
bibliografiabibl. o bé bibliogr.
bibliotecabibl.
biblioteconomiabibliot.
blocbl.
butlletíbutll.

 

cantonadacant.
capítolcap.
carrerc/ o bé c.
carrerócró.
carreteractra.
casalc. o bé cas.
castellàcast.
catalàcat.ca (símbol)
catedràtic/acatedr.
centre de suportc. s.
cinturócint.
circa ('al voltant de')ca.
citat/adacit.
coautor/acoaut.
coediciócoed.
coeditor/acoed.
col·laborador/acol·l. o bé col·lab.
col·lecciócol·l.
columnacol.
comarcacom.
companyiacia.
comptabilitatcompt.
comptatctat.
compte correntc/c o bé cte. ct.
confer ('compareu')cf.
conjuncióconj.
convocatòriaconv.
coordinaciócoord.
coordinador/acoord.
corporaciócorp.

 

denominació d'origend. d'o.DO (sigla)
departamentdept.
descomptedte.
desembredes.DS (símbol)
despesadesp.
determinantdet.
dijousdj.
dillunsdl.
dimartsdt.
dimecresdc.
diplomadipl.
diplomat/adadipl.
dipòsit legaldip. leg.DL (sigla)
direcciódir.
direcció generaldir. gen.DG (sigla)
director/adir.
director/a generaldir. gral.
disminuït/ïdadism.
dissabteds.
districtedistr.
diumengedg.
divendresdv.
doctor/aDr., Dra.
documentdoc.
dretdr.
dret administratiudr. a.
dret canònicdr. can.
dret civildr. c.
dret constitucionaldr. const.
dret laboraldr. lab.
dret mercantildr. m.
dret naturaldr. n.
dret políticdr. pol.
dret processaldr. proc.
dretadta.
economiaecon.
edicióed.
edició ampliadaed. ampl.
edició augmentadaed. augm.
edició corregidaed. corr.
edició revisadaed. rev.
editated.
editor/aed.
editorialed.
Eminentíssim/aEmm., Emma.
empresaempr.
empresarialempr. o bé empres.
en funcionse. f.
en màe. m.
entitatent.
entresolentl.
epílegep.
escalaesc.
espanyolesp.es (símbol)
especialmentesp.
esquerre/aesq.
et alii ('i altres')et al.
etcèteraetc.
Excel·lentExc. o bé E.
Excel·lentíssim/aExcm., Excma.
excepcióexc.
excepteexc.
exempleex.
expedientexp.
extensióext.

 

facturafra.
facultatfac.
febrerfebr.FB (símbol)
femeníf.
figurafig.
fincafca.
folif. o bé f/F (sigla)
francèsfr.fr (símbol)
frasefr.
fullf.
fundaciófund.
genergen.GN (símbol)
generalgen. o bé gral.
glossarigl. o bé gloss.
governgov.

 

habitacióhab.
habitanth. o bé hab.
HonorableHble. o bé H.
hospitalhosp.H (símbol)

 

ibidem ('en el mateix lloc')ibid. o bé ib.
idem ('això mateix')id.
Il·lustreIl·ltre. o bé I.
Il·lustríssim/aIl·lm., Il·lma. o bé Im., Ima.
importimp.
índexínd.
informacióinf.
informàticainform.
interjeccióinterj.
introduccióintr.
italiàit.it (símbol)
julioljul.JL (símbol)
junyjunyJN (símbol)
jurídic/ajur.
jurisprudènciajurispr.
justíciajust.
jutjat de primera instànciaj. de 1a. inst.
línia/esl. o bé lín.
llicenciat/adallic.
loco citato ('en el lloc citat')loc. cit.
locucióloc.
locució adverbialloc. adv.
locució interjectivaloc. interj.
locució preposicionalloc. prep.
locució verballoc. verb.

 

Magnífic/aMgfc., Mgfca.
maigmaigMG (símbol)
marçmarçMÇ (símbol)
mareM.
masculím.
màxim/amàx.
mil·lèsim/amil·l.
mínim/amín.
minusvàlid/aminusv.
Molt Excel·lentM. Exc. o bé M. E.
Molt HonorableM. Hble. o bé M. H.
Molt Il·lustreM. Il·ltre. o bé M. I.
monsenyorMons.
mossènMn.
mosso/a d'esquadram. d'e.ME (sigla)
Mossos d'Esquadra (institució)M. d'E.ME (sigla)
neutren.
nomn.
nombrenre.
nosaltresnos.
nostre/antre., ntra.
notan.
nota bene ('pareu atenció')n. b. NB (sigla)
novembrenov.NV (símbol)
numerat/adanum.
númeronúm.
octubreoct.OC (símbol)
opere citato ('en l'obra citada')op. cit.
opus citatum ('obra citada')op. cit.
pàgina/espàg.
paràgrafpar.§ (símbol)
parcel·laparc.
pareP.
passadíspdís.
passatgeptge.
passeigpg.
pavellópav.
per absènciap. abs.
per autoritzacióp. a.
per compte dep/c
per delegacióp. d.
per exemplep. ex.
per extensióp. ext.
per ordrep. o.
per poderp. p.
pes brutp. b.PB (sigla)
pes netp. n.PN (sigla)
pesseta/espta., ptes.PTA (símbol)
plaçapl.
placetapcta.
plantapl.
pluralpl.
poblaciópobl.
polígonpol.
portapta.
portalptal.
post meridiem ('després del migdia')p. m.pm (símbol)
preposicióprep.
presidentpres.
preverepvre.
principalpral.
professor/aprof.
pròlegpròl.
pronompron.
provínciaprov.
publicaciópubl.
pujadapda.
ramblarbla.
reedicióreed.
referènciaref.
referència nostrar/n
referència vostrar/v
registrereg.
reglamentregl.
reimpressióreimpr.
remitentrnt.
rierara.
rondarda.
Sa Altesa ReialS. A. R.
Sa MajestatS. M.
Sa SantedatS. S.
sant/ast., sta.
secretari/àriasecr.
secretariasecr.
segles.
següentseg.
selecciósel.
sense datas/d
sense números/n
senyor/aSr., Sra.
setembreset.ST (símbol)
si us plaus. u. p.
sine anno ('sense any')s. a.
sine loco ('sense lloc')s. l.
singularsing.
sobreàtics/àt
sumarisum.
talót/
tarifat.
tècnic/atècn.
telèfontel.
telegramatelegr.
terme municipalt. m.TM (sigla)
tomt.
traducciótrad.
traductor/atrad.
transferènciatransf.
travesseratrav.
travessiatrv.
tribunaltrib.
unitat monetàriau. m.
universitatuniv.
urbanitzacióurb.
vegeuv. o bé veg.
verbv.
verb copulatiuv. cop.
verb intransitiuv. intr.
verb pronominalv. pron.
verb transitiuv. tr.
verbi gratiav. gr.
viaducteviad.
viceversavv.
vide ('vegeu')vid.
videte ('vegeu')vid.
vist i plauv. i p.
volumvol.
vosaltresvos.
xecx.
 Abreviatures habitualsSímbols
genergen.GN
febrerfebr.FB
marçmarç
abrilabr.AB
maigmaigMG
junyjunyJN
julioljul.JL
agostag.AG
setembreset.ST
octubreoct.OC
novembrenov.NV
desembredes.DS

 

 Masculí sing.Femení sing.Masculí pl.Femení pl.
primer, primera, primers, primeres1r.1a.1rs.1es.
segon, segona, segons, segones2n.2a.2ns.2es.
tercer, tercera, tercers, terceres3r.3a.3rs.3es.
quart, quarta, quarts, quartes4t.4a.4ts.4es.
cinquè, cinquena, cinquens, cinquenes5è.5a.5ns.5es.
sisè, sisena, sisens, sisenes6è.6a.6ns.6es.
setè, setena, setens, setenes7è.7a.7ns.7es.
vuitè, vuitena, vuitens, vuitenes8è.8a.8ns.8es.
novè, novena, novens, novenes9è.9a.9ns.9es.
desè, desena, desens, desenes10è.10a.10ns.10es.
quaranta-tresè, quaranta-tresena...43è.43a.43ns.43es.
centè, centena, centens, centenes100è.100a.100ns.100es.

 

 Abreviatures habitualsAltres abreviatures
Eminentíssim/aEmm., Emma. 
Excel·lentExc.E.
Excel·lentíssim/aExcm., Excma. 
HonorableHble.H.
Il·lustreIl·ltre.I.
Il·lustríssim/aIl·lm., Il·lma.Im., Ima.
Magnífic/aMgfc., Mgfca. 
mareM. 
Molt Excel·lentM. Exc.M. E.
Molt HonorableM. Hble.M. H.
Molt Il·lustreM. Il·ltre.M. I.
monsenyorMons. 
mossènMn. 
pareP. 
preverepvre. 
ReverendRnd. 
ReverendíssimRvdm. 
Sa Altesa ReialS. A. R. 
Sa MajestatS. M. 
Sa SantedatS. S. 
sant/ast., sta. 

 

adreça electrònicaa/e
apartamentapmt.
àticàt.
avingudaav.
baixadabda.
baixosbxs.
barrancbnc.
barrib.
barriadab.
blocbl.
cantonadacant.
carrerc/ o bé c.
carrerócró.
carreteracrta.
casalc. o bé cas.
cinturócint.
comarcacom.
districtedistr.
dreceradrec.
dretadta.
entresolentl.
escalaesc.
esquerre/aesq.
fincafca.
habitacióhab.
númeronúm.
parcel·laparc.
passadíspdís.
passatgeptge.
passeigpg.
pavellópav.
plaçapl.
placetapcta.
plantapl.
poblaciópobl.
polígonpol.
portapta.
portalptal.
principalpral.
provínciaprov.
pujadapda.
ramblarbla.
rierara.
rondarda.
sense números/n
sobreàtics/àt
telèfontel.
terme municipalt. m.TM (sigla)
travesseratrav.
travessiatrv.
urbanitzacióurb.
viaducteviad.

 