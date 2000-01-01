Abreviatures més habituals
|a l'atenció de
|a/
|abril
|abr.
|AB (símbol)
|acadèmic/a
|acad.
|adjectiu
|adj.
|administració
|adm.
|administratiu
|admtiu.
|administrativa
|admtiva.
|adreça electrònica
|a/e
|adverbi
|adv.
|advocat/ada
|adv.
|agost
|ag.
|AG (símbol)
|ajuntament
|aj.
|al cel sia
|a. c. s.
|alemany
|al.
|de (símbol)
|altitud
|alt.
|altura
|alt.
|alumne/a
|al.
|amplada
|ampl.
|amplària
|ampl.
|anglès
|angl.
|en (símbol)
|ante meridiem ('abans del migdia')
|a. m.
|am (símbol)
|apartat
|ap.
|apèndix
|ap.
|aproximadament
|aprox.
|Apte/a
|Ap.
|article
|art.
|assignatura
|assign.
|associació
|assoc.
|associat/ada
|assoc.
|atentament
|att.
|àtic
|àt.
|autor/a
|aut.
|auxiliar
|aux.
|avinguda
|av.
|baixada
|bda.
|baixos
|bxs.
|barranc
|bnc.
|barri
|b.
|barriada
|b.
|bibliografia
|bibl. o bé bibliogr.
|biblioteca
|bibl.
|biblioteconomia
|bibliot.
|bloc
|bl.
|butlletí
|butll.
|cantonada
|cant.
|capítol
|cap.
|carrer
|c/ o bé c.
|carreró
|cró.
|carretera
|ctra.
|casal
|c. o bé cas.
|castellà
|cast.
|català
|cat.
|ca (símbol)
|catedràtic/a
|catedr.
|centre de suport
|c. s.
|cinturó
|cint.
|circa ('al voltant de')
|ca.
|citat/ada
|cit.
|coautor/a
|coaut.
|coedició
|coed.
|coeditor/a
|coed.
|col·laborador/a
|col·l. o bé col·lab.
|col·lecció
|col·l.
|columna
|col.
|comarca
|com.
|companyia
|cia.
|comptabilitat
|compt.
|comptat
|ctat.
|compte corrent
|c/c o bé cte. ct.
|confer ('compareu')
|cf.
|conjunció
|conj.
|convocatòria
|conv.
|coordinació
|coord.
|coordinador/a
|coord.
|corporació
|corp.
|denominació d'origen
|d. d'o.
|DO (sigla)
|departament
|dept.
|descompte
|dte.
|desembre
|des.
|DS (símbol)
|despesa
|desp.
|determinant
|det.
|dijous
|dj.
|dilluns
|dl.
|dimarts
|dt.
|dimecres
|dc.
|diploma
|dipl.
|diplomat/ada
|dipl.
|dipòsit legal
|dip. leg.
|DL (sigla)
|direcció
|dir.
|direcció general
|dir. gen.
|DG (sigla)
|director/a
|dir.
|director/a general
|dir. gral.
|disminuït/ïda
|dism.
|dissabte
|ds.
|districte
|distr.
|diumenge
|dg.
|divendres
|dv.
|doctor/a
|Dr., Dra.
|document
|doc.
|dret
|dr.
|dret administratiu
|dr. a.
|dret canònic
|dr. can.
|dret civil
|dr. c.
|dret constitucional
|dr. const.
|dret laboral
|dr. lab.
|dret mercantil
|dr. m.
|dret natural
|dr. n.
|dret polític
|dr. pol.
|dret processal
|dr. proc.
|dreta
|dta.
|economia
|econ.
|edició
|ed.
|edició ampliada
|ed. ampl.
|edició augmentada
|ed. augm.
|edició corregida
|ed. corr.
|edició revisada
|ed. rev.
|editat
|ed.
|editor/a
|ed.
|editorial
|ed.
|Eminentíssim/a
|Emm., Emma.
|empresa
|empr.
|empresarial
|empr. o bé empres.
|en funcions
|e. f.
|en mà
|e. m.
|entitat
|ent.
|entresol
|entl.
|epíleg
|ep.
|escala
|esc.
|espanyol
|esp.
|es (símbol)
|especialment
|esp.
|esquerre/a
|esq.
|et alii ('i altres')
|et al.
|etcètera
|etc.
|Excel·lent
|Exc. o bé E.
|Excel·lentíssim/a
|Excm., Excma.
|excepció
|exc.
|excepte
|exc.
|exemple
|ex.
|expedient
|exp.
|extensió
|ext.
|factura
|fra.
|facultat
|fac.
|febrer
|febr.
|FB (símbol)
|femení
|f.
|figura
|fig.
|finca
|fca.
|foli
|f. o bé f/
|F (sigla)
|francès
|fr.
|fr (símbol)
|frase
|fr.
|full
|f.
|fundació
|fund.
|gener
|gen.
|GN (símbol)
|general
|gen. o bé gral.
|glossari
|gl. o bé gloss.
|govern
|gov.
|habitació
|hab.
|habitant
|h. o bé hab.
|Honorable
|Hble. o bé H.
|hospital
|hosp.
|H (símbol)
|ibidem ('en el mateix lloc')
|ibid. o bé ib.
|idem ('això mateix')
|id.
|Il·lustre
|Il·ltre. o bé I.
|Il·lustríssim/a
|Il·lm., Il·lma. o bé Im., Ima.
|import
|imp.
|índex
|índ.
|informació
|inf.
|informàtica
|inform.
|interjecció
|interj.
|introducció
|intr.
|italià
|it.
|it (símbol)
|juliol
|jul.
|JL (símbol)
|juny
|juny
|JN (símbol)
|jurídic/a
|jur.
|jurisprudència
|jurispr.
|justícia
|just.
|jutjat de primera instància
|j. de 1a. inst.
|línia/es
|l. o bé lín.
|llicenciat/ada
|llic.
|loco citato ('en el lloc citat')
|loc. cit.
|locució
|loc.
|locució adverbial
|loc. adv.
|locució interjectiva
|loc. interj.
|locució preposicional
|loc. prep.
|locució verbal
|loc. verb.
|Magnífic/a
|Mgfc., Mgfca.
|maig
|maig
|MG (símbol)
|març
|març
|MÇ (símbol)
|mare
|M.
|masculí
|m.
|màxim/a
|màx.
|mil·lèsim/a
|mil·l.
|mínim/a
|mín.
|minusvàlid/a
|minusv.
|Molt Excel·lent
|M. Exc. o bé M. E.
|Molt Honorable
|M. Hble. o bé M. H.
|Molt Il·lustre
|M. Il·ltre. o bé M. I.
|monsenyor
|Mons.
|mossèn
|Mn.
|mosso/a d'esquadra
|m. d'e.
|ME (sigla)
|Mossos d'Esquadra (institució)
|M. d'E.
|ME (sigla)
|neutre
|n.
|nom
|n.
|nombre
|nre.
|nosaltres
|nos.
|nostre/a
|ntre., ntra.
|nota
|n.
|nota bene ('pareu atenció')
|n. b.
|NB (sigla)
|novembre
|nov.
|NV (símbol)
|numerat/ada
|num.
|número
|núm.
|octubre
|oct.
|OC (símbol)
|opere citato ('en l'obra citada')
|op. cit.
|opus citatum ('obra citada')
|op. cit.
|pàgina/es
|pàg.
|paràgraf
|par.
|§ (símbol)
|parcel·la
|parc.
|pare
|P.
|passadís
|pdís.
|passatge
|ptge.
|passeig
|pg.
|pavelló
|pav.
|per absència
|p. abs.
|per autorització
|p. a.
|per compte de
|p/c
|per delegació
|p. d.
|per exemple
|p. ex.
|per extensió
|p. ext.
|per ordre
|p. o.
|per poder
|p. p.
|pes brut
|p. b.
|PB (sigla)
|pes net
|p. n.
|PN (sigla)
|pesseta/es
|pta., ptes.
|PTA (símbol)
|plaça
|pl.
|placeta
|pcta.
|planta
|pl.
|plural
|pl.
|població
|pobl.
|polígon
|pol.
|porta
|pta.
|portal
|ptal.
|post meridiem ('després del migdia')
|p. m.
|pm (símbol)
|preposició
|prep.
|president
|pres.
|prevere
|pvre.
|principal
|pral.
|professor/a
|prof.
|pròleg
|pròl.
|pronom
|pron.
|província
|prov.
|publicació
|publ.
|pujada
|pda.
|rambla
|rbla.
|reedició
|reed.
|referència
|ref.
|referència nostra
|r/n
|referència vostra
|r/v
|registre
|reg.
|reglament
|regl.
|reimpressió
|reimpr.
|remitent
|rnt.
|riera
|ra.
|ronda
|rda.
|Sa Altesa Reial
|S. A. R.
|Sa Majestat
|S. M.
|Sa Santedat
|S. S.
|sant/a
|st., sta.
|secretari/ària
|secr.
|secretaria
|secr.
|segle
|s.
|següent
|seg.
|selecció
|sel.
|sense data
|s/d
|sense número
|s/n
|senyor/a
|Sr., Sra.
|setembre
|set.
|ST (símbol)
|si us plau
|s. u. p.
|sine anno ('sense any')
|s. a.
|sine loco ('sense lloc')
|s. l.
|singular
|sing.
|sobreàtic
|s/àt
|sumari
|sum.
|taló
|t/
|tarifa
|t.
|tècnic/a
|tècn.
|telèfon
|tel.
|telegrama
|telegr.
|terme municipal
|t. m.
|TM (sigla)
|tom
|t.
|traducció
|trad.
|traductor/a
|trad.
|transferència
|transf.
|travessera
|trav.
|travessia
|trv.
|tribunal
|trib.
|unitat monetària
|u. m.
|universitat
|univ.
|urbanització
|urb.
|vegeu
|v. o bé veg.
|verb
|v.
|verb copulatiu
|v. cop.
|verb intransitiu
|v. intr.
|verb pronominal
|v. pron.
|verb transitiu
|v. tr.
|verbi gratia
|v. gr.
|viaducte
|viad.
|viceversa
|vv.
|vide ('vegeu')
|vid.
|videte ('vegeu')
|vid.
|vist i plau
|v. i p.
|volum
|vol.
|vosaltres
|vos.
|xec
|x.
|Abreviatures habituals
|Símbols
|gener
|gen.
|GN
|febrer
|febr.
|FB
|març
|març
|MÇ
|abril
|abr.
|AB
|maig
|maig
|MG
|juny
|juny
|JN
|juliol
|jul.
|JL
|agost
|ag.
|AG
|setembre
|set.
|ST
|octubre
|oct.
|OC
|novembre
|nov.
|NV
|desembre
|des.
|DS
|Masculí sing.
|Femení sing.
|Masculí pl.
|Femení pl.
|primer, primera, primers, primeres
|1r.
|1a.
|1rs.
|1es.
|segon, segona, segons, segones
|2n.
|2a.
|2ns.
|2es.
|tercer, tercera, tercers, terceres
|3r.
|3a.
|3rs.
|3es.
|quart, quarta, quarts, quartes
|4t.
|4a.
|4ts.
|4es.
|cinquè, cinquena, cinquens, cinquenes
|5è.
|5a.
|5ns.
|5es.
|sisè, sisena, sisens, sisenes
|6è.
|6a.
|6ns.
|6es.
|setè, setena, setens, setenes
|7è.
|7a.
|7ns.
|7es.
|vuitè, vuitena, vuitens, vuitenes
|8è.
|8a.
|8ns.
|8es.
|novè, novena, novens, novenes
|9è.
|9a.
|9ns.
|9es.
|desè, desena, desens, desenes
|10è.
|10a.
|10ns.
|10es.
|quaranta-tresè, quaranta-tresena...
|43è.
|43a.
|43ns.
|43es.
|centè, centena, centens, centenes
|100è.
|100a.
|100ns.
|100es.
|Abreviatures habituals
|Altres abreviatures
|Eminentíssim/a
|Emm., Emma.
|Excel·lent
|Exc.
|E.
|Excel·lentíssim/a
|Excm., Excma.
|Honorable
|Hble.
|H.
|Il·lustre
|Il·ltre.
|I.
|Il·lustríssim/a
|Il·lm., Il·lma.
|Im., Ima.
|Magnífic/a
|Mgfc., Mgfca.
|mare
|M.
|Molt Excel·lent
|M. Exc.
|M. E.
|Molt Honorable
|M. Hble.
|M. H.
|Molt Il·lustre
|M. Il·ltre.
|M. I.
|monsenyor
|Mons.
|mossèn
|Mn.
|pare
|P.
|prevere
|pvre.
|Reverend
|Rnd.
|Reverendíssim
|Rvdm.
|Sa Altesa Reial
|S. A. R.
|Sa Majestat
|S. M.
|Sa Santedat
|S. S.
|sant/a
|st., sta.
|adreça electrònica
|a/e
|apartament
|apmt.
|àtic
|àt.
|avinguda
|av.
|baixada
|bda.
|baixos
|bxs.
|barranc
|bnc.
|barri
|b.
|barriada
|b.
|bloc
|bl.
|cantonada
|cant.
|carrer
|c/ o bé c.
|carreró
|cró.
|carretera
|crta.
|casal
|c. o bé cas.
|cinturó
|cint.
|comarca
|com.
|districte
|distr.
|drecera
|drec.
|dreta
|dta.
|entresol
|entl.
|escala
|esc.
|esquerre/a
|esq.
|finca
|fca.
|habitació
|hab.
|número
|núm.
|parcel·la
|parc.
|passadís
|pdís.
|passatge
|ptge.
|passeig
|pg.
|pavelló
|pav.
|plaça
|pl.
|placeta
|pcta.
|planta
|pl.
|població
|pobl.
|polígon
|pol.
|porta
|pta.
|portal
|ptal.
|principal
|pral.
|província
|prov.
|pujada
|pda.
|rambla
|rbla.
|riera
|ra.
|ronda
|rda.
|sense número
|s/n
|sobreàtic
|s/àt
|telèfon
|tel.
|terme municipal
|t. m.
|TM (sigla)
|travessera
|trav.
|travessia
|trv.
|urbanització
|urb.
|viaducte
|viad.