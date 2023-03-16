¿Cuáles son los objetivos del grupo de investigación Measuring and Improving Student Success (MISS)?

Nuestros objetivos van enfocados a conocer los procesos que siguen los estudiantes en la educación superior en línea. Nos interesa especialmente promover la inclusión y la equidad, es decir, crear contextos de aprendizaje que sean justos y accesibles para un estudiantado muy diverso.

Hemos definido tres líneas principales de investigación. Primero, queremos explorar la experiencia del estudiantado en el aprendizaje en línea, incluyendo aspectos relacionados con el éxito académico. En segundo lugar, investigamos los factores que inciden en su proceso de aprendizaje. Finalmente, queremos identificar maneras de hacer realidad la inclusión para todo el estudiantado.

Actualmente, contamos con un equipo relativamente pequeño. Este primer año, nos centramos a concretar qué proyectos e iniciativas podemos llevar a cabo dentro de estas líneas para establecer unas bases sólidas como grupo de investigación.

¿Cuál es la necesidad de un grupo como el MISS y qué relevancia tendrá su investigación?

Creemos que el MISS es necesario por su naturaleza interdisciplinaria y la diversidad de perfiles de las personas que formamos parte de él. Esta variedad permite crear sinergias que enriquecerán nuestras aportaciones. La mayoría de los miembros provenimos de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, pero también tenemos una estrecha vinculación con el eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, lo cual nos facilita abordar aspectos clave como la satisfacción y el éxito en el aprendizaje en línea.

Uno de los rasgos distintivos de nuestro grupo es el fuerte enfoque en la metodología de investigación. De las ocho personas que lo formamos, dos nos dedicamos de manera prioritaria a la investigación metodológica, tanto cuantitativa como cualitativa. Esto es poco habitual en otros equipos, en que a menudo solo una persona, si es que la hay, se focaliza en este ámbito.

Además, queremos potenciar las sinergias sustantivometodológicas, es decir, buscamos integrar armoniosamente lo que investigamos (los contenidos, los temas o los objetos de estudio, es decir, el aspecto sustantivo) con cómo lo investigamos (los métodos, las técnicas o los enfoques empleados, es decir, el aspecto metodológico). Esto nos permitirá aplicar innovaciones metodológicas avanzadas, tanto en estadística como en métodos cualitativos de última generación. Esta aproximación nos ayudará a implementar técnicas nuevas y más eficaces en nuestra investigación, contribuyendo significativamente a la comprensión y la mejora de los procesos de aprendizaje en línea.

¿La metodología de investigación es vuestro principal ámbito de especialización?

Nuestra especialidad principal es el aprendizaje en la educación superior en línea, con un fuerte enfoque en la inclusividad. Aun así, la metodología de investigación es uno de nuestros puntos fuertes como equipo, y merece la pena destacarlo.

Nuestro enfoque metodológico no se limita a métodos cuantitativos o cualitativos de manera exclusiva. Nos caracterizamos por tener una aproximación mixta, puesto que contamos con especialistas en ambos campos. Esta combinación es uno de los aspectos que nos diferencia y que nos da fuerza como grupo.

¿Qué proyectos tenéis en marcha actualmente en el grupo MISS?

Ahora mismo, estamos en una fase inicial en la que definimos los proyectos que queremos desarrollar en los próximos años. Recientemente nos hemos configurado como grupo y estamos trabajando para identificar las líneas prioritarias y las convocatorias a las que podemos optar como equipo.

Aun así, a título individual, cada uno de nosotros ya ha estado trabajando en líneas de investigación próximas durante los últimos años. La creación del grupo representa una gran oportunidad para unir fuerzas, colaborar de manera más estructurada y generar sinergias más potentes. Estamos convencidos de que este trabajo conjunto nos permitirá obtener resultados más relevantes y enriquecedores.

¿Qué impacto esperáis que tenga vuestra investigación, tanto en la UOC como en otras instituciones?



Esperamos que nuestra investigación tenga un impacto doble. Por un lado, confiamos en que los resultados obtenidos serán muy útiles para la UOC, puesto que nos permitirán entender mejor a nuestros estudiantes, identificar sus necesidades y analizar cómo incorporan los planteamientos del modelo educativo de la universidad. Este conocimiento nos ayudará a tomar decisiones informadas y a mejorar continuamente como institución, especialmente en aspectos como la inclusión y el apoyo a los estudiantes que pueden quedar atrás.

Por otro lado, el impacto puede ir más allá de la UOC. Creemos que los conocimientos generados pueden ser extrapolados a otros contextos y ayudar a otras instituciones a tomar medidas basadas en las lecciones aprendidas aquí. Esto nos permite contribuir al desarrollo de prácticas educativas más inclusivas y efectivas en la educación superior a escala más global.

¿Con qué perfiles profesionales contáis dentro del grupo de investigación?

Actualmente, contamos con un equipo diverso y complementario que refleja el enfoque interdisciplinario del grupo. Tenemos un investigador y dos investigadoras predoctorales a tiempo completo que trabajan en temas muy vinculados con el aprendizaje en la universidad. También se ha incorporado un nuevo profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, con experiencia previa en el eLinC y especializado en métodos cualitativos.

Además, colaboramos con una técnica del eLinC, que gestiona datos de encuestas y monitoriza al estudiantado de la UOC. El grupo incluye también a la directora del Programa de Doctorado de Educación y TIC (e-Learning), así como al director del equipo de Análisis del Aprendizaje y de la Docencia del eLinC.

En cuanto a mí, me identifico como metodóloga, con un fuerte interés en los métodos cuantitativos, y en los últimos años me he ido orientando hacia técnicas cualitativas aplicadas a contextos específicos, que es un ámbito en el que quiero seguir desarrollándome.

Finalmente, estamos esperando la aprobación para incorporar a un colaborador externo, psicólogo social y especialista en diversidad, que enriquecerá todavía más las perspectivas del grupo.

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu.