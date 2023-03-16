"Volem conèixer l'experiència i l'èxit de l'estudiantat en línia i garantir la inclusió"
Ariadna Angulo Brunet, coordinadora del nou grup de recerca Measuring and Improving Student Success (MISS)
Ariadna Angulo Brunet, graduada en Psicologia i doctora en Psicologia de la Salut i de l'Esport per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha enfocat la seva carrera en la metodologia de les ciències de la salut i el comportament, una disciplina que la va captivar i que la va portar a especialitzar-se amb un màster a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Actualment, és professora lectora als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i coordina el grup de recerca de nova creació Measuring and Improving Student Success (MISS). En aquesta entrevista, ens explica els objectius del grup, la composició de l'equip i l'impacte que esperen generar en el camp de l'aprenentatge i l'èxit acadèmic.
“Contribuirem al desenvolupament de pràctiques educatives més inclusives i efectives en l'educació superior en línia a la UOC i a escala global”
Quins són els objectius del grup de recerca Measuring and Improving Student Success (MISS)?
Els nostres objectius van enfocats a conèixer els processos que segueixen els estudiants en l'educació superior en línia. Ens interessa especialment promoure la inclusió i l'equitat, és a dir, crear contextos d'aprenentatge que siguin justos i accessibles per a un estudiantat molt divers.
Hem definit tres línies principals de recerca. Primer, volem explorar l'experiència de l'estudiantat en l'aprenentatge en línia, incloent-hi aspectes relacionats amb l'èxit acadèmic. En segon lloc, investiguem els factors que incideixen en el seu procés d'aprenentatge. Finalment, volem identificar maneres de fer realitat la inclusió per a tot l'estudiantat.
Actualment, comptem amb un equip relativament petit. Aquest primer any, ens centrem a concretar quins projectes i quines iniciatives podem dur a terme dins d'aquestes línies per tal d'establir unes bases sòlides com a grup de recerca.
Quina és la necessitat d'un grup com el MISS i quina rellevància tindrà la seva recerca?
Creiem que el MISS és necessari per la seva naturalesa interdisciplinària i la diversitat de perfils de les persones que en formem part. Aquesta varietat permet crear sinergies que enriquiran les nostres aportacions. La majoria de membres provenim dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, però també tenim una estreta vinculació amb l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, cosa que ens facilita abordar aspectes clau com la satisfacció i l'èxit en l'aprenentatge en línia.
Un dels trets distintius del nostre grup és el fort enfocament en la metodologia de recerca. De les vuit persones que el formem, dues ens dediquem de manera prioritària a la investigació metodològica, tant quantitativa com qualitativa. Això és poc habitual en altres equips, en què sovint només una persona, si n'hi ha cap, es focalitza en aquest àmbit.
A més, volem potenciar les sinergies substantivometodològiques, és a dir, busquem integrar harmoniosament el que investiguem (els continguts, els temes o els objectes d'estudi, és a dir, l'aspecte substantiu) amb com ho investiguem (els mètodes, les tècniques o els enfocaments emprats, és a dir, l'aspecte metodològic). Això ens permetrà aplicar innovacions metodològiques avançades, tant en estadística com en mètodes qualitatius d'última generació. Aquesta aproximació ens ajudarà a implementar tècniques noves i més eficaces en la nostra recerca, contribuint significativament a la comprensió i la millora dels processos d'aprenentatge en línia.
La metodologia de recerca és el vostre principal àmbit d'especialització?
La nostra especialitat principal és l'aprenentatge en l'educació superior en línia, amb un fort enfocament en la inclusivitat. Tot i així, la metodologia de recerca és un dels nostres punts forts com a equip, i val la pena destacar-ho.
El nostre enfocament metodològic no es limita a mètodes quantitatius o qualitatius de manera exclusiva. Ens caracteritzem per tenir una aproximació mixta, ja que comptem amb especialistes en tots dos camps. Aquesta combinació és un dels aspectes que ens diferencia i que ens dona força com a grup.
Quins projectes teniu en marxa actualment al grup MISS?
Ara mateix, estem en una fase inicial en què definim els projectes que volem desenvolupar en els pròxims anys. Recentment ens hem configurat com a grup i estem treballant per identificar les línies prioritàries i les convocatòries a les quals podem optar com a equip.
Tot i això, a títol individual, cadascú de nosaltres ja ha estat treballant en línies de recerca pròximes durant els darrers anys. La creació del grup representa una gran oportunitat per unir forces, col·laborar de manera més estructurada i generar sinergies més potents. Estem convençuts que aquest treball conjunt ens permetrà obtenir resultats més rellevants i enriquidors.
Quin impacte espereu que tingui la vostra recerca, tant a la UOC com en altres institucions?
Esperem que la nostra recerca tingui un impacte doble. D'una banda, confiem que els resultats obtinguts seran molt útils per a la UOC, ja que ens permetran entendre millor els nostres estudiants, identificar les seves necessitats i analitzar com incorporen els plantejaments del model educatiu de la Universitat. Aquest coneixement ens ajudarà a prendre decisions informades i a millorar contínuament com a institució, especialment en aspectes com la inclusió i el suport als estudiants que poden quedar enrere.
D'altra banda, l'impacte pot anar més enllà de la UOC. Creiem que els coneixements generats poden ser extrapolats a altres contextos i ajudar altres institucions a prendre mesures basades en les lliçons apreses aquí. Això ens permet contribuir al desenvolupament de pràctiques educatives més inclusives i efectives en l'educació superior a escala més global.
Amb quins perfils professionals compteu dins el grup de recerca?
Actualment, comptem amb un equip divers i complementari que reflecteix l'enfocament interdisciplinari del grup. Tenim un investigador i dues investigadores predoctorals a temps complet que treballen en temes molt vinculats amb l'aprenentatge a la universitat. També s'ha incorporat un nou professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, amb experiència prèvia a l'eLinC i especialitzat en mètodes qualitatius.
A més, col·laborem amb una tècnica de l'eLinC, que gestiona dades d'enquestes i monitora l'estudiantat de la UOC. El grup inclou també la directora del Programa de Doctorat d'Educació i TIC (e-Learning), així com el director de l'equip d'Anàlisi de l'Aprenentatge i de la Docència de l'eLinC.
Pel que fa a mi, m'identifico com a metodòloga, amb un fort interès en els mètodes quantitatius, i en els darrers anys m'he anat orientant cap a tècniques qualitatives aplicades a contextos específics, que és un àmbit en què vull continuar desenvolupant-me.
Finalment, estem esperant l'aprovació per incorporar un col·laborador extern, psicòleg social i especialista en diversitat, que enriquirà encara més les perspectives del grup.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.