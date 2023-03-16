Gairebé el 20 % d'adolescents analitzats en un estudi de salut mental ha pensat en el suïcidiMés del 15 % dels participants afirmen haver intentat suïcidar-se
La recerca emfatitza la importància de les xarxes de suport en la família, l'entorn escolar i els iguals en l'adolescència
10 de setembre: Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi
Un estudi revela que les bones relacions i el suport que els adolescents tenen amb la seva família, l'escola i amb iguals els protegeix de la depressió i el risc de suïcidi. El projecte ha tingut com a objectiu estudiar la salut mental de la població espanyola d'entre 14 i 17 anys, i analitzar quines xarxes de suport són importants en aquesta etapa.
Els resultats de la iniciativa, coordinada per la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) i amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) –publicats en obert a la revista Frontiers in Psycology i en aquest informe de l'editorial de la URJC–, posen de manifest que l'11,2 % de les persones que han participat afirmen sentir-se molt o bastant infelices, i el 38,8 % revela que ha experimentat solitud amb regularitat en l'últim any. Quant a situacions de depressió, un 14 % es trobarien vivint episodis greus, i un 6,6 %, episodis severs.
“La recerca emfatitza la importància de les xarxes de suport en la família, l'entorn escolar i els iguals en l'adolescència”
A més, aquest treball recull que un 15,7 % de les persones enquestades asseguren haver intentat suïcidar-se, i el 19,8 % assenyala que ho ha considerat, mentre que el 29,3 % manifesta que durant l'últim any ha realitzat conductes autolesives, de les quals el 10,5 % indica pensar-hi sovint.
El treball ha combinat metodologies qualitatives i quantitatives, i s'han obtingut diverses mostres d'àmbit estatal: una mostra representativa de 806 adolescents i una d'addicional amb persones LGTBIQ+, amb 228 adolescents per a l'enquesta i 44 participants en grups de discussió.
Diversitat sexual
L'estudi ha volgut comparar l'adolescència cis i heterosexual amb l'adolescència LGTBIQ+, i s'ha percebut més assetjament en aquest últim grup. Els resultats mostren que, com més percepció de la violència rebuda i com menys connexió o suport familiar, escolar i social –amb iguals– hi hagi, el grau de depressió, ideació suïcida, autolesions i solitud no desitjada augmenta i, en conseqüència, el grau de felicitat percebuda en adolescents es redueix.
"Trobem que l'adolescència LGTBIQ+ té significativament menys connexió amb la família i amb l'entorn escolar. El rebuig familiar, l'assetjament entre iguals i les microagressions apareixen relacionats amb més malestar psicològic en adolescents d'aquest col·lectiu", assenyala l'equip investigador, en què participa Ariadna Angulo Brunet, coordinadora del grup Measuring and Improving Student Success (MISS), adscrit a UOC-FuturEd, i professora als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.
En aquest treball també ha participat personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Jaume I i la Universitat de Girona, així com de la xilena Universitat Alberto Hurtado.
Xarxes de suport en l'adolescència
Les principals conclusions obtingudes en la recerca emfatitzen la importància de les xarxes de suport en la família, l'entorn escolar i els iguals en l'adolescència, com a elements essencials per tenir una bona salut mental.
Un dels actors més importants és la família. La connexió familiar fa referència al sentit de pertinença, afecte, cura, valoració i respecte que es rep i es percep per part dels familiars. "És essencial perquè constitueix un espai de seguretat que fomenta el benestar dels joves", afegeixen els especialistes.
El segon vincle fa referència a l'escola i a la percepció que té l'estudiantat sobre si els adults i els seus iguals al centre es preocupen no només pel seu aprenentatge i els seus resultats, sinó també per les seves experiències personals i el seu benestar.
"El suport familiar i de l'entorn escolar són els factors de més pes, que generen resiliència i protecció davant de les violències entre iguals i les adversitats que a vegades es produeixen", ressalta l'equip investigador.
Aquest treball posa en relleu que les relacions amb els iguals són essencials en l'adolescència, ja que actuen com un factor protector davant l'adversitat. Comptar amb vincles saludables enforteix el seu benestar i els ajuda a afrontar experiències d'exclusió, especialment quan es generen espais segurs i inclusius.
Aquest projecte ha estat desenvolupat gràcies a l’impuls de l'Observatori Social de la Fundació “la Caixa” en la convocatòria de projectes Flash 2023 (Social, school and family connectedness and mental health in adolescence and vulnerability in LGBT - FS23-1B096).
Aquesta recerca s'alinea amb les missions de recerca de la UOC d'Educació al llarg de la vida i Salut digital i benestar planetari, així com amb els següents objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 3, salut i benestar; 4, educació de qualitat; 5, igualtat de gènere, i 10, reducció de les desigualtats.
Publicacions relacionades
Pastor Y., Pérez-Torres V., Angulo-Brunet A., Nebot-Garcia J. E., Gallardo-Nieto E. (2025). School, family, and peer connectedness as protective factors for depression and suicide risk in Spanish adolescents. Front. Psychol. 16:1547759. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1547759
Pastor Ruiz, Y. (coord.), López Sáez, M. Á., Platero Méndez, L., Angulo Brunet, A., Gallardo Nieto, E. M., Nebot García, J. E., Pérez Torres, V., Ancín Nicolás, R. A., Barrientos Delgado, J., Langarita Adiego, J. A. (2025). Salud mental y redes de apoyo en la adolescencia: Miradas desde la diversidad sexual y de género. Universitat Rey Juan Carlos. https://doi.org/10.33732/Investigacion/03072025
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