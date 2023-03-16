La UOC amplía hasta cerca de un millar los libros disponibles en abiertoLa ampliación de las colecciones procedentes de la Editorial UOC refuerza el compromiso de la universidad con el acceso abierto al conocimiento académico y de investigación
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) da un paso más en la difusión del conocimiento con la incorporación de 800 nuevos títulos de la Editorial UOC al O2 Repositorio UOC. Esta incorporación representa una ampliación significativa del catálogo de acceso abierto y refuerza la visibilidad y el alcance internacional de las publicaciones académicas de la universidad.
Los nuevos títulos se suman a los cerca de 200 libros que ya estaban disponibles en abierto en el repositorio, de forma que la colección llega a casi un millar de obras en acceso abierto. El fondo seguirá creciendo con la incorporación progresiva tanto de novedades editoriales como de títulos publicados en años anteriores. Esta ampliación consolida el compromiso de la UOC con el acceso libre al conocimiento académico y de investigación y la sitúa entre las universidades con una apuesta más decidida por la difusión del conocimiento en abierto.
“La ciencia abierta no es solo un compromiso ético, sino el motor principal de nuestra estrategia de transferencia de conocimiento.”
Esta apuesta se alinea con las recomendaciones de la UNESCO, que promueve la publicación en acceso abierto de libros académicos y monografías de investigación para garantizar un acceso más equitativo al conocimiento y contribuir a reducir la brecha digital, tal como recogen la Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (2019) y la Recomendación sobre la Ciencia Abierta (2021).
La iniciativa se enmarca en la política y el plan de conocimiento abierto de la UOC, que promueven que cualquier persona pueda consultar, reutilizar y compartir la producción académica generada por la universidad. En este contexto, el O2 Repositorio UOC se consolida como un espacio de referencia para la difusión de libros, artículos científicos, tesis doctorales y materiales docentes, entre otros. También responde a la política de publicación académica, liderada por el Área de Cultura y el Vicerectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura.
"La ciencia abierta no es solo un compromiso ético, sino el motor principal de nuestra estrategia de transferencia de conocimiento. Con este hito, en el O2 Repositorio UOC pasamos de la teoría a la acción: hacemos que cada publicación se convierta en un bien público capaz de generar impacto en los ámbitos educativo y social", explica Xavier Vilajosana, vicrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.
El vicegerente Ciro Llueca, director de la Editorial UOC hasta el cese de la actividad tradicional de publicación, valora muy positivamente la iniciativa: "Más de mil autores y autoras que confiaron en la Editorial UOC para divulgar su conocimiento han apostado por la publicación en abierto de sus libros. Estas personas son hoy protagonistas de la noticia".
Con esta iniciativa, la UOC sigue avanzando en su misión de transferencia del conocimiento, ampliando el impacto de sus publicaciones y consolidando un model de difusión más abierto, accesible y alineado con los nuevos paradigmas de la investigación y la educación superior.
Los libros más descargados y los más actuales
Los tres títulos más descargados del repositorio institucional de la UOC son:
- Andrés, A. (2008). La personalidad, con 50.759 descargas
- Moreno, A. (2007). La adolescencia, con 48.271 descargas
- Sangrà, A. et al. (2020). Decálogo para la mejora de la docencia online, con 23.839 descargas
En cuanto a los cinco títulos más actuales publicados en el repositorio procedentes de la Editorial UOC (2025), figuran:
- Morales Vargas, A. [Alejandro], Pedraza-Jiménez, R. [Rafael], Guallar, J. [Javier], Codina, L. [Lluís] (2025). Calidad web. Factores e instrumentos de evaluación.
- Lozano Ascencio, C. [Carlos], Mercado Sáez, [María Teresa] et al. (2025). Comunicar la crisis climática.
- Fitó-Bertran, À. [Ángels], Peters, M. [Mitchell], Bruguera, C. [Carles] et al. (2025).Microcredenciales: transformando la educación y la empleabilidad con ecosistemas de aprendizaje innovadores y flexibles. (CAT) Microcredencials: transformant l'educació i l'ocupabilitat amb ecosistemes d'aprenentatge innovadors i flexibles.
- Higueras Flores, R. (2025). Retóricas del cine de terror. 50 películas esenciales para el estudio del terror cinematográfico.
- Donstrup, M. (2025). Teorías de la recepción: estrategias de análisis en los estudios culturales.
Información adicional:
- Plan de acción Conocimiento Abierto de la UOC
- Política institucional de conocimiento abierto
La UOC destaca en producción científica y se sitúa por encima de la media estatal en acceso abierto (2026)
- Entrevista a Jordi Pallarès, director de la Oficina de Ciencia Abierta (2025)
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco centros de investigación centrados en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion