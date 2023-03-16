Esta apuesta se alinea con las recomendaciones de la UNESCO, que promueve la publicación en acceso abierto de libros académicos y monografías de investigación para garantizar un acceso más equitativo al conocimiento y contribuir a reducir la brecha digital, tal como recogen la Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (2019) y la Recomendación sobre la Ciencia Abierta (2021).

La iniciativa se enmarca en la política y el plan de conocimiento abierto de la UOC, que promueven que cualquier persona pueda consultar, reutilizar y compartir la producción académica generada por la universidad. En este contexto, el O2 Repositorio UOC se consolida como un espacio de referencia para la difusión de libros, artículos científicos, tesis doctorales y materiales docentes, entre otros. También responde a la política de publicación académica, liderada por el Área de Cultura y el Vicerectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura.

"La ciencia abierta no es solo un compromiso ético, sino el motor principal de nuestra estrategia de transferencia de conocimiento. Con este hito, en el O2 Repositorio UOC pasamos de la teoría a la acción: hacemos que cada publicación se convierta en un bien público capaz de generar impacto en los ámbitos educativo y social", explica Xavier Vilajosana, vicrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.

El vicegerente Ciro Llueca, director de la Editorial UOC hasta el cese de la actividad tradicional de publicación, valora muy positivamente la iniciativa: "Más de mil autores y autoras que confiaron en la Editorial UOC para divulgar su conocimiento han apostado por la publicación en abierto de sus libros. Estas personas son hoy protagonistas de la noticia".

Con esta iniciativa, la UOC sigue avanzando en su misión de transferencia del conocimiento, ampliando el impacto de sus publicaciones y consolidando un model de difusión más abierto, accesible y alineado con los nuevos paradigmas de la investigación y la educación superior.

Los libros más descargados y los más actuales

Los tres títulos más descargados del repositorio institucional de la UOC son:

En cuanto a los cinco títulos más actuales publicados en el repositorio procedentes de la Editorial UOC (2025), figuran:







Información adicional:

Investigación con impacto y vocación transformadora

En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco centros de investigación centrados en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.

Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion