¿Cómo puede beneficiar tanto al personal investigador como a la sociedad?

Partiendo del hecho de que la ciencia abierta es una ciencia mejor, seguro que beneficia tanto al personal investigador como a la sociedad. La ciencia abierta mejora la visibilidad, el impacto y la reutilización de los resultados de la investigación (publicaciones como, por ejemplo, datos y metodologías), además de favorecer las colaboraciones. También favorece la transparencia y la integridad de los investigadores, por el hecho de poder comprobar los resultados obtenidos en la investigación. Este hecho debería devolver la confianza del conjunto de la sociedad en la investigación para poder hacer frente a la desinformación. También es beneficioso el hecho de que el acceso al conocimiento científico no dependa de las posibilidades económicas de las personas.

Que la ciencia abierta también tenga una mirada hacia la reforma de la evaluación del personal investigador aporta muchas ventajas. Por ejemplo, pone en valor la investigación colaborativa e interdisciplinaria, y permite valorar diferentes maneras de hacer ciencia. Esta nueva mirada debería aportar nuevas oportunidades, sobre todo a los investigadores de disciplinas que no son de ciencias puras, y también permitir explicar cómo se ha hecho esta ciencia.

En muchas ocasiones, los investigadores deben pagar grandes sumas de dinero para poder dar a conocer su investigación a publicaciones de prestigio. ¿Cuáles son los principales retos para conseguir que la ciencia abierta sea universal?

Este tema es complejo y no tendrá una solución única, sino que se deberá ir avanzando desde diferentes aproximaciones. El tema de la publicación de pago no se puede arreglar exigiendo que la publicación sea en abierto. Es necesario que los investigadores tengan la voluntad de publicarlo en abierto y que la publicación mantenga la relevancia y el impacto que merece, al mismo tiempo que se continúa reconociendo a los autores. Para conseguirlo, hay que ir evolucionando hacia la evaluación orientada al impacto y, también, poner a disposición de los investigadores infraestructuras de calidad y reconocidas.

Se han hecho muchos avances, pero debe haber una transición para conseguir este objetivo, que es muy ambicioso. Nos queda mucho camino por delante.

¿Por qué la UOC apuesta por la ciencia abierta y qué papel puede tener la universidad, más allá de la institución?

Hace muchos años que la UOC apuesta por la ciencia abierta. Así lo explicitó en el momento de aprobar el Plan de acción de Conocimiento Abierto, y también en el momento de adherirse a DORA –iniciativa global para mejorar la evaluación de la investigación científica– y de firmar el Plan CoARA (Coalition for Advancing Research Assesment), en cuyo marco hemos desarrollado el Plan de acción CoARA de la UOC.

La UOC puede ser un referente y un modelo de inspiración para otras instituciones y universidades, también un punto de referencia de buenas prácticas. Queremos ayudar a las instituciones encargadas del desarrollo de la legislación para hacer camino de manera conjunta.

¿Cómo se conecta la UOC con otras universidades o redes internacionales en este ámbito?

La UOC participa activamente en diferentes redes en el ámbito catalán; por ejemplo, actualmente preside la Comisión de Ciencia Abierta del CSUC. En el ámbito español, participa en diferentes grupos de trabajo de REBIUN y CRUE, y, a escala europea, en asociaciones como la European University Association (EUA), la coalición CoARA y la OpenEU, que es la alianza de universidades abiertas europeas, que también coordina la UOC.

¿Cómo se trasladan a la práctica los principios de la ciencia abierta dentro de la universidad?

El Plan de acción de Conocimiento Abierto alinea las diferentes acciones que se llevan a cabo dentro de la universidad. Durante todo el año ofrecemos sesiones de formación y capacitación para generar esta base de conocimiento activo, que intensificamos en determinados momentos, como en la Semana Internacional del Acceso Abierto y en el Open Science Summer Camp. Se ha puesto a disposición de todo el personal de gestión y del PDI un curso de gestión de datos creado por nuestra Oficina, y también se ha remodelado la formación ofrecida a través de la Escuela de Doctorado, para ofrecer una formación más actualizada. Además, para promover la ciencia abierta, organizamos el Premio UOC a la Mejor Contribución Doctoral en Ciencia Abierta, que ya hace tres años que convocamos.

Progresivamente, a través del Plan de acción CoARA, la UOC se va adaptando a las nuevas directrices en las diferentes convocatorias internas. También ofrecemos al personal de investigación un acompañamiento en el proceso de adaptación a estas nuevas formas de explicar las actividades de investigación.

Últimamente, también hemos abierto un proceso de capacitación en ciencia ciudadana, que nos debería ayudar a impulsar y acompañar estas actividades en los diferentes proyectos de la universidad para generar más actividades en este ámbito.

En octubre se celebra la Semana Internacional del Acceso Abierto: ¿por qué es importante esta efeméride?

Son momentos de sensibilización y formación, pero también nos orientamos a los encuentros, con el objetivo de generar debate y reflexión alrededor de los principios de la ciencia abierta. Este año se celebra del 20 al 26 de octubre. Como es una actividad seguida por muchas instituciones de todo el mundo, nos permite hacer comunidad y mostrar las acciones que hacen otras universidades, así como hacer red dentro de la OpenEU.

Habrá actividades en línea y también alguna presencial, con el objetivo de mostrar y explicar los servicios que ofrece la Oficina de Ciencia Abierta a las diferentes Unidades de Investigación de la universidad y hacer difusión de las novedades en el acceso abierto.

¿Cuáles son los objetivos de la Oficina de Ciencia Abierta a corto y largo plazo?

Estamos trabajando en diferentes ámbitos para hacer llegar la ciencia abierta a todas las áreas de manera fluida y natural. Uno de los grandes encargos, a corto plazo, es comenzar la reflexión interna para hacer una actualización del Plan de acción de Conocimiento Abierto que nos enfoque hacia los retos de 2030.

Todavía nos queda trabajo para continuar mejorando el servicio del O2 Repositorio Institucional de la UOC, para hacerlo igual de accesible pero más interoperable con otras herramientas de la universidad o del ecosistema universitario catalán y europeo.

Estamos llevando a cabo una revisión del catálogo de servicios que ofrecemos a la comunidad investigadora de la UOC con el objetivo de buscar puntos de mejora y de ampliar y actualizar la formación que ofrecemos internamente, también a través de la Escuela de Doctorado. Estamos mejorando la eficiencia de los procedimientos de trabajo de la Oficina para llegar a ser óptimos. Otros puntos son la mejora del portal de investigación de la UOC y consolidar los eventos liderados por la Oficina, como el Open Science Summer Camp como punto de referencia para el mundo de la ciencia abierta.

A largo plazo, debemos seguir manteniendo el liderazgo en ciencia abierta e incorporar las diferentes oportunidades que está abriendo la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar el posicionamiento de la investigación de la UOC y acompañar a nuestros investigadores.

Estáis trabajando el balance del Plan de acción de Conocimiento Abierto de la UOC: ¿qué cambios prácticos ya se han hecho realidad y qué retos tenéis por delante?

Es cierto que se ha avanzado mucho en los diferentes ámbitos del Plan de acción de Conocimiento Abierto, pero al mismo tiempo creemos necesario hacer una revisión y una actualización, para validar las acciones hechas hasta ahora y añadir las mejoras necesarias.

Se ha hecho muy buen trabajo en sensibilización sobre ciencia abierta. Esto se refleja en el aumento de las publicaciones en abierto y en las mejoras experimentadas en el O2 Repositorio Institucional. También se ve el trabajo hecho en la publicación de los datos de investigación y la difusión del repositorio CORA RDR (Repositorio de Datos de Investigación), así como en varias acciones de transferencia.

Aun así, tenemos retos por delante. Los objetivos son que la ciencia abierta sea la manera de hacer ciencia por defecto de nuestros investigadores, mejorar la manera de evaluar a nuestros investigadores y mejorar el acceso abierto a través del repositorio y la vía diamante. Finalmente, se deberá trabajar a fondo en cuáles son las oportunidades que nos aporta la inteligencia artificial en este ámbito.

Investigación con impacto y vocación transformadora

En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.

Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion