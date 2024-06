La ciencia abierta como modelo para el futuro

A pesar de estos desafíos, la investigación también identificó una serie de progresos prometedores en este campo. Por ejemplo, más de la mitad de los investigadores encuestados afirmaron haber publicado en los últimos dos años en revistas abiertas con sistemas de revisión por pares, lo que sugiere una creciente aceptación de esta práctica.

Las declaraciones de Budapest y de Berlín de 2001 y 2003, respectivamente, y, más tarde, la Declaración de Bucarest de 2012 han servido para reafirmar las bases internacionales de este movimiento. En España, la Ley de Ciencia estatal de 2022 , o la reciente estrategia catalana de ciencia abierta , también apuestan por fortalecer este enfoque como modelo.

"La ciencia abierta es una forma de devolver a la comunidad el conocimiento que adquiere la academia y establecer un sistema más justo", explica Ollé. "Además, al incorporar ciertos elementos de ciencia ciudadana, permite tener en cuenta de modo más directo las problemáticas que interesan a la sociedad", añade.

Recomendaciones para avanzar

Con el fin de abordar las barreras para consolidar este nuevo paradigma, el estudio aporta ciertas recomendaciones. Los investigadores deben reclamar a las instituciones académicas apoyo técnico, financiero y de formación. Las bibliotecas de la academia necesitan hacer un trabajo sistemático con los colectivos menos concienciados con las publicaciones en abierto y sobre cómo preservar la confidencialidad ante las prácticas de las revistas científicas. Por último, las universidades tendrían que abrir un debate interno para promover métodos de evaluación que no dependan exclusivamente del factor de impacto.

Según Candela Ollé, estamos en un momento clave, ya que solo afinando los mecanismos para llevar a cabo este modelo podrá crearse un compromiso estable por parte de todos los actores. "Hasta ahora hemos estado en una primera fase, en la que hemos definido la ciencia abierta, pero ahora hay que hacer un seguimiento para poder progresar", comenta. De esta forma se podrá avanzar hacia un sistema de investigación más transparente, inclusivo y accesible para todos.

Ciencia abierta en la UOC

La UOC está institucionalmente comprometida con el conocimiento abierto y con la reforma de la evaluación de la investigación. En el primer caso, la universidad está trabajando en la actualización del Plan de acción hasta el 2027. Desde la Vicegerencia de Investigación y Transferencia se apuesta por la oferta permanente de formación para docentes, investigadores y doctorandos, quienes cuentan con los servicios de apoyo prestados por el grupo operativo de Ciencia Abierta, para la publicación en abierto de datos, publicaciones y otros documentos de interés. Así, actualmente más del 70 % de la producción científica de la UOC es completamente accesible en abierto.

En el caso de la evaluación, la universidad firmó en 2019 la Declaración de San Francisco (DORA), y en 2022 fue una de las instituciones impulsoras de la Coalición Internacional para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA), formada por más de 700 organizaciones. Este año se ha aprobado y publicado el Plan de acción CoARA 2024-2027, cuyo grupo redactor ha sido coordinado por Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional. El Plan cuenta con cuatro compromisos principales: reconocer la diversidad de contribuciones y carreras; utilizar una evaluación cualitativa (revisión por pares) con el respaldo de un uso responsable de indicadores cuantitativos; abandonar los usos inadecuados de métricas bibliométricas basadas en revistas y publicaciones, y evitar el uso de ránquines institucionales en evaluaciones de la investigación.

La revisión de los sistemas de evaluación de la investigación forma parte de la agenda de políticas públicas de la Comisión Europea, tal y como se aprobó en la ERA Policy Agenda 2022-2024.

La investigación de Candela Ollé favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, en concreto el número 4 , educación de calidad.

