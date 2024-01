Una propuesta transversal

La firma de la Declaración DORA ha sido fruto del trabajo de un equipo interdisciplinario en el que han participado personal docente e investigador de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), así como personal de gestión de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje, del Gabinete de Planificación Estratégica, de Globalización y Cooperación y de la Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT).

Con el objetivo de determinar qué implicaciones tenía para la UOC la aplicación de los compromisos de la Declaración DORA, el grupo elaboró el documento Implicaciones de la firma DORA, que la Comisión de Investigación e Innovación aprobó a finales de 2018. Además, el equipo trabaja actualmente en el análisis de posibles cambios institucionales que faciliten a la UOC la aplicación de los principios de la declaración.

Primeros pasos

Una de las primeras acciones impulsadas por la UOC en el marco de DORA ha sido hacer aportaciones de mejora en la convocatoria de financiación de estancias posdoctorales. El objetivo es iniciar un proceso de revisión más completo en los próximos meses que permita adecuarla a los principios de la declaración para la siguiente edición en 2020. Por este motivo, el grupo de trabajo está organizando reuniones para dar a conocer internamente cuáles son las implicaciones de esta iniciativa en la actividad de la universidad.

En lo que respecta a las publicaciones científicas, la UOC edita seis revistas científicas y tres divulgativas, en las que introducirá cambios siguiendo las recomendaciones de la Declaración. Además de la reducción del énfasis en el factor de impacto, la universidad quiere fomentar las prácticas de autoría responsables, la eliminación o reducción de las limitaciones del número de referencias a artículos y el establecimiento de indicadores o métricas cualitativas.

La Declaración

Ante la necesidad de mejorar la forma en que las agencias de financiación y las instituciones académicas, entre otros agentes, evalúan la investigación científica, un grupo de editores de revistas académicas se reunió durante el encuentro anual de la American Society for Cell Biology (ASCB) en San Francisco el 16 de diciembre de 2012.

De esta reunión se derivaron una serie de recomendaciones, conocidas como la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA), en la que se insta a un cambio en la valoración de la investigación. Hasta la actualidad más de 1.200 instituciones han firmado esta declaración a la que cada vez se suman más organizaciones: solo en el último año ha triplicado el número de adhesiones. La declaración está dirigida a todo a tipo de organizaciones de cualquier disciplina científica, para que muestren su apoyo firmándola públicamente.

Las vicerrectoras de la UOC Marta Aymerich y Pastora Martínez participarán el 14 de mayo en el congreso EUA Workshop on Research Assessment in the Transition to Open Science de la Asociación Europea de Universidades (EUA), donde presentarán la iniciativa de la UOC en el marco de la Declaración DORA.