Una proposta transversal

La signatura de la Declaració DORA ha estat fruit del treball d'un equip interdisciplinari en què han participat personal docent i investigador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), així com personal de gestió de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge, del Gabinet de Planificació Estratègica, de Globalització i Cooperació i de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT).

Amb l'objectiu de determinar quines implicacions tenia per a la UOC l'aplicació dels compromisos de la Declaració DORA, el grup va elaborar el document Implicacions de la signatura DORA, que la Comissió de Recerca i Innovació va aprovar a finals del 2018. A més, l'equip treballa actualment en l'anàlisi de possibles canvis institucionals que facilitin a la Universitat l'aplicació dels principis de la declaració.

Primers passos

Una de les primeres accions impulsades per la UOC en el marc de DORA ha estat fer aportacions de millora a la convocatòria de finançament d'estades postdoctorals. L'objectiu és iniciar un procés de revisió més complet en els propers mesos que permeti adequar-la als principis de la declaració per a la següent edició l'any 2020. Per aquest motiu, el grup de treball està organitzant reunions per donar a conèixer internament quines són les implicacions d'aquesta iniciativa en l'activitat de la Universitat.

Pel que fa les publicacions científiques, la UOC edita sis revistes científiques i tres de divulgatives, en les quals introduirà canvis seguint les recomanacions de la Declaració. A més de la reducció de l'èmfasi en el factor d'impacte, la Universitat vol fomentar les pràctiques d'autoria responsables, l'eliminació o reducció de les limitacions del nombre de referències a articles i l'establiment d'indicadors o mètriques qualitatives.

La Declaració

Davant la necessitat de millorar la forma en què les agències de finançament i les institucions acadèmiques, entre d'altres agents, avaluen la recerca científica, un grup d'editors de revistes acadèmiques es va reunir durant la trobada anual de l'American Society for Cell Biology (ASCB) a San Francisco el 16 de desembre de 2012.

De la reunió, se'n van derivar una sèrie de recomanacions, conegudes com la Declaració de San Francisco sobre l'Avaluació de la Recerca (DORA), en què s'insta a un canvi en la valoració de la recerca. Fins a l'actualitat més de 1.200 institucions han signat aquesta declaració a la qual cada vegada se sumen més organitzacions: només en l'últim any ha triplicat el nombre d'adhesions. La declaració està adreçada a tota mena d'organitzacions de qualsevol disciplina científica perquè mostrin el seu suport signant-la públicament.

Les vicerectores Marta Aymerich i Pastora Martínez participaran el 14 de maig en el congrés EUA Workshop on Research Assessment in the Transition to Open Science de l’Associació Europea d’Universitats (EUA), on presentaran la iniciativa de la Universitat en el marc de la Declaració DORA.