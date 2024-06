La ciència oberta com a model per al futur

Tot i aquests desafiaments, la recerca també va identificar una sèrie de progressos prometedors en aquest camp. Per exemple, més de la meitat dels investigadors enquestats van afirmar haver publicat en els últims dos anys en revistes obertes amb sistemes d'avaluació d'experts, la qual cosa suggereix una acceptació creixent d'aquesta pràctica.

Les declaracions de Budapest i de Berlín de 2001 i 2003, respectivament, i, més tard, la Declaració de Bucarest de 2012 han servit per reafirmar les bases internacionals d'aquest moviment. A Espanya, la Llei de ciència estatal de 2022 , o la recent estratègia catalana de ciència oberta , també aposten per enfortir aquest enfocament com a model.

"La ciència oberta és una manera de tornar a la comunitat el coneixement que adquireix l'acadèmia i establir un sistema més just", explica Ollé. "A més, en incorporar certs elements de ciència ciutadana, permet tenir en compte de manera més directa les problemàtiques que interessen la societat", afegeix.

Recomanacions per avançar

Amb la finalitat d'abordar les barreres per consolidar aquest nou paradigma, l'estudi aporta certes recomanacions. Els investigadors han de reclamar a les institucions acadèmiques suport tècnic, financer i de formació. Les biblioteques de l'acadèmia necessiten fer un treball sistemàtic amb els col·lectius menys conscienciats amb les publicacions en obert i sobre com preservar la confidencialitat davant les pràctiques de les revistes científiques. Finalment, les universitats haurien d'obrir un debat intern per promoure mètodes d'avaluació que no depenguin exclusivament del factor d'impacte.

Segons Candela Ollé, estem en un moment clau, ja que només afinant els mecanismes per dur a terme aquest model es podrà crear un compromís estable per part de tots els actors. "Fins ara hem estat en una primera fase, en la qual hem definit la ciència oberta, però ara cal fer un seguiment per poder progressar", comenta. Així es podrà avançar cap a un sistema de recerca més transparent, inclusiu i accessible per a tots.

Ciència oberta a la UOC

La UOC està institucionalment compromesa amb el coneixement obert i amb la reforma de l'avaluació de la recerca. En el primer cas, la Universitat està treballant en l'actualització del Pla d'acció fins al 2027. Des de la Vicegerència de Recerca i Transferència s'aposta per l'oferta permanent de formació per a docents, investigadors i doctorands, que compten amb els serveis de suport prestats pel grup operatiu de Ciència Oberta, per a la publicació en obert de dades, publicacions i altres documents d'interès. Així, doncs, actualment més del 70 % de la producció científica de la UOC és completament accessible en obert.

En el cas de l'avaluació, la Universitat va signar el 2019 la Declaració de San Francisco (DORA), i el 2022 va ser una de les institucions impulsores de la Coalició Internacional per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA), formada per més de 700 organitzacions. Enguany s'ha aprovat i publicat el Pla d'acció CoARA 2024-2027, el grup redactor del qual ha estat coordinat per Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional. El Pla compta amb quatre compromisos principals: reconèixer la diversitat de contribucions i carreres; fer servir una avaluació qualitativa (avaluació d'experts) amb el suport d'un ús responsable d'indicadors quantitatius; abandonar els usos inadequats de mètriques bibliomètriques basades en revistes i publicacions, i evitar l'ús de rànquings institucionals en avaluacions de la recerca.

La revisió dels sistemes d'avaluació de la recerca forma part de l'agenda de polítiques públiques de la Comissió Europea, tal com es va aprovar en l'ERA Policy Agenda 2022-2024.

La recerca de Candela Ollé afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU, en concret el número 4 , educació de qualitat.

Article de referència

Candela Ollé, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Juan José Boté-Vericad, Josep Manuel Rodríguez-Gairín, Ernest Abadal. Habits and perceptions regarding open science by researchers from Spanish institutions. Publicació: juliol 13, 2023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288313

