El gener passat, més de 300 entitats de més de quaranta països van acordar les bases per impulsar les reformes necessàries perquè l'avaluació de la recerca es basi en criteris qualitatius. Universitats, centres de recerca, organismes finançadors i agències d'avaluació, entre altres organitzacions, van treballar conjuntament per definir l'Acord sobre la reforma de l'avaluació de la recerca. Ara la iniciativa ha completat la seva posada en marxa, l'1 de desembre, amb la constitució de la Coalició Internacional per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA), amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre les organitzacions que en formen part.

L'acord que han signat les organitzacions que han constituït CoARA —entre les quals hi ha més d’una trentena d'universitats de l'Estat, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), així com organismes finançadors i d'avaluació, com ara l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)— "es basa en una avaluació de la recerca de manera qualitativa, amb avaluació d'experts (peer review) i amb un ús responsable dels indicadors quantitatius", assenyala Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, que va estar present a la jornada de constitució de la coalició. La iniciativa vol impulsar "una evolució del sistema actual d'avaluació, en què habitualment pesa massa una aproximació quantitativa descontextualitzada", detalla la vicerectora.

"CoARA proposa elaborar un pla propi de cada institució per reformar l'avaluació de la recerca i potenciar una activitat científica de més qualitat gràcies al reconeixement de la diversitat de contribucions acadèmiques, de perfils i de carreres professionals d'acord amb les necessitats i la naturalesa de l'activitat investigadora", assenyala Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC. Per a Aymerich, CoARA "significa participar d'un aprenentatge mutu entre institucions, formar part del moviment que constituirà un punt d'inflexió en l'avenç en la manera de dur a terme la recerca, per tenir respostes més completes per als reptes de la societat".