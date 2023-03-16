La Fundación CYD acaba de publicar la parte del Informe CYD 2025 dedicada a radiografiar la aportación de las universidades a la producción científica hasta el año 2023. Los datos aportados describen un crecimiento moderado de la investigación universitaria en España, con retos vinculados a la financiación.

En este contexto, los datos de 2025 de la UOC demuestran un rendimiento superior a la media en investigación y ciencia abierta, y una posición de referencia en estos indicadores, especialmente en comparación con el rendimiento medio de las universidades privadas.

Eficiencia en la producción científica

El análisis de los datos recientes en contraste con el informe revela una capacidad investigadora altamente eficiente: en el conjunto del sistema universitario, la ratio es de 1,4 artículos por PDI en las universidades públicas, y de 0,3 en las privadas.En 2025, la UOC presenta una ratio de 2,3 publicaciones por profesor/a (contando aquellos/as con producción activa), fruto de las 1.165 publicaciones generadas por 503 PDI.

Incluso si se incluye a todo el personal investigador activo, incluyendo el personal de investigación financiado por proyectos, la ratio se mantiene en un sólido 1,5, una cifra que refleja una actividad constante y transversal en toda la estructura académica.

El indicador es coherente con la apuesta institucional por lograr una investigación orgánica en la UOC que se ha impulsado mediante el nuevo ecosistema de investigación y transferencia en la UOC. Este se centra en cinco misiones de investigación, donde la actividad científica se despliega mediante más de 50 grupos de investigación que trabajan de manera colaborativa, organizados en cinco unidades, y que disponen de laboratorios especializados. La investigación se complementa con la Escuela de Doctorado como espacio formativo de referencia.

Compromiso con la Ciencia Abierta

Uno de los puntos clave del Informe CYD 2025 es el compromiso con la estrategia de open science. En un contexto donde el 69,8% de la producción científica del Estado ya se encuentra en acceso abierto, superando la media de la OCDE, la UOC se posiciona una vez más por encima de la media, con un 73,2%.

Este dato es el resultado de una política institucional que prioriza que el conocimiento retorne a la sociedad sin barreras, mediante sucesivas políticas y planes de Conocimiento Abierto. El Plan 2026-2030 proyecta diversas líneas de acción vinculadas a conocimiento abierto; diálogo con la sociedad y ciencia ciudadana; y cambios culturales, incluyendo la transformación de la evaluación científica.

Estas cifras reafirman el buen posicionamiento de la UOC en el sistema universitario español. La universidad avanza hacia modelos que no solo valoren el volumen de publicaciones, sino que prioricen la relevancia social y la innovación de los resultados. Con un impulso claro a la ciencia abierta, la UOC se proyecta como un actor imprescindible en el mapa de la investigación en España y demuestra que su modelo singular es sinónimo de excelencia científica.