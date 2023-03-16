La UOC destaca en producció científica i se situa per sobre de la mitjana estatal en accés obertLa UOC supera la mitjana estatal en accés obert amb un 73,2% de la seva producció científica i assoleix una ràtio de 2,3 publicacions per docent
La Fundació CYD acaba de publicar la part de l’Informe CYD 2025 dedicada a radiografiar l’aportació de les universitats a la producció científica fins l’any 2023. Les dades aportades descriuen un creixement moderat de la recerca universitària a Espanya, amb reptes vinculats al finançament.
En aquest context, les dades de 2025 de la UOC demostren rendiment superior a la mitjana en recerca i ciència oberta, i una posició de referència en aquests indicadors, especialment en comparació amb el rendiment mitjà de les universitats privades.
Eficiència en la producció científica
L'anàlisi de les dades recents en contrast amb l'informe revela una capacitat investigadora altament eficient: al conjunt del sistema universitari, la ratio és de 1,4 articles per PDI en les universitats públiques, i de 0,3 en les privades. En 2025, la UOC presenta una ràtio de 2,3 publicacions per professor/a (comptant aquells/es amb producció activa), fruit de les 1.165 publicacions generades per 503 PDI.
Fins i tot si s'hi inclou tot el personal investigador actiu, incloent el personal de recerca finançat per projectes, la ràtio es manté en un sòlid 1,5, una xifra que reflecteix una activitat constant i transversal en tota l'estructura acadèmica.
L’indicador és coherent amb l’aposta institucional per aconseguir una recerca orgànica a la UOC que s’ha impulsat mitjançant el nou ecosistema de recerca i transferència a la UOC, centrat en cinc missions de recerca, on l'activitat científica es desplega mitjançant més de 50 grups de recerca que treballen de manera col·laborativa, organitzats en cinc unitats, i que disposen de laboratoris especialitzats. La recerca es complementa amb l'Escola de Doctorat com a espai formatiu de referència.
Compromís amb la Ciència Oberta
Un dels punts clau de l'Informe CYD 2025 és el compromís amb l'estratègia d'open science. En un context on el 69,8% de la producció científica de l'Estat ja es troba en accés obert, superant la mitjana de l’OCDE, la UOC es posiciona un cop més per sobre de la mitjana, amb un 73,2%.
Aquesta dada és el resultat d'una política institucional que prioritza que el coneixement retorni a la societat sense barreres, mitjançant successives polítiques i plans de Coneixement Obert. El Pla 2026-2030 projecta diverses línies d’acció vinculades a coneixement obert; diàleg amb la societat i ciència ciutadana; i canvis culturals, incloent de la transformació de l’avaluació científica.
Aquestes xifres refermen el bon posicionament de la UOC en el sistema universitari espanyol. La universitat avança cap a models que no només valorin el volum de publicacions, sinó que prioritzin la rellevància social i la innovació dels resultats.
Amb un impuls clar a la ciència oberta, la UOC es projecta com un actor imprescindible en el mapa de la recerca a Espanya i demostra que el seu model singular és sinònim d'excel·lència científica.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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