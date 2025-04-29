Missions de recerca

L'educació del futur
Formar i empoderar les persones al llarg de la vida. Generar oportunitats de canvi i millores vitals.
Entenem l'aprenentatge com un procés vital que va més enllà de l'educació formal i com a motor de transformació personal i social. En un món digital i canviant, la UOC lidera el desenvolupament de nous models d'aprenentatge en línia amb una mirada científica, humanista i tecnològica. L'objectiu és formar una ciutadania crítica i empoderada, reduir les desigualtats i construir una societat més justa. No es tracta només de transmetre coneixement, sinó de crear espais educatius flexibles i accessibles que afavoreixin experiències de creixement i adaptació als reptes del segle XXI.