Misiones de investigación

Crear nuevos modelos organizativos y tecnológicos al servicio de las personas para capacitar y contribuir de forma crítica a la transformación tecnológica.

La tecnología contribuye a la mejora y al progreso de nuestra sociedad, y la hace más resiliente, competitiva, eficiente y sostenible. La innovación tecnológica tiene que ayudar a resolver los retos complejos en ámbitos como la salud, la energía, el transporte, la educación y el entretenimiento. Además, debe ser ética y promover la sostenibilidad.

La transferencia de conocimiento tecnológico a la industria y otros sectores debe fomentar la capilarización de la actividad de la universidad en el entorno y aumentar su impacto social.