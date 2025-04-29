Misiones de investigación

La educación del futuro
Formar y empoderar a las personas a lo largo de la vida. Generar oportunidades de cambio y mejoras vitales.
Entendemos el aprendizaje como un proceso vital que va más allá de la educación formal y como motor de transformación personal y social. En un mundo digital y cambiante, la UOC lidera el desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje en línea con una mirada científica, humanista y tecnológica. El objetivo es formar a una ciudadanía crítica y empoderada, reducir las desigualdades y construir una sociedad más justa. No se trata solamente de transmitir conocimiento, sino de crear espacios educativos flexibles y accesibles que favorezcan experiencias de crecimiento y adaptación a los retos del siglo XXI.