La UOC amplia fins a prop d'un miler els llibres disponibles en obertL'ampliació de les col·leccions procedents de l'Editorial UOC reforça el compromís de la Universitat amb l'accés obert al coneixement acadèmic i de recerca
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fa un pas més en la difusió del coneixement amb la incorporació de 800 nous títols de l'Editorial UOC a l'O2 Repositori UOC. Aquesta incorporació representa una ampliació significativa del catàleg en accés obert i reforça la visibilitat i l'abast internacional de les publicacions acadèmiques de la Universitat.
Els nous títols se sumen als prop de 200 llibres que ja estaven disponibles en obert al repositori, de manera que la col·lecció arriba a gairebé un miler d'obres en accés obert. El fons continuarà creixent amb la incorporació progressiva tant de novetats editorials com de títols publicats en anys anteriors. Aquesta ampliació consolida el compromís de la UOC amb l'accés lliure al coneixement acadèmic i de recerca i la situa entre les universitats amb una aposta més decidida per la difusió del coneixement en obert.
“La ciència oberta no és només un compromís ètic, sinó el motor principal de la nostra estratègia de transferència de coneixement.”
Aquesta aposta s'alinea amb les recomanacions de la UNESCO, que promou la publicació en accés obert de llibres acadèmics i monografies de recerca per garantir un accés més equitatiu al coneixement i contribuir a reduir la bretxa digital, tal com recullen la Recomanació sobre els Recursos Educatius Oberts (2019) i la Recomanació sobre la Ciència Oberta (2021).
La iniciativa s'emmarca en la política i el pla de coneixement obert de la UOC, que promouen que qualsevol persona pugui consultar, reutilitzar i compartir la producció acadèmica generada per la Universitat. En aquest context, l'O2 Repositori UOC es consolida como un espai de referència per a la difusió de llibres, articles científics, tesis doctorals i materials docents, entre d'altres. També respon a la política de publicació acadèmica, liderada per l'Àrea de Cultura i el Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura.
"La ciència oberta no és només un compromís ètic, sinó el motor principal de la nostra estratègia de transferència de coneixement. Amb aquesta fita a l'O2 Repositori UOC, passem de la teoria a l'acció: fem que cada publicació esdevingui un bé públic capaç de generar impacte en els àmbits educatiu i social", explica Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria.
El vicegerent Ciro Llueca, director de l'Editorial UOC fins al cessament de l'activitat tradicional de publicació, valora molt positivament la iniciativa: "Més de mil autors i autores que van confiar en l'Editorial UOC per divulgar el seu coneixement han apostat per la publicació en obert dels seus llibres. Aquestes persones són avui protagonistes de la notícia".
Amb aquesta iniciativa la UOC continua avançant en la seva missió de transferència del coneixement, ampliant l'impacte de les seves publicacions i consolidant un model de difusió més obert, accessible i alineat amb els nous paradigmes de la recerca i l'educació superior.
Els llibres més descarregats i els més actuals
Els tres títols més descarregats del repositori institucional de la UOC són:
- Andrés, A. (2008). La personalidad, amb 50.759 descàrregues
- Moreno, A. (2007). La adolescencia, amb 48.271 descàrregues
- Sangrà, A. et al. (2020). Decálogo para la mejora de la docencia online, amb 23.839 descàrregues
Pel que fa als cinc títols més actuals publicats al repositori procedents de l'Editorial UOC (2025), hi figuren:
- Morales Vargas, A. [Alejandro], Pedraza-Jiménez, R. [Rafael], Guallar, J. [Javier], Codina, L. [Lluís] (2025). Calidad web. Factores e instrumentos de evaluación.
- Lozano Ascencio, C. [Carlos], Mercado Sáez, [María Teresa] et al. (2025). Comunicar la crisis climática.
- Fitó-Bertran, À. [Àngels], Peters, M. [Mitchell], Bruguera, C. [Carles] et al. (2025).Microcredenciales: transformando la educación y la empleabilidad con ecosistemas de aprendizaje innovadores y flexibles. (CAT) Microcredencials: transformant l'educació i l'ocupabilitat amb ecosistemes d'aprenentatge innovadors i flexibles.
4. Higueras Flores, R. (2025). Retóricas del cine de terror. 50 películas esenciales para el estudio del terror cinematográfico.
- Donstrup, M. (2025). Teorías de la recepción: estrategias de análisis en los estudios culturales.
Informació addicional:
- Pla d'acció Coneixement Obert de la UOC
- Política institucional de Coneixement Obert
La UOC destaca en producció científica i se situa per sobre de la mitjana estatal en accés obert (2026)
- Entrevista a Jordi Pallarès, director de l'Oficina de Ciència Oberta (2025)
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc centres de recerca centrats en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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