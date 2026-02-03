La UOC en Centroamérica
Ayudas para el funcionariado público de América Latina
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Redes internacionales
La UOC es miembro de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa
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30 años de experiencia en e-learning
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Ranking CYDLa universidad online mejor valorada
La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.
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Ranking THELa mejor universidad online
La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.
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Ranking CWUREntre las mejores universidades del mundo
La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).
La primera universidad online del mundo
Becas y convalidación de títulos
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La UOC es una universidad global que sigue los estándares del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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