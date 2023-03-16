INDIWOMINT ha sido financiado por el programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) de la Comisión Europea. Con este proyecto de investigación colaborativa, llevado a cabo durante dos años y concluido a finales de junio, Noguera busca reivindicar los sistemas indígenas de conocimiento, históricamente invisibilizados. La investigadora ha querido "acompañar y fortalecer el reconocimiento de las luchas y los conocimientos que, durante generaciones, han sostenido formas de vida basadas en la reciprocidad, el cuidado y la regeneración de los territorios, para ofrecer alternativas con las que hacer frente a las múltiples crisis socioambientales a las que nos enfrentamos hoy", explica.

Una década tejiendo relaciones y recogiendo saberes indígenas

Experta en feminismos, estudios territoriales y saberes indígenas, Noguera también es activista y lleva más de una década tejiendo relaciones de confianza y colaboración con pueblos indígenas de Abya Yala. Durante este tiempo, ha cocreado, junto con las líderes indígenas, metodologías colaborativas basadas en entrevistas en profundidad —individuales y colectivas— y en el diálogo continuo, lo que le ha permitido aprender y conocer de cerca prácticas y experiencias de comunidades indígenas, además de crear una estrecha relación con estos pueblos. El proyecto ha combinado un modelo mixto, que incluye métodos cuantitativos y cualitativos, para documentar el papel de las mujeres indígenas en el cuidado de los territorios, la biodiversidad y las formas de vida amazónicas.

Para Ana M. Noguera, el proyecto ha representado un proceso de aprendizaje y transformación que trasciende los límites de la investigación académica: ha participado en movilizaciones para defender el territorio y ha visto de primera mano las agresiones que sufren estas comunidades, además de experimentar el impacto de la crisis climática en la región. "Ha sido un proceso de aprendizaje mutuo, basado en la confianza y el respeto, en el que he podido aprender en la universidad de la floresta junto a grandes maestros y maestras. Todo ello ha cambiado profundamente mi forma de comprender las relaciones entre conocimiento, territorio y cuidado de la vida", asegura.

Entre los conocimientos compartidos por las comunidades durante el proceso de investigación, se encuentran prácticas de manejo forestal basadas en los ciclos ecológicos del territorio; conocimientos sobre plantas medicinales transmitidos de generación en generación, y formas de producción agrícola diversificadas que propician la biodiversidad y la soberanía alimentaria. A ello se suman prácticas orientadas al cuidado, la regeneración y la continuidad de los ciclos hídricos, "que reflejan una comprensión profunda de las interrelaciones entre agua, bosque, suelo y vida", afirma la investigadora.

Repensar la investigación desde una perspectiva decolonial

Uno de los frutos de este proyecto es la Guía metodológica decolonial para la investigación y acción en territorios indígenas, publicada en español, inglés y portugués. Elaborada a partir de los aprendizajes del trabajo colaborativo con mujeres y comunidades indígenas, busca orientar hacia prácticas de investigación más responsables y respetuosas en los territorios indígenas.

De carácter práctico y enfocada en la acción, alienta explícitamente el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y su libre determinación, evitando enfoques extractivos o instrumentalizadores del conocimiento. "Un claro ejemplo de esta apropiación histórica de saberes por parte del colonialismo es la biopiratería: conocimientos sobre plantas medicinales han sido utilizados por la industria farmacéutica sin consentimiento, reconocimiento ni compensación hacia estos pueblos indígenas", asegura.

Otro de los resultados del proyecto INDIWOMINT es la Guía para el uso colectivo, el cuidado y la continuidad de los saberes en territorios indígenas —disponible en español y portugués—, elaborada para la transmisión y la protección de los conocimientos indígenas. El documento reconoce el derecho de estos pueblos a decidir autónomamente sobre sus conocimientos y sus formas de transmisión, y se opone a toda forma de extractivismo que los instrumentalice o los despoje.

"Una de las motivaciones centrales de esta guía fue visibilizar cómo históricamente los conocimientos indígenas han sido apropiados sin reconocimiento ni beneficio para sus comunidades. La guía busca prevenir estas prácticas y fortalecer el respeto por la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos", explica.

Feminismo y luchas colectivas: en el sur y en el norte global

Como colofón al proyecto, se ha publicado recientemente el artículo científico "Transcontinental reflections of feminist advocates: embracing plurality, embodying care, and pushing forward intersectionality" (Gender & Development), en el que Ana M. Noguera dialoga con la investigadora Rachel Palmén, también del grupo GenTIC de la UOC, del centro de investigación UOC-TRÀNSIC.

A través del diálogo entre ambas autoras, el artículo explora los aprendizajes, desafíos y posibilidades de colaboración entre diferentes formas de activismo feminista: por un lado, las luchas de las mujeres indígenas en defensa de los territorios amazónicos en Brasil y, por el otro, las comunidades feministas que promueven la igualdad de género en los ámbitos académico y científico de Europa y América Latina.

Lejos de establecer equivalencias simplificadoras, el artículo propone un diálogo entre experiencias situadas en contextos históricos y políticos distintos, pero que comparten preocupaciones en torno al cuidado, la justicia, la sostenibilidad de la vida y la transformación de las estructuras de exclusión. Las autoras destacan que las relaciones entre cuerpo y territorio, las prácticas colectivas de cuidado y los sistemas de conocimiento indígenas ofrecen importantes enseñanzas para repensar las estrategias feministas contemporáneas desde perspectivas más relacionales, plurales e interseccionales. "Este diálogo se erige como una oportunidad para construir aprendizajes mutuos y fortalecer alianzas frente a las múltiples formas de violencia, desigualdad y extractivismo que atraviesan nuestras sociedades", explica Ana M. Noguera.

Un encuentro en el que las dos investigadoras de la UOC han puesto en común sus experiencias en el activismo y la academia. Como sostiene Noguera, "se trata de construir alianzas respetuosas para seguir avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres y las disidencias. Porque no puede haber justicia de género sin justicia histórica, territorial y epistémica".

Artículo de referencia:

Noguera Duran, A. M., & Palmén, R. (2026). Transcontinental reflections of feminist advocates: embracing plurality, embodying care, and pushing forward intersectionality. Gender & Development, 34(1), 203-220. https://doi.org/10.1080/13552074.2026.2649439.

Esta investigación contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 5, igualdad de género; 11, ciudades y comunidades sostenibles; 13, lucha contra el cambio climático; 14, vida submarina, y 15, vida de ecosistemas terrestres. Además, está alineada con las misiones de investigación de la UOC "Cultura para una sociedad crítica" y "Salud y bienestar planetario".