Promover la salud planetaria mediante el uso de las TIC, para contribuir a la mejora de la salud humana y de los ecosistemas globales.

Entendemos la salud y el bienestar humanos como factores indisociables de la salud de los ecosistemas, y reconocemos que las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida y la toma de decisiones sobre la salud individual y colectiva. En un contexto actual de pandemias, desigualdades y emergencias ambientales, nuestra investigación adopta una mirada integral, con el objetivo de repensar los sistemas de salud, reforzar la prevención e integrar conocimiento científico, tecnológico y social. La UOC pretende contribuir a una salud más accesible, inclusiva y conectada con los grandes retos planetarios, y tiene el objetivo de promover el bienestar humano en armonía con los ecosistemas. Al mismo tiempo, estas tecnologías plantean retos de equidad y acceso que es necesario abordar.