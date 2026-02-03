Salud y bienestar planetario
Promover la salud planetaria mediante el uso de las TIC, para contribuir a la mejora de la salud humana y de los ecosistemas globales.
Entendemos la salud y el bienestar humanos como factores indisociables de la salud de los ecosistemas, y reconocemos que las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida y la toma de decisiones sobre la salud individual y colectiva. En un contexto actual de pandemias, desigualdades y emergencias ambientales, nuestra investigación adopta una mirada integral, con el objetivo de repensar los sistemas de salud, reforzar la prevención e integrar conocimiento científico, tecnológico y social. La UOC pretende contribuir a una salud más accesible, inclusiva y conectada con los grandes retos planetarios, y tiene el objetivo de promover el bienestar humano en armonía con los ecosistemas. Al mismo tiempo, estas tecnologías plantean retos de equidad y acceso que es necesario abordar.
¿Cómo contribuye la UOC a esta misión?
Investigación y proyectos
La investigación de la UOC se centra en la intersección entre tecnología, biología y sociedad para anticiparse a crisis sanitarias y ambientales.
- Salud digital (e-health): investigación en soluciones tecnológicas, como la telemedicina o las aplicaciones de monitorización, que reducen los desplazamientos y la presión sobre los centros físicos, y permiten optimizar recursos.
- Epidemiología y big data: uso del análisis de macrodatos para entender cómo los factores ambientales —contaminación, cambio climático, etc.— afectan a la propagación de enfermedades y la salud mental.
- Salud global y desigualdades: estudios sobre las vías para garantizar que la tecnología médica no cree una nueva brecha de exclusión, y para asegurar que las soluciones digitales llegan a colectivos vulnerables.
Transferencia de conocimiento
El objetivo es que las innovaciones digitales se conviertan en herramientas prácticas para sistemas de salud más resilientes y sostenibles.
- eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria: un centro académico transdisciplinario que actúa como nodo para transferir conocimiento sobre salud digital a hospitales, gobiernos y ONG.
- Capacitación de profesionales: programas de formación continua para personal sanitario en competencias digitales, que permiten una gestión de la salud más eficiente y menos costosa para el medioambiente.
- Divulgación científica: creación de recursos abiertos sobre hábitos de vida saludables que tengan un bajo impacto ecológico (alimentación sostenible, movilidad activa, etc.).
Emprendimiento
A través de la innovación abierta, la UOC impulsa soluciones de mercado que mejoran la vida sin dañar el entorno.
- Empresas emergentes de bienestar: impulso a proyectos que utilizan la inteligencia artificial para diagnósticos precoces o para la gestión eficiente de residuos hospitalarios.
- Soluciones de salud mental: apoyo a plataformas digitales que ofrecen acompañamiento psicológico accesible, un pilar clave del bienestar humano en entornos urbanos complejos.
- Economía del cuidado: fomento de modelos de negocio que colocan la vida y los cuidados de las personas en el centro, y que utilizan las TIC para conectar comunidades y redes de apoyo.
ActualidadToda la actualidad
La investigación de la UOC en cifras
grupos de investigación que dinamizan la generación de conocimiento en red.
proyectos de emprendimiento, acompañados anualmente por Hubbik.
investigadores e investigadoras: un ecosistema de talento multidisciplinario.
publicaciones en abierto: compromiso total con la ciencia abierta.
empresas derivadas de base tecnológica creadas desde la UOC.