Salut i benestar planetari
Promoure la salut planetària mitjançant l'ús de les TIC, per contribuir a la millora de la salut humana i dels ecosistemes globals.
Entenem la salut i el benestar humans com a factors indissociables de la salut dels ecosistemes, i reconeixem que les tecnologies digitals ofereixen noves oportunitats per millorar la qualitat de vida i la presa de decisions sobre la salut individual i col·lectiva. En un context actual de pandèmies, desigualtats i emergències ambientals, la nostra recerca adopta una mirada integral, a fi de repensar els sistemes de salut, reforçar la prevenció i integrar coneixement científic, tecnològic i social. La UOC vol contribuir a una salut més accessible, inclusiva i connectada amb els grans reptes planetaris, i té l'objectiu de promoure el benestar humà en harmonia amb els ecosistemes. Alhora, aquestes tecnologies plantegen reptes d'equitat i accés que cal abordar.
Com contribueix la UOC a aquesta missió?
Recerca i projectes
La recerca de la UOC se centra en la intersecció entre tecnologia, biologia i societat per anticipar-se a crisis sanitàries i ambientals.
- Salut digital (e-health): recerca en solucions tecnològiques, com ara la telemedicina o les aplicacions de monitoratge, que redueixen els desplaçaments i la pressió sobre els centres físics, i permeten optimitzar recursos.
- Epidemiologia i big data: ús de l'anàlisi de dades massives per entendre com els factors ambientals —contaminació, canvi climàtic, etc.— afecten la propagació de malalties i la salut mental.
- Salut global i desigualtats: estudis sobre les vies per garantir que la tecnologia mèdica no creï una nova bretxa d'exclusió, i per assegurar que les solucions digitals arriben a col·lectius vulnerables.
Transferència de coneixement
L'objectiu és que les innovacions digitals esdevinguin eines pràctiques per a sistemes de salut més resilients i sostenibles.
- eHealth Centre: Centre de Recerca en Salut Humana i Planetària: un centre acadèmic transdisciplinari que actua com a node per transferir coneixement sobre salut digital a hospitals, governs i ONG.
- Capacitació de professionals: programes de formació contínua per a personal sanitari en competències digitals, que permeten una gestió de la salut més eficient i menys costosa per al medi ambient.
- Divulgació científica: creació de recursos oberts sobre hàbits de vida saludables que tinguin un baix impacte ecològic (alimentació sostenible, mobilitat activa, etc.).
Emprenedoria
A través de la innovació oberta, la UOC impulsa solucions de mercat que milloren la vida sense danyar l'entorn.
- Empreses emergents de benestar: impuls a projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per a diagnòstics precoços o per a la gestió eficient de residus hospitalaris.
- Solucions de salut mental: suport a plataformes digitals que ofereixen acompanyament psicològic accessible, un pilar clau del benestar humà en entorns urbans complexos.
- Economia de la cura: foment de models de negoci que posen la vida i la cura de les persones al centre, i que fan servir les TIC per connectar comunitats i xarxes de suport.
ActualitatTota l'actualitat
