Salut i benestar planetari

Promoure la salut planetària mitjançant l'ús de les TIC, per contribuir a la millora de la salut humana i dels ecosistemes globals.

Entenem la salut i el benestar humans com a factors indissociables de la salut dels ecosistemes, i reconeixem que les tecnologies digitals ofereixen noves oportunitats per millorar la qualitat de vida i la presa de decisions sobre la salut individual i col·lectiva. En un context actual de pandèmies, desigualtats i emergències ambientals, la nostra recerca adopta una mirada integral, a fi de repensar els sistemes de salut, reforçar la prevenció i integrar coneixement científic, tecnològic i social. La UOC vol contribuir a una salut més accessible, inclusiva i connectada amb els grans reptes planetaris, i té l'objectiu de promoure el benestar humà en harmonia amb els ecosistemes. Alhora, aquestes tecnologies plantegen reptes d'equitat i accés que cal abordar.

Com contribueix la UOC a aquesta missió?

Recerca i projectes

La recerca de la UOC se centra en la intersecció entre tecnologia, biologia i societat per anticipar-se a crisis sanitàries i ambientals.

  • Salut digital (e-health): recerca en solucions tecnològiques, com ara la telemedicina o les aplicacions de monitoratge, que redueixen els desplaçaments i la pressió sobre els centres físics, i permeten optimitzar recursos.
  • Epidemiologia i big data: ús de l'anàlisi de dades massives per entendre com els factors ambientals —contaminació, canvi climàtic, etc.— afecten la propagació de malalties i la salut mental.
  • Salut global i desigualtats: estudis sobre les vies per garantir que la tecnologia mèdica no creï una nova bretxa d'exclusió, i per assegurar que les solucions digitals arriben a col·lectius vulnerables.

Transferència de coneixement

L'objectiu és que les innovacions digitals esdevinguin eines pràctiques per a sistemes de salut més resilients i sostenibles.

  • eHealth Centre: Centre de Recerca en Salut Humana i Planetària: un centre acadèmic transdisciplinari que actua com a node per transferir coneixement sobre salut digital a hospitals, governs i ONG.
  • Capacitació de professionals: programes de formació contínua per a personal sanitari en competències digitals, que permeten una gestió de la salut més eficient i menys costosa per al medi ambient.
  • Divulgació científica: creació de recursos oberts sobre hàbits de vida saludables que tinguin un baix impacte ecològic (alimentació sostenible, mobilitat activa, etc.).

Emprenedoria

A través de la innovació oberta, la UOC impulsa solucions de mercat que milloren la vida sense danyar l'entorn.

  • Empreses emergents de benestar: impuls a projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per a diagnòstics precoços o per a la gestió eficient de residus hospitalaris.
  • Solucions de salut mental: suport a plataformes digitals que ofereixen acompanyament psicològic accessible, un pilar clau del benestar humà en entorns urbans complexos.
  • Economia de la cura: foment de models de negoci que posen la vida i la cura de les persones al centre, i que fan servir les TIC per connectar comunitats i xarxes de suport.
La recerca de la UOC en xifres

51

grups de recerca que dinamitzen la generació de coneixement en xarxa.

+150

projectes d'emprenedoria, acompanyats anualment per Hubbik.

+500

investigadors i investigadores: un ecosistema de talent multidisciplinari.

60 %

publicacions en obert: compromís total amb la ciència oberta.

12

empreses derivades de base tecnològica creades des de la UOC.

Centres de recerca de la UOC

Centre de recerca

Centre de Recerca en Transformació Digital i Governança (UOC-DIGIT)

Centre de recerca

Centre de Recerca en els Futurs de l’Educació en l’Era Digital (UOC-FuturEd)

Centre de recerca

Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals (UOC-TRÀNSIC)

Centre de recerca

eHealth Centre: Recerca en Salut Humana i Planetària (UOC-eHealth)

Centre de recerca

Centre de Recerca en Tecnologies Ètiques i Connectivitat per a la Humanitat (UOC-TECH)