Estudiar la afectación del Alzheimer

Para llevarlo a cabo, se han centrado en pacientes que tienen una forma de Alzheimer genética, que representa menos del 1 % de los casos de esta demencia. Utilizaron una cohorte de 60 participantes del Hospital Clínico de Barcelona y 564 individuos más procedentes de otra cohorte de un proyecto llamado DIAN, liderado por la Universidad de Washington en Saint Louis (EE. UU.), donde también están incluidos pacientes europeos.

De ambos grupos de pacientes disponían de imágenes de resonancia magnética y en algunos casos también de muestras de líquido cefalorraquídeo e información de los niveles de neurofilamentos en plasma, un biomarcador que señala daño neuronal.

"La resonancia magnética nos daba una foto del cerebro en el momento de hacerla, y las procesaron con un software que nos daba el volumen o grosor cortical", explica Pérez Millan. Después aplicaron un algoritmo que les permitía medir diferencias en este grosor. Así, han podido desarrollar un índice que cuantifica este adelgazamiento desigual en la sustancia gris.

"Comprobamos que con nuestro índice éramos capaces de identificar a las personas con enfermedad de Alzheimer y las personas sanas", apunta Pérez, que especifica que el índice es una medida general y que no da resultados concretos por regiones del cerebro específicas. Por lo tanto, no pueden saber dónde es más intenso este desgaste de la corteza.

En este sentido, para los autores del trabajo, esta medida se podría utilizar para saber la afectación de la enfermedad, porque dentro de la enfermedad de Alzheimer existen diferentes estadios antes de llegar a la fase de demencia. Asimismo, también sería útil para medir la eficacia de los nuevos fármacos para tratar la enfermedad de Alzheimer.

Otro de los resultados del estudio es que la herramienta es capaz de cribar entre personas portadoras del genotipo APOE4 (uno de los factores de más riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer) con síntomas de las que son portadoras de la mutación genética de esta demencia, pero que no tienen ningún síntoma.

Actualmente, los investigadores trabajan para intentar replicar estos resultados en un grupo de personas con enfermedad de Alzheimer esporádica, es decir, la forma de la demencia más común, con el objetivo de validar el índice.