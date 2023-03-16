Marta Coll-Florit, doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento, e investigadora del grupo de investigación GRIAL del centro UOC-TRÀNSIC, ha liderado el estudio Suicide metaphors in the press: breaking the taboo (Metaphor and Symbol, 2026), publicado en abierto, que muestra los resultados del análisis del discurso sobre el suicidio en los periódicos El País, La Vanguardia y el ABC en el periodo 2020-2023.

La motivación de Coll-Florit combina la experiencia personal con el interés científico: "Desgraciadamente, he vivido el impacto del suicidio en mi entorno familiar más próximo, un hecho que me hace ser muy consciente del peso del tabú que rodea estas muertes. A pesar de que el suicidio se ha estudiado extensamente desde disciplinas como la psicología o la sociología, continúa siendo un ámbito prácticamente inexplorado por la lingüística cognitiva", explica.

Fenómeno individual versus responsabilidad colectiva: un enfoque opuesto

Coll-Florit utilizó la metodología de lingüística de corpus y analizó 243 noticias en las que aparecía información sobre el suicidio en tres medios con orientaciones ideológicas diferenciadas. Se cuantificaron 509 metáforas y se observó que la ideología del medio no condiciona cómo se habla de ello. La metáfora más frecuente del análisis es la del suicidio como una guerra, un enemigo que hay que combatir. También se encuentran metáforas que lo asocian a la enfermedad y lo tildan de epidemia, pandemia, contagio… Unos términos que la investigadora cree que están influenciados por el contexto de pandemia de aquellos años. Otras metáforas identifican el suicidio con un viaje, con un delito, con un objeto oculto…

"Las metáforas más utilizadas en las noticias sobre suicidio sirven, precisamente, para confrontar el silencio. Por ejemplo, se usa la metáfora de guerra para presentar el tabú como un enemigo por combatir, o la del objeto oculto para denunciar que el suicidio ha sido tapado por velos que lo hacían invisible. También observamos cómo el hecho de hablar de ello se describe como un antídoto, dentro de la metáfora de la enfermedad, o como un camino necesario para la prevención a través de la metáfora del viaje. Incluso se personifica este silencio como si fuera un organismo vivo al que se ha obligado a callar, reforzando la idea de que romper el tabú es una acción liberadora y una herramienta de salud pública", asegura Coll-Florit, quien también es profesora de los Estudios de Artes y Humanidades.

El uso de metáforas en la prensa para hablar del suicidio no es una cuestión estilística u ornamental, sino que responde a un mecanismo cognitivo. No son neutrales y, cuando se analizan, esto permite descubrir qué tipo de representación se transmite. El trabajo de la investigadora de la UOC ha constatado que varias metáforas enmarcan el suicidio como un fenómeno puramente individual, como las que lo presentan como una fuga o un crimen: "Esto sitúa el foco exclusivamente en la voluntad de la persona. Por ejemplo, metáforas que hablan de un 'homicidio contra un mismo', escondiendo las carencias del sistema. Además, activan marcos asociados a la cobardía, la debilidad o el egoísmo. Esto estigmatiza a quien lo sufre y deja a las familias con una sensación de culpa devastadora", dice Coll-Florit.

En cambio, otras metáforas —que dichosamente son la mayoría— se orientan a la responsabilidad colectiva ante este fenómeno y pueden tener un efecto positivo:"Enmarcar el suicidio como una lucha colectiva o un viaje de prevención compartido, en lugar de un proceso individualizado, resitúa su lugar y, por lo tanto, la atribución de la culpa, lejos de las personas directamente afectadas", afirma la investigadora. Coll-Florit tiene una amplia experiencia analizando cómo las metáforas conceptuales ayudan a entender trastornos mentales como la depresión o la esquizofrenia. En este ámbito, coordinó el primer Diccionario de metáforas de la salud mental, una iniciativa de la UOC para sensibilizar al público sobre estos trastornos.

Una tragedia evitable, con el apoyo de todos

Para la investigadora, es vital desplazar el foco de la responsabilidad individual hacia la colectiva: "Tenemos que dejar de hablar del suicidio como una batalla que la persona libra sola y entenderlo como un problema de salud pública que requiere una red de apoyo social y sanitario. El periodismo responsable tiene que evitar presentar el suicidio como una salida para evitar el sufrimiento mental". Esto se puede conseguir ofreciendo contexto, voces de expertos y, sobre todo, "transmitiendo la idea de que el suicidio se puede prevenir si se dispone de los recursos y la ayuda adecuados".

Artículo de referencia

Coll-Florit, M. (2026). Suicide Metaphors in the Press: Breaking the Taboo. Metaphor and Symbol, 41(2), 175-191. https://doi.org/10.1080/10926488.2025.2580642

Esta investigación beneficia el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 3, de salud y bienestar, y se alinea con las misiones de la UOC de cultura para una sociedad crítica y de salud digital y bienestar planetario.