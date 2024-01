Una oportunidad para conocer lo que sienten las personas afectadas

El diccionario está organizado tanto por orden alfabético como por temas, estructurados en tres grandes áreas: metáforas de la vida con un trastorno mental, metáforas de la comunicación y el contexto social, y metáforas de la medicina y la práctica profesional. Todas están agrupadas en torno a diferentes conceptos clave y cuentan con varios ejemplos. Esta sistematización y ejemplificación de las metáforas utilizadas por estas personas permite "acercarnos a lo que realmente piensan y experimentan, además de ser una vía para que puedan sentirse más comprendidas y menos solas, al darse cuenta de que sus sentimientos y experiencias son compartidos por más gente", apuntan los investigadores.

Las ventajas de los blogs y las redes sociales

En este sentido, uno de los elementos clave del repositorio es que todas las metáforas están tomadas de textos escritos en español publicados en línea a través de blogs o en la red social X (antiguo Twitter), ya que se trata de canales de comunicación que presentan una ventaja importante respecto a otros géneros textuales. "Las palabras de los autores no están filtradas por ningún entrevistador externo, sino que nacen de una voluntad genuina y espontánea de compartir su propia experiencia a través de las redes. Además, los individuos pueden utilizar el relativo anonimato de internet para revelar cosas que no discutirían, por ejemplo, cara a cara en un entorno de investigación. Por esta razón, el abanico de metáforas detectado es mucho más extenso respecto al de estudios previos similares ", destacan los expertos.

Un ejemplo de esta utilidad son las metáforas —habituales en el repositorio— que critican la profesión médica o las que resaltan el sufrimiento causado por el estigma social y la discriminación y que "muestran cómo los pacientes buscan más empatía y comprensión de su sufrimiento por parte del personal médico, así como de la sociedad", describen los investigadores. En este sentido, los autores destacan que el diccionario puede ser valioso para promover "discursos más respetuosos" sobre la salud mental desde las instituciones públicas y la prensa.

Una herramienta para descubrir psicopatologías

Por último, otra aplicación potencial del diccionario de metáforas de salud mental es su uso como puerta de entrada para descubrir psicopatologías. "Saber qué metáforas conceptuales se utilizan con más frecuencia para expresar el sufrimiento mental podría ayudar a las familias o personas cercanas a los afectados a detectar posibles trastornos", explican los investigadores. Además, aunque no puede utilizarse directamente como herramienta para la diagnosis, podría servir para "detectar en qué etapa del trastorno se encuentra el paciente, según el tipo de metáforas utilizado, o para analizar si la terapia ha dado buenos resultados", añaden los expertos.

Una iniciativa pionera

Esta recopilación de metáforas es una iniciativa única, ya que, si bien existe un buen número de repositorios de metáforas conceptuales independientes del dominio basados en textos en inglés, todavía son escasos los repositorios de un campo específico y en otros idiomas. De hecho, en una revisión realizada por los investigadores de la UOC, solo se han encontrado dos repositorios centrados en áreas temáticas concretas: para la cognición y para la salud. "A pesar de que estos repositorios temáticos son potencialmente los más útiles para la sociedad, son los más escasos", concluyen los investigadores.

Este proyecto favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3 de la ONU, salud y bienestar.

Artículo de referencia

Coll-Florit, M. & S. Climent (2023). "Metaphor repositories. The case of The Mental Health Metaphor Dictionary", Digital Scholarship in the Humanities, 38(4): 1440-1452. DOI: https://doi.org/10.1093/llc/fqad058 .

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu.