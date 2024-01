Una vía para facilitar la expresión íntima de los pacientes

Desde el punto de vista cuantitativo, el estudio también detectó que estas metáforas son utilizadas más frecuentemente por las personas afectadas por un trastorno mental que por los profesionales de la salud mental. Según los investigadores, estos datos "fortalecerían la hipótesis de que las metáforas se usan en este contexto para expresar experiencias complejas y emocionalmente intensas".

Esta capacidad de recoger las vivencias íntimas de los pacientes también refuerza la utilidad del método de estudio empleado en la investigación —la detección de metáforas conceptuales en los discursos sobre salud mental— para comprender este tipo de enfermedades. "Se hace evidente que es una metodología de análisis muy sistemática y muy útil para revelarnos sentimientos, pensamientos y actitudes de las personas que sufren trastornos mentales, así como de los profesionales de la salud mental. Es decir, el hecho de conocer las metáforas más frecuentes en las narrativas sobre trastornos mentales nos permite acercarnos a lo que realmente piensan, sienten y viven las personas afectadas y, por lo tanto, nos ayuda a entender más su sufrimiento", argumentan los investigadores.

Afectividad, empoderamiento y emociones positivas

Entre los factores del discurso sobre salud mental que pueden tener efectos positivos en las personas afectadas, los investigadores señalan la importancia de "transmitir un sentido de agentividad y un sentido de control sobre la vivencia (que, en conjunto, definirían el empoderamiento), además de la transmisión de emociones positivas como el orgullo o la consecución de hitos, etc.". Un ejemplo de este uso positivo recogido en el trabajo es la conceptualización del trastorno mental "como un compañero de viaje, un tipo de metáfora que denota aceptación y que puede tener un uso positivo en la forma de vivir el trastorno".

Las metáforas de guerra no son intrínsecamente negativas

Uno de los resultados que ha sorprendido más a los investigadores es que hay casos de uso positivo y negativo en ambos tipos de metáforas. "No es cierto, como podría presuponerse, que las metáforas de guerra sean intrínsecamente negativas porque transmiten conflicto y las de viaje sean positivas porque transmiten avances. Por ejemplo, las metáforas de guerra en muchos casos transmiten espíritu de lucha y, por lo tanto, agentividad y empoderamiento, lo que puede reforzar la autoestima de las personas afectadas y repercutir favorablemente en su vivencia", explican.

En cualquier caso, los investigadores destacan que pueden utilizarse metáforas diferentes para hablar de un mismo asunto y que igualmente pueden tener efectos positivos, en función del objetivo que se busque en la comunicación. "Por ejemplo, no es lo mismo decir luchar contra tus miedos (un enemigo) que decir ir superando tus miedos (un obstáculo en el camino). En el primer caso se destaca el espíritu de lucha de la persona afectada y en el segundo se transmite un cierto sentido de control, puesto que se presenta la experiencia como un proceso con mejoras graduales", argumentan los investigadores.

"La diferencia es que las metáforas de guerra pueden ser útiles en situaciones que requieren acción y aplicación de energía, mientras que las metáforas de viaje sirven para sugerir un plan de acción continuo, con una aplicación más moderada de la energía", añaden.

Una herramienta al servicio de los terapeutas

Esta disección de las metáforas y de sus significados también podría ayudar a los profesionales de la salud en cuanto a las estrategias terapéuticas. "El uso adecuado de metáforas es una herramienta que puede facilitar la comunicación entre pacientes y psicoterapeutas, y también puede servir a estos últimos como herramienta para las sesiones", apuntan. En este sentido, los investigadores han creado un repertorio titulado Diccionario de metáforas de la salud mental, que ya está disponible en línea.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 10, reducción de las desigualdades.

Artículo de referencia

Coll-Florit, M. & S. Climent (2022). "Enemies or obstacles? Metaphors of war and journey in mental health discourse", Metaphor and the Social World. Online First Article (31 May 2022). DOI: https://doi.org/10.1075/msw.21035.col.

UOC R&I

La investigación e innovación (I+D+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-Learning Research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.