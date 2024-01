Les metàfores de viatges i de lluita o guerra són probablement les més utilitzades en tota mena d'àmbits, especialment per referir-se a malalties com el càncer o, més recentment, la COVID-19. Un nou estudi d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha examinat l'ús d'aquests dos tipus de metàfores conceptuals en el context dels trastorns mentals greus a partir de l'anàlisi de blogs en castellà de pacients i de professionals de la salut mental. Els resultats, publicats a la revista Metaphor and the Social World, mostren que les dues tipologies de metàfores es fan servir per referir-se a les mateixes qüestions —com ara els trastorns mentals, els seus símptomes, els problemes quotidians, l'activitat mèdica, els prejudicis socials, etc.—, però emmarcades de manera diferent. A més, l'estudi destaca que poden donar una visió tant positiva com negativa pel que fa a la manera d'afrontar el trastorn mental, les emocions que transmeten o l'empoderament dels pacients.

Aquestes conclusions tenen implicacions per a la comprensió de la malaltia, però també per a la millora de la comunicació amb els pacients. "Els resultats tenen un potencial molt important en la manera com s'aborden els discursos públics i professionals sobre salut mental, i fins i tot en tractaments o teràpies. Pot ser molt útil promoure els usos positius d'aquestes metàfores i, per contra, reconvertir-ne o descartar-ne els usos negatius, és a dir, els desempoderadors o que transmeten emocions negatives, com ara desolació, ansietat, vulnerabilitat, etc.", subratllen Marta Coll-Florit i Salvador Climent Roca, membres del grup GRIAL-UOC, dels Estudis d'Arts i Humanitats.