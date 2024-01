Una oportunitat per conèixer el que senten les persones afectades

El diccionari està organitzat tant per ordre alfabètic com per temes, estructurats en tres grans àrees: metàfores de la vida amb un trastorn mental, metàfores de la comunicació i el context social, i metàfores de la medicina i la pràctica professional. Totes estan agrupades al voltant de diferents conceptes clau i contenen diversos exemples. Aquesta sistematització i exemplificació de les metàfores utilitzades per aquestes persones permet "acostar-nos al que realment pensen i experimenten, a més de ser una via perquè es puguin sentir més compreses i menys soles, en adonar-se que els seus sentiments i les seves experiències són compartits per més gent", apunten els investigadors.

Els avantatges dels blogs i les xarxes socials

En aquest sentit, un dels elements clau del repositori és que totes les metàfores s'han agafat de textos escrits en castellà publicats en línia a través de blogs o a la xarxa social X (antic Twitter), ja que es tracta de canals de comunicació que presenten un avantatge important respecte a altres gèneres textuals. "Les paraules dels autors no estan filtrades per cap entrevistador extern, sinó que neixen d'una voluntat genuïna i espontània de compartir la pròpia experiència a través de les xarxes. A més, els individus poden emprar l'anonimat relatiu d'internet per revelar coses que no discutirien, per exemple, cara a cara en un entorn de recerca. Per aquest motiu, el ventall de metàfores detectat és molt més extens respecte al d' estudis previs similars ", destaquen els experts.

Un exemple d'aquesta utilitat són les metàfores —habituals al repositori— que critiquen la professió mèdica o les que ressalten el patiment causat per l'estigma social i la discriminació, i que "mostren com els pacients busquen més empatia i comprensió del seu patiment per part del personal mèdic, així com de la societat", descriuen els investigadors. En aquest sentit, els autors destaquen que el diccionari pot ser valuós per promoure "discursos més respectuosos" sobre la salut mental des de les institucions públiques i la premsa.

Una eina per descobrir psicopatologies

Finalment, una altra aplicació potencial del diccionari de metàfores de salut mental és l'ús que pot tenir com a porta d'entrada per descobrir psicopatologies. "Saber quines metàfores conceptuals es fan servir amb més freqüència per expressar el patiment mental podria ajudar les famílies o les persones properes als afectats a detectar possibles trastorns", expliquen els investigadors. A més, tot i que no es pot utilitzar directament com a eina per a la diagnosi, podria servir per "detectar en quina etapa del trastorn es troba el pacient, en funció de la mena de metàfores que utilitzi, o per analitzar si la teràpia ha donat bons resultats", afegeixen els experts.

Una iniciativa pionera

Aquesta recopilació de metàfores és una iniciativa única, ja que, si bé hi ha un bon nombre de repositoris de metàfores conceptuals independents del domini basats en textos en anglès, els repositoris d'un camp específic i en altres idiomes encara són escassos. De fet, en una revisió duta a terme pels investigadors de la UOC, només s'han trobat dos repositoris centrats en àrees temàtiques concretes: per a la cognició i per a la salut. "Tot i que aquests repositoris temàtics són potencialment els més útils per a la societat, són els més escassos", conclouen els investigadors.

Coll-Florit, M. & S. Climent (2023). "Metaphor repositories. The case of The Mental Health Metaphor Dictionary", Digital Scholarship in the Humanities, 38(4): 1440-1452. DOI: https://doi.org/10.1093/llc/fqad058 .

