Generar narrativas e imaginarios que contribuyan a crear un mundo más justo y una ciudadanía más crítica, diversa y plural, de acuerdo con los retos contemporáneos.

La cultura, las artes y la creatividad son fundamentos esenciales para formar a una ciudadanía crítica y abrir nuevos imaginarios colectivos. Contribuyen a la formación de individuos conscientes, así como a la creación de nuevos imaginarios colectivos que inviten a ver el mundo desde distintas perspectivas. Cuando fomentamos la crítica constructiva e imaginamos un futuro más justo y sostenible, estamos construyendo una sociedad que valora la diversidad y la creatividad como motores del cambio.