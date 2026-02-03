Cultura para una sociedad crítica
Generar narrativas e imaginarios que contribuyan a crear un mundo más justo y una ciudadanía más crítica, diversa y plural, de acuerdo con los retos contemporáneos.
La cultura, las artes y la creatividad son fundamentos esenciales para formar a una ciudadanía crítica y abrir nuevos imaginarios colectivos. Contribuyen a la formación de individuos conscientes, así como a la creación de nuevos imaginarios colectivos que inviten a ver el mundo desde distintas perspectivas. Cuando fomentamos la crítica constructiva e imaginamos un futuro más justo y sostenible, estamos construyendo una sociedad que valora la diversidad y la creatividad como motores del cambio.
¿Cómo contribuye la UOC a esta misión?
Investigación y proyectos
La investigación se centra en explorar la intersección entre las artes, la cultura y las tecnologías para humanizar un mundo cada vez más mediado por algoritmos y fomentar la ciudadanía crítica.
- Alfabetización mediática crítica ante la posverdad: investigación que examina la producción y el consumo de medios para promover el pensamiento y contrarrestar la propagación de la desinformación generada o amplificada por los algoritmos.
- Nuevos lenguajes: indagación de nuevas formas de expresión y comunicación en la interacción entre arte, cultura, ciencia y tecnologías digitales y analógicas, incluyendo las humanidades digitales.
- Narrativas y diversidad: investigación que cuestiona los discursos contemporáneos y pasados, y que recupera narrativas y colectivos silenciados desde el estudio de la historia y el presente incorporando miradas desde los estudios de género, las perspectivas culturales globales y la atención a las desigualdades interseccionales.
- Imaginarios para el futuro: exploración de vías concretas hacia futuros más sostenibles y equitativos que, a través de aproximaciones interdisciplinarias, amplíen la capacidad de imaginar alternativas viables de progreso compartido.
- Construyendo ciudadanías críticas: desarrollo de metodologías y proyectos de participación y cocreación para la ciudadanía y con la ciudadanía, a fin de fortalecer la democracia con el apoyo de herramientas digitales.
Transferencia de conocimiento
El objetivo es contribuir a que el conocimiento salga de la academia e impregne la sociedad, las políticas públicas y las instituciones culturales para crear una ciudadanía activa.
- Cátedras y museos virtuales: colaboración con instituciones culturales para digitalizar el patrimonio y hacerlo universalmente accesible, con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura.
- UOC y sociedad civil: participación en debates públicos, ciclos de conferencias y festivales, como la Bienal Ciudad y Ciencia, para llevar la reflexión crítica a la calle.
- Acceso abierto cultural: difusión del conocimiento cultural en abierto y sin restricciones de acceso, a fin de favorecer también las políticas formales de acceso abierto a la ciencia.
Emprendimiento
A través de Hubbik, la UOC impulsa proyectos que utilizan la creatividad como herramienta para la sostenibilidad y con impacto social transformador.
- Industrias creativas y sociales: acompañamiento a empresas emergentes que desarrollan plataformas culturales, educativas o artísticas que priorizan el impacto social por encima del beneficio puramente comercial.
- Proyectos de entretenimiento educativo: apoyo a emprendedores que crean contenidos (juegos, plataformas interactivas, etc.) diseñados para educar en valores de justicia social, diversidad y espíritu crítico.
- Economía de la cultura: fomento de nuevos modelos de emprendimiento que permitan a los creadores y pensadores ser sostenibles económicamente mientras mantienen su compromiso con la crítica social.
ActualidadToda la actualidad
La investigación de la UOC en cifras
grupos de investigación que dinamizan la generación de conocimiento en red.
proyectos de emprendimiento, acompañados anualmente por Hubbik.
investigadores e investigadoras: un ecosistema de talento multidisciplinario.
publicaciones en abierto: compromiso total con la ciencia abierta.
empresas derivadas de base tecnológica creadas desde la UOC.