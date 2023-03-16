¿Qué provoca la inseguridad residencial?

La sensación de inseguridad emana de la inestabilidad en la garantía de los derechos fundamentales, reflejo de una vulnerabilidad estructural en el contexto de políticas neoliberales que fomentan la financiarización del territorio y derivan en procesos como la gentrificación. Para la vida cotidiana, esta dinámica supone un grave perjuicio que genera una preocupación constante, sentimiento de impotencia y aprensión ante el encarecimiento del coste de la vida y la amenaza de desplazamientos forzosos.

¿Qué se pierde al dejar un barrio?

Se pierden conexiones, redes de apoyo vecinales o familiares, referencias espaciales y relaciones sociales vitales que dotan de sentido a la vida urbana. Más allá de equipamientos físicos, las personas expulsadas de sus barrios pierden la facultad de ejercer plenamente el derecho a la ciudad, vinculado a la garantía de habitar y desplazarse con dignidad y justicia en su propio entorno. También puede agravarse la precariedad laboral, con desplazamientos diarios intensos e incluso insostenibles.

¿Por qué importa tanto el barrio?

Tanto en Barcelona como en otras metrópolis, cada barrio se constituye a través de procesos diferenciados de producción del espacio urbano. La calidad de vida y el ejercicio de la ciudadanía están vinculados a la garantía efectiva de los derechos sociales fundamentales y a la implementación de políticas públicas integrales. La realidad territorial no se manifiesta de forma homogénea: la precariedad urbana se define por su distribución desigual en el territorio, lo que provoca que crisis económicas o externalidades ambientales afecten de forma dispar a la población, con mayor severidad en zonas sometidas a presión inmobiliaria, exclusión o desigualdad social.

¿Qué no vemos en la crisis de la vivienda?

El urbanismo cobra una relevancia central, porque la crisis de la vivienda tiene una importante dimensión territorial y urbana, vinculada a la crisis de los modelos de ciudad y a la estructura de propiedad. Al debatir sobre el precio se apela también a nociones de propiedad, ubicación y mercantilización del suelo. Resulta fundamental cuestionar por qué determinados inmuebles poseen un valor más elevado que otros, por qué hay más interés del mercado en determinadas zonas de la ciudad o por qué las propiedades están en manos de una minoría y de grandes corporaciones. Estos factores constituyen las capas menos visibles de la crisis habitacional, pero conforman la base del problema. ¿Por qué es determinante el territorio cuando se analiza el derecho a la vivienda? De esta pregunta nace esta investigación.

¿Qué aportan las historias de vida?

Conceder voz a las personas directamente afectadas garantiza una escucha activa del territorio y dota de autonomía a quienes experimentan la problemática en sus propias carnes. El uso de entrevistas es una metodología consolidada en las ciencias sociales y, en este proyecto, permite recolectar datos cualitativos que no aparecen en las estadísticas. Son datos orientados a la construcción de narrativas con profundidad analítica, elementos clave para humanizar la información recopilada y comprender la vivencia espacial. La idea surge de proyectos previos y del bagaje de investigadores de LabCiudades.

¿Qué revelan Ciutat Vella, Nou Barris o Sant Martí?

Para presentar datos definitivos, sería necesario avanzar más en las fases de la investigación, ya que nos encontramos en una etapa incipiente que requiere un análisis más exhaustivo. No obstante, es evidente que algunos de estos distritos han sido históricamente objetivo de la especulación inmobiliaria: por ejemplo, Sant Martí, con el proyecto 22@, o los barrios de Ciutat Vella, por la turistificación. Nou Barris, en cambio, siempre ha sido una de las zonas más baratas para vivir, con características de barrio obrero, popular y de migrantes, pero empieza a sentir las transformaciones de la presión inmobiliaria, al convertirse en destino de familias y personas que ya no pueden vivir en barrios más céntricos de Barcelona.

¿Por qué mirar el derecho desde el territorio?

Analizar el derecho y los derechos desde el territorio es fundamental porque el marco jurídico no es un ente abstracto, sino que produce activamente configuraciones espaciales y arreglos legales que determinan la materialidad de la vida cotidiana. El proyecto sostiene que el espacio y el derecho mantienen una relación dialéctica en la que el acceso a la vivienda demarca quién ejerce realmente el derecho a la ciudad. Dado que la precariedad urbana se distribuye de forma desigual en el territorio, cualquier definición jurídica rígida resulta insuficiente si no atiende a la transformación permanente del espacio y de los cuerpos que lo habitan.

¿Qué significa "espacializar" el derecho?

Analizar el derecho desde una perspectiva espacial implica examinar cómo la normativa trasciende lo discursivo para materializarse —o ausentarse— en la realidad física del espacio y de las personas. No resulta suficiente el reconocimiento formal del derecho a la vivienda; es necesario cuestionar dónde se ejerce efectivamente y qué obstáculos impiden su concreción en algunas zonas de la ciudad. El marco jurídico no es un elemento neutro ni invisible: su aplicación, o su ausencia, condiciona quién permanece en su entorno y quién es desplazado. En definitiva, el derecho no es un concepto abstracto, sino un dispositivo que "dibuja" la ciudad y determina quién tiene la prerrogativa de habitarla y bajo qué condiciones.

¿Por qué es importante que la universidad escuche a quienes viven el problema?

Esta tarea de escucha y articulación colaborativa entre la universidad y los agentes del territorio resulta fundamental para potenciar la capacidad transformadora de las comunidades. Mediante el intercambio de saberes, la elaboración de estudios empíricos y la aplicación de miradas transdisciplinarias, se fomenta una construcción colectiva y plural del conocimiento académico y social. Dicha iniciativa es imprescindible para conocer y responder de manera colectiva a las necesidades de la sociedad, logrando así ampliar la democracia real en el ámbito local.

¿Qué mensaje deja la jornada sobre SOS habitatge?

La obra presentada constituye un estudio riguroso sobre la emergencia habitacional en Barcelona desde la perspectiva del movimiento vecinal. Esta óptica resulta fundamental, ya que son las entidades sociales las que generan el diagnóstico de una problemática que experimentan de manera material y directa, aportando un conocimiento situado que puede servir de guía para las administraciones públicas. Comprender por qué importa el territorio abre un espacio de conciencia crítica sobre el papel de los movimientos vecinales en la defensa del derecho a la vivienda, las limitaciones de las políticas urbanas y la necesidad de nuevos marcos normativos que garanticen ciudades más justas, democráticas y sostenibles.