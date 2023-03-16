"Estas jornadas crean espacios en los que el conocimiento técnico y la experiencia de los vecinos se ponen en común, y permiten analizar conjuntamente el riesgo para cada barrio, identificando tanto vulnerabilidades como recursos comunitarios que pueden activarse antes, durante y después de un incendio", explica Maria Cifre-Sabater, investigadora del grupo de investigación CareNet, que ha elaborado la guía junto con Israel Rodríguez Giralt, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación e investigador del mismo grupo de investigación, que forma parte del Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC) de la UOC.

El documento se enmarca en el proyecto europeo FIREPRIME (European programme for wildfire-prepared communities), cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo ha sido desarrollar un conjunto de herramientas, como aplicaciones móviles, juegos u otros materiales, diseñadas para mejorar la seguridad de los propietarios de viviendas contra los incendios, reforzar la resiliencia de las infraestructuras y fomentar la participación y la educación comunitarias.

Además de la UOC, han participado en el proyecto la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Fundación Pau Costa, la Universidad Agrícola de Viena y los RISE Research Institutes de Suecia. "Esta colaboración ha permitido desarrollar y testear las herramientas en diferentes territorios europeos con características muy distintas (Mediterráneo, Europa central y norte de Europa), lo que ha generado soluciones transferibles y adaptables a contextos diversos", destacan los investigadores de la UOC.

La comunidad como parte activa de la gestión

Las respuestas ante el riesgo de incendio se centran sobre todo en la extinción. Asimismo, según los investigadores, la prevención suele focalizarse en la gestión del combustible vegetal y en medidas de autoprotección individuales o del hogar, mientras que deja en segundo término otros aspectos relevantes de la preparación colectiva ante los incendios.

"Aunque en Cataluña existen iniciativas comunitarias vinculadas al riesgo de incendio, como las agrupaciones de defensa forestal (ADF) o los grupos de autoprotección, a menudo falta incorporar a las comunidades como parte activa de la gestión, no solo como receptoras de información, sino tambén como agentes capaces de aportar conocimiento del territorio y experiencia cotidiana de convivencia con el riesgo", explican.

Los investigadores también alertan de la escasa interacción directa entre vecinos, Administración y servicios de emergencia, así como de la falta de preparación colectiva. Además, señalan que todavía se tienen poco en cuenta las vulnerabilidades sociales, que pueden dificultar que determinados colectivos o personas puedan afrontar un incendio o recuperarse tras sufrirlo, como la infravivienda, el aislamiento social o las dificultades de accesibilidad en barrios de montaña.

La importancia del diálogo entre los diferentes actores

La nueva guía responde a estas carencias con herramientas para activar procesos de preparación comunitaria basados en el diálogo entre vecinos, administraciones y servicios de emergencia. "La preparación ante los incendios forestales es una responsabilidad compartida y requiere coordinar actores con conocimientos, roles y experiencias diferentes", apuntan.

Este intercambio es clave para que la información sobre la reducción del riesgo llegue a todo el mundo, sea comprensible y se adapte a cada contexto. "No todas las comunidades tienen las mismas condiciones materiales ni sociales y, por lo tanto, las recomendaciones no siempre pueden aplicarse de la misma forma", señalan.

Según los autores, no se trata solamente de transmitir información, sino de crear espacios de conversación que permitan poner conocimientos en común, aclarar dudas, generar confianza y prepararse mejor de forma colectiva.

Un recurso flexible y adaptable a cada contexto local

La guía ofrece indicaciones para adaptar las jornadas de preparación comunitaria a diferentes contextos sociales y territoriales, a través de talleres, simulacros, espacios de diálogo o actividades centradas en aspectos concretos. "Por ejemplo, en comunidades poco organizadas ante el riesgo de incendio, pueden servir para visibilizar vulnerabilidades, generar conciencia e iniciar procesos de articulación comunitaria. En comunidades con experiencia previa, pueden ayudar a afinar protocolos, revisar mecanismos de coordinación y profundizar en escenarios de incendios complejos", apuntan.

Los preparedness days pueden organizarse en cualquier momento del año, aunque tienen una relevancia especial antes de la temporada de incendios. La guía también ofrece recomendaciones para estimular el diálogo, consolidar los aprendizajes y dar continuidad al trabajo iniciado, entre otros aspectos.

Además, el documento destaca la importancia de una participación diversa e inclusiva, con personas de diferentes edades, orígenes y géneros, y con la implicación de entidades sociales y servicios que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad.

Estos tipos de jornadas siguen el ejemplo de experiencias de países como Estados Unidos o Canadá, donde iniciativas como el Wildfire Community Preparedness Day, habitualmente de caràcter anual, han contribuido a fomentar acciones comunitarias de reducción del riesgo y a reforzar la implicación ciudadana en la gestión de los incendios forestales.

De la guía a la pràctica

En el marco del proyecto FIREPRIME, en 2025 se organizaron dos jornadas de preparación comunitaria en Sant Cugat del Vallès, con la participación de vecinos y vecinas de Sol i Aire, La Floresta y Mas Fortuny, tres barrios situados en la sierra de Collserola. Las jornadas también contaron con la participación de los Bomberos de la Generalitat, Protección Civil, miembros de la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) y representantes de la Administración local.

Ambas jornadas permitieron poner en común conocimientos y generar un espacio de encuentro entre los distintos actores implicados, con trabajos en grupo y análisis de escenarios de incendio específicos para cada barrio. "También se evidenció el valor de los espacios informales para facilitar la confianza y las relaciones entre actores, así como el potencial de estas jornadas como punto de partida para procesos más sostenidos de preparación comunitaria", concluyen los investigadores.

