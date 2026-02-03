Cultura per a una societat crítica
Generar narratives i imaginaris que contribueixin a crear un món més just i una ciutadania més crítica, diversa i plural, d'acord amb els reptes contemporanis.
La cultura, les arts i la creativitat són fonaments essencials per formar una ciutadania crítica i obrir nous imaginaris col·lectius. Contribueixen a la formació d'individus conscients, i també a la creació de nous imaginaris col·lectius que convidin a veure el món des de diferents perspectives. Quan fomentem la crítica constructiva i imaginem un futur més just i sostenible, construïm una societat que valora la diversitat i la creativitat com a motors del canvi.
Com contribueix la UOC a aquesta missió?
Recerca i projectes
La recerca se centra a explorar la intersecció entre les arts, la cultura i les tecnologies per humanitzar un món cada cop més mediat per algoritmes i fomentar la ciutadania crítica.
- Alfabetització mediàtica crítica davant la postveritat: recerca que examina la producció i el consum de mitjans per promoure el pensament i contrarestar la propagació de la desinformació generada o amplificada pels algoritmes.
- Nous llenguatges: indagació de noves formes d'expressió i comunicació en la interacció entre art, cultura, ciència i tecnologies digitals i analògiques, incloent-hi les humanitats digitals.
- Narratives i diversitat: recerca que qüestiona els discursos contemporanis i passats, i que recupera narratives i col·lectius silenciats des de l'estudi de la història i el present incorporant mirades des dels estudis de gènere, les perspectives culturals globals i l'atenció a les desigualtats interseccionals.
- Imaginaris per al futur: exploració de vies concretes cap a futurs més sostenibles i equitatius que, mitjançant aproximacions interdisciplinàries, ampliïn la capacitat d'imaginar alternatives viables de progrés compartit.
- Construint ciutadanies crítiques: desenvolupament de metodologies i projectes de participació i cocreació per a la ciutadania i amb la ciutadania, a fi d'enfortir la democràcia amb el suport d'eines digitals.
Transferència de coneixement
L'objectiu és contribuir a fer que el coneixement surti de l'acadèmia i impregni la societat, les polítiques públiques i les institucions culturals per crear una ciutadania activa.
- Càtedres i museus virtuals: col·laboració amb institucions culturals per digitalitzar el patrimoni i fer-lo accessible universalment, a fi de democratitzar l'accés a la cultura.
- UOC i societat civil: participació en debats públics, cicles de conferències i festivals, com ara la Biennal Ciutat i Ciència, per portar la reflexió crítica al carrer.
- Accés obert cultural: difusió del coneixement cultural en obert i sense restriccions d'accés, a fi d'afavorir també les polítiques formals d'accés obert a la ciència.
Emprenedoria
A través de Hubbik, la UOC impulsa projectes que utilitzen la creativitat com a eina per a la sostenibilitat i amb impacte social transformador.
- Indústries creatives i socials: acompanyament a empreses emergents que desenvolupen plataformes culturals, educatives o artístiques que prioritzen l'impacte social per sobre del benefici purament comercial.
- Projectes d'entreteniment educatiu: suport a emprenedors que creen continguts (jocs, plataformes interactives, etc.) dissenyats per educar en valors de justícia social, diversitat i esperit crític.
- Economia de la cultura: foment de nous models d'emprenedoria que permetin als creadors i pensadors ser sostenibles econòmicament mentre mantenen el compromís amb la crítica social.
