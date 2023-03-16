Los mercados laborales están cambiando a una velocidad difícil de asumir para los sistemas educativos tradicionales. La digitalización, la transición ecológica, los cambios demográficos y, más recientemente, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) están transformando no solo los empleos, sino también las tareas concretas que llevan a cabo los profesionales en su día a día. En este contexto, prever qué competencias serán necesarias se ha convertido en una cuestión estratégica para universidades, empresas, administraciones y trabajadores.

Esta es la función que desarrolla la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una unidad dedicada a analizar la evolución del mercado laboral y las competencias profesionales. Su tarea también se ha situado en el debate internacional mediante la participación en el International Forum on Skills Intelligence (IFSI), una iniciativa vinculada al análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre cómo construir sistemas sólidos de previsión de competencias.

"Nosotros vemos un sistema de prospección, como la UPAL, como un radar que ayuda a detectar y prever estos cambios, así como a alertar de ellos", explica Carme Pagès , directora de la UPAL y investigadora del Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT) de la UOC. Según Pagès, esta información complementa el trabajo de las direcciones de estudios y de programa "a la hora de definir nueva oferta formativa y de adaptar la oferta existente a necesidades nuevas".

La idea de fondo es sencilla, aunque aplicarla sea complejo: el mercado laboral cambia más deprisa que los planes de estudios, y las universidades necesitan mecanismos capaces de observar, interpretar y prever estas transformaciones. No se trata solo de saber qué trabajos crecen o desaparecen, sino de identificar qué competencias ganan relevancia dentro de cada ocupación.

Más de diez millones de ofertas de trabajo

Para detectar estos cambios, la UPAL combina métodos cuantitativos y cualitativos. En el ámbito cuantitativo, trabaja con técnicas de ciencia de datos, procesamiento del lenguaje natural y análisis de grandes volúmenes de información aplicados a más de diez millones de ofertas de trabajo en línea en España, mediante la plataforma Lightcast. También usa las clasificaciones del sistema europeo ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), que permiten relacionar empleos y competencias.

A esta base de datos se le añaden entrevistas, talleres con empresas y expertos sectoriales, grupos focales y revisiones sistemáticas de informes sobre tendencias emergentes. El resultado son herramientas como los informas de inteligencia de mercado laboral, disponibles para las facultades de la UOC, y el Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña, elaborado conjuntamente con Pimec (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña).

"La UPAL combina múltiples fuentes y técnicas para obtener una visión completa y actualizada del mercado laboral", explica Mitchell Peters , investigador de la Unidad. Según Peters, las ofertas de trabajo en línea permiten detectar tendencias con rapidez y una cobertura amplia, pero no son suficientes para entender qué está pasando.

Las datos masivos tienen una ventaja evidente: ofrecen escala y permiten observar cambios casi en tiempo real. Pero también presentan limitaciones. "Los enfoques cuantitativos son más adecuados para identificar cambios en la demanda de diferentes tipos de trabajadores y de competencias concretas que no en desajustes entre oferta y demanda o en tendencias futuras", señala Peters, en línea con los análisis presentados por la OCDE en el foro IFSI.

Además, hay cambios que todavía no aparecen en las ofertas de trabajo, a pesar de que ya se estén gestando dentro de las empresas. Es el caso de nuevas tecnologías, reorganizaciones internas o competencias emergentes que todavía no se han incorporado al lenguaje habitual de las descripciones de los puestos de trabajo. Por eso, la UPAL combina el análisis de datos con entrevistas, talleres y consultas con actores del mercado laboral.

"A veces, lo que las empresas expresan en una conversación directa no coincide con lo que aparece en las ofertas de trabajo, y esta brecha es, en sí misma, información valiosa", apunta Peters. Este contraste permite detectar competencias emergentes y comprender mejor el contexto estratégico, cultural o sectorial que hay detrás de los números.