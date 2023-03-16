Aparte del tamaño de la empresa, el estudio muestra que otro factor clave que influye sobre el impacto es el grado de innovación de las industrias. "Aunque la implementación de robots es positiva en todos los casos, en aquellas industrias más innovadoras, la incorporación de esta tecnología no supone un cambio tan significativo", resalta Méndez.

Un análisis de 5.000 empresas

Los investigadores han analizado la información de cerca de 5.000 empresas en el periodo 1990-2016, a partir de una de las bases de datos más completas sobre empresas industriales de España, realizada por la Fundación SEPI, y se han centrado en evaluar el caso de las pymes, que generan dos terceras partes del valor añadido y emplean a más de la mitad de la población activa española.

"Los trabajadores de la industria tienen mejor calidad de trabajo y están mejor remunerados. Se ha demostrado que es un sector que tiene futuro, que genera empleo de calidad, en contraposición a otros, como el turismo o los servicios", apunta el catedrático Joan Torrent, director de UOC-DIGIT.

Además de la productividad, el análisis también ha valorado si la adopción de robots potenciaba la capacidad exportadora de las empresas, y, en este sentido, los investigadores de la UOC no han encontrado que robotizar la actividad se traduzca directamente en una mayor actividad comercial internacional. Para que eso ocurra, según recogen en el estudio, el territorio resulta un factor clave.

"Encontramos una relación positiva significativa entre la presencia de empresas del mismo sector, o de sectores afines, en la misma provincia que estábamos analizando y la capacidad exportadora de las pymes", afirma Méndez, que destaca el rol fundamental que desempeña un entorno especializado para que pueda existir un flujo de conocimiento, de trabajadores y de know-how en el territorio.

La digitalización de las pymes

En línea con los resultados de este estudio, otro trabajo liderado también por Torrent, publicado en la misma revista y elaborado con la información procedente de la misma base de datos durante el mismo periodo de tiempo, abre el ángulo de análisis y evalúa precisamente la transformación digital de las pymes. Y es que, en los últimos años, España, como otros muchos países europeos, ha experimentado una transformación digital rápida, donde la robotización y las tecnologías de automatización han pasado a ser factores impulsores de la productividad y la eficiencia; pero también el uso de otras tecnologías y herramientas digitales.

Al contrario de lo que intuitivamente podría pensarse, los investigadores han concluido que implementar tecnologías digitales en las industrias no se traduce automáticamente en un aumento a largo plazo de la productividad. No obstante, sí que han visto que estas tecnologías ejercen un papel fundamental a la hora de potenciar de forma selectiva la internacionalización y la productividad, sobre todo en aquellas compañías más digitalizadas y que ya son particularmente activas en importaciones y exportaciones.

"Hemos querido centrarnos en la transformación digital en todo su contexto", afirma Torrent, uno de los coordinadores del I2TIC-IA Lab, para quien "un error frecuente es pensar que la digitalización, en general, producirá efectos homogéneos, cuando cada tecnología aporta unos beneficios, ya que implica metodologías y técnicas distintas", añade.

En este segundo trabajo constatan el impacto beneficioso de la automatización robótica y la necesidad de los factores que rodean a la tecnología para tener resultados positivos: "Hace falta un capital humano formado y preparado. No basta con introducir innovación tecnológica, sino que hay que adecuar las estructuras organizativas. Si la organización no se adapta, es muy difícil que la tecnología genere por sí sola resultados favorables", considera Torrent, para quien hay que "cambiar las organizaciones, hacerlas más flexibles, romper con la idea de estructuras rígidas, burocráticas y verticales, como las que presentan las típicas industrias tradicionales".

Así mismo, los investigadores han hallado que el uso de redes y plataformas fomenta notablemente la colaboración entre las pymes, y señalan que, a diferencia de otros contextos como el anglosajón, en España y Cataluña existe una reticencia histórica precisamente a la colaboración entre las empresas. Es algo que se explica porque la mayoría de las pymes son negocios familiares con una estructura muy vertical.

"Deberíamos empezar a pensar en cómo fomentar de verdad la colaboración entre empresas, porque es una debilidad del sistema español que lastra su productividad e internacionalización", concluye Torrent.

Este proyecto se enmarca en la misión de investigación de la UOC Transición digital y sostenibilidad, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 8, trabajo decente y crecimiento económico, y 9, industria, innovación e infraestructuras.