Incorporar robots augmenta la productivitat de les pimes, però no impulsa les exportacionsUn estudi de la UOC, basat en dades de prop de 5.000 empreses, conclou que la robotització millora l'eficiència d'aquestes, sobretot de les més petites i menys innovadores
Tot i l'impacte positiu de l'adopció tecnològica, la millora de la internacionalització passa per territoris amb economies de localització
Un segon treball, també del grup de recerca I2TIC-IA Lab, conclou que les pimes que adopten tecnologies avançades aconsegueixen més eficiència i una millor capacitat d'adaptació als mercats globals
Les petites i mitjanes empreses (pimes) espanyoles dedicades a la manufactura que han incorporat robots a la seva activitat han aconseguit millorar la productivitat, sobretot les menys innovadores i amb menys treballadors. No obstant això, aquesta automatització, per si sola, no es tradueix en una millora dels nivells d'exportació, perquè la presència als mercats internacionals està estretament vinculada a les economies de localització al territori. És la principal conclusió d'un treball pioner elaborat per investigadors dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, que, per primer cop, han analitzat l'impacte de l'adopció d'aquestes tecnologies en les pimes, empreses amb una plantilla d'entre 10 i 200 treballadors, que representen la major part del teixit empresarial espanyol.
"Com més petita és la indústria, la implantació dels robots afecta més beneficiosament la productivitat. En canvi, a les empreses amb més treballadors, aquest increment no és tan significatiu", assenyala Carles Méndez, coautor del treball, publicat a la revista Journal of the Knowledge Economy, i membre del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC I2TIC-IA Lab, adscrit al centre UOC-DIGIT.
“Com més petita és la indústria, la implantació dels robots afecta més beneficiosament la productivitat”
A més de la mida de l'empresa, l'estudi mostra que un altre factor clau que influeix sobre l'impacte és el grau d'innovació de les indústries. "Tot i que la implementació de robots és positiva en tots els casos, en aquelles indústries més innovadores, la incorporació d'aquesta tecnologia no suposa un canvi tan significatiu", ressalta Méndez.
Una anàlisi de 5.000 empreses
Els investigadors han analitzat la informació de prop de 5.000 empreses en el període 1990-2016, a partir d'una de les bases de dades més completes sobre empreses industrials d'Espanya, elaborada per la Fundació SEPI, i s'han centrat a avaluar el cas de les pimes, que generen dues terceres parts del valor afegit i ocupen més de la meitat de la població activa espanyola.
"Els treballadors de la indústria tenen millor qualitat de treball i estan més ben remunerats. S'ha demostrat que és un sector que té futur, que genera ocupació de qualitat, en contraposició d'altres, com el turisme o els serveis", apunta el catedràtic Joan Torrent, director de UOC-DIGIT.
A més de la productivitat, l'anàlisi també ha valorat si l'adopció de robots potenciava la capacitat exportadora de les empreses, i, en aquest sentit, els investigadors de la UOC no han trobat que robotitzar l'activitat es tradueixi directament en més activitat comercial internacional. Perquè això passi, segons recullen a l'estudi, el territori és un factor clau.
"Vam trobar una relació positiva significativa entre la presència d'empreses del mateix sector, o de sectors afins, a la mateixa província que estàvem analitzant i la capacitat exportadora de les pimes", afirma Méndez, que destaca el rol fonamental que té un entorn especialitzat perquè hi pugui haver un flux de coneixement, de treballadors i de know-how al territori.
La digitalització de les pimes
En línia amb els resultats d'aquest estudi, un另 un treball liderat també per Torrent, publicat a la mateixa revista i elaborat amb la informació procedent de la mateixa base de dades durant el mateix període de temps, obre l'angle d'anàlisi i avalua precisament la transformació digital de les pimes. I és que, els darrers anys, Espanya, com molts altres països europeus, ha experimentat una transformació digital ràpida, on la robotització i les tecnologies d'automatització han esdevingut factors impulsors de la productivitat i l'eficiència; però també l'ús d'altres tecnologies i eines digitals.
Al contrari del que intuïtivament es podria pensar, los investigadors han conclòs que implementar tecnologies digitals en les indústries no es tradueix automàticament en un augment a llarg termini de la productivitat. Tanmateix, sí que han vist que aquestes tecnologies tenen un paper fonamental a l'hora de potenciar de manera selectiva la internacionalització i la productivitat, sobretot en aquelles companyies més digitalitzades i que ja són particularment actives en importacions i exportacions.
"Hem volgut centrar-nos en la transformació digital en tot el seu context", afirma Torrent, un dels coordinadors de l'I2TIC-IA Lab, per a qui "un error freqüent és pensar que la digitalització, en general, produirà efectes homogenis, quan cada tecnologia aporta uns beneficis, perquè implica metodologies i tècniques diferents", afegeix.
En aquest segon treball, constaten l'impacte beneficiós de l'automatització robòtica i la necessitat dels factors que envolten la tecnologia per tenir resultats positius: "Cal un capital humà format i preparat. No n'hi ha prou amb introduir innovació tecnològica, sinó que cal adequar-hi les estructures organitzatives. Si l'organització no s'adapta, és molt difícil que la tecnologia generi resultats favorables per si sola", considera Torrent, per a qui cal "canviar les organitzacions, fer-les més flexibles, trencar amb la idea d'estructures rígides, burocràtiques i verticals, com les que presenten les típiques indústries tradicionals".
Així mateix, els investigadors han trobat que l'ús de xarxes i de plataformes fomenta notablement la col·laboració entre les pimes, i assenyalen que, a diferència d'altres contextos com l'anglosaxó, a Espanya i a Catalunya hi ha una reticència històrica precisament a la col·laboració entre les empreses. Això s'explica perquè la majoria de les pimes són negocis familiars amb una estructura molt vertical.
"Hauríem de començar a pensar en com fomentar de veritat la col·laboració entre empreses, perquè és una debilitat del sistema espanyol que llasta la seva productivitat i internacionalització", conclou Torrent.
Aquest projecte s'emmarca en la missió de recerca de la UOC Transició digital i sostenibilitat, i afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 8, treball decent i creixement econòmic, i 9, indústria, innovació i infraestructures.
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Cattaruzzo, S., Méndez-Ortega, C., Torrent-Sellens, J. Robots, Firms, and Regions: Explaining Spanish Manufacturing Firms' Productivity and Exports. J Knowl Econ (2026). https://doi.org/10.1007/s13132-026-03261-7
Torrent-Sellens, J., Miró-Pérez, AP., Díaz-Chao, Á. Digital Transformation, Internationalization and Productivity in Small and Medium-Sized Enterprises: Unravelling Effects from Spain. J Knowl Econ 17, 3370–3403 (2026). https://doi.org/10.1007/s13132-026-03199-w
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