Transició digital i sostenibilitat
Incidir en les noves dinàmiques socials, ambientals, econòmiques i polítiques derivades dels escenaris emergents. Acompanyar i liderar la transformació digital per garantir que sigui motor d'una transició verda, justa i inclusiva.
El context actual de transformacions socials, ambientals i tecnològiques planteja nous reptes globals. Des de la UOC, treballem per analitzar i comprendre aquests canvis i per generar respostes que contribueixin a una societat més crítica, resilient i sostenible. Ho fem des d'una mirada interdisciplinària i sistèmica, capaç d'abordar la interdependència entre els àmbits urbans, polítics, culturals i econòmics. La nostra voluntat és ser un agent actiu de canvi, influir en polítiques públiques i impulsar models de futur més justos i sostenibles.
Com contribueix la UOC a aquesta missió?
Recerca i projectes
Investiguem per entendre i dirigir l'impacte de la tecnologia en l'entorn i la societat.
- Transformació amb rostre humà: analitzem com la digitalització afecta les persones, les organitzacions i els territoris, sempre prioritzant l'ètica, la inclusió i l'equitat.
- Solucions davant l'emergència socioambiental: desenvolupem projectes que utilitzen l'analítica i l'anàlisi de dades avançades per proposar models de vida, producció, treball, intercanvi i consum més eficients i sostenibles.
- Proposem polítiques i models de governança per fer front als reptes socioeconòmics i ambientals.
- Ciència oberta: promovem l'accés universal al coneixement per accelerar solucions globals als reptes de sostenibilitat.
Transferència de coneixement
Traduïm els avenços científics en eines pràctiques per a les empreses, les institucions i la ciutadania.
- Innovació col·laborativa: col·laborem amb el sector públic i privat per implementar solucions digitals que optimitzin recursos i redueixin la petjada ecològica.
- Transformació de sectors: portem la digitalització a àmbits clau, com ara la salut, l'educació i la gestió urbana, per fer-los més resilients i sostenibles. També estudiem la transformació organitzativa de les pimes o les entitats socials.
- Connectivitat i territori: facilitem que el coneixement digital arribi a tot arreu, eliminem barreres geogràfiques i reduïm la necessitat de desplaçaments.
Emprenedoria
Donem suport al naixement de projectes que integren la sostenibilitat en el seu ADN tecnològic.
- Ecosistema d'empreses emergents: impulsem empreses emergents que utilitzen la tecnologia (IA, IoT, cadena de blocs) per resoldre problemes socials i ambientals.
- Acompanyament estratègic: mentorem emprenedors i emprenedores perquè els seus models de negoci siguin digitalment natius, econòmicament viables i ambientalment responsables.
- Ajudem en la transformació digital d'empreses i organitzacions que volen emprendre el camí del canvi
- Inversió amb valors: connectem el talent innovador amb recursos que prioritzen l'impacte positiu a llarg termini sobre el benefici immediat.
ActualitatTota l'actualitat
La recerca de la UOC en xifres
grups de recerca que dinamitzen la generació de coneixement en xarxa.
projectes d'emprenedoria, acompanyats anualment per Hubbik.
investigadors i investigadores: un ecosistema de talent multidisciplinari.
publicacions en obert: compromís total amb la ciència oberta.
empreses derivades de base tecnològica creades des de la UOC.