Incidir en las nuevas dinámicas sociales, ambientales, económicas y políticas derivadas de los escenarios emergentes. Acompañar y liderar la transformación digital para garantizar que sea motor de una transición verde, justa e inclusiva.

El contexto actual de transformaciones sociales, ambientales y tecnológicas plantea nuevos retos globales. Desde la UOC, trabajamos para analizar y comprender estos cambios y para generar respuestas que contribuyan a una sociedad más crítica, resiliente y sostenible. Lo hacemos desde una mirada interdisciplinaria y sistémica, capaz de abordar la interdependencia entre los ámbitos urbanos, políticos, culturales y económicos. Nuestra voluntad es ser un agente activo de cambio, influir en políticas públicas e impulsar modelos de futuro más justos y sostenibles.