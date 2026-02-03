Transformación digital y sostenibilidad
Incidir en las nuevas dinámicas sociales, ambientales, económicas y políticas derivadas de los escenarios emergentes. Acompañar y liderar la transformación digital para garantizar que sea motor de una transición verde, justa e inclusiva.
El contexto actual de transformaciones sociales, ambientales y tecnológicas plantea nuevos retos globales. Desde la UOC, trabajamos para analizar y comprender estos cambios y para generar respuestas que contribuyan a una sociedad más crítica, resiliente y sostenible. Lo hacemos desde una mirada interdisciplinaria y sistémica, capaz de abordar la interdependencia entre los ámbitos urbanos, políticos, culturales y económicos. Nuestra voluntad es ser un agente activo de cambio, influir en políticas públicas e impulsar modelos de futuro más justos y sostenibles.
¿Cómo contribuye la UOC a esta misión?
Investigación y proyectos
Investigamos para entender y dirigir el impacto de la tecnología en el entorno y la sociedad.
- Transformación con rostro humano: analizamos cómo la digitalización afecta a las personas, las organizaciones y los territorios, siempre priorizando la ética, la inclusión y la equidad.
- Soluciones ante la emergencia socioambiental: desarrollamos proyectos que utilizan la analítica y el análisis de datos avanzados para proponer modelos de vida, producción, trabajo, intercambio y consumo más eficientes y sostenibles.
- Proponemos políticas y modelos de gobernanza para hacer frente a los retos socioeconómicos y ambientales.
- Ciencia abierta: promovemos el acceso universal al conocimiento para acelerar soluciones globales a los retos de sostenibilidad.
Transferencia de conocimiento
Traducimos los avances científicos en herramientas prácticas para las empresas, las instituciones y la ciudadanía.
- Innovación colaborativa: colaboramos con el sector público y privado para implementar soluciones digitales que optimicen recursos y reduzcan la huella ecológica.
- Transformación de sectores: llevamos la digitalización a ámbitos clave, como la salud, la educación y la gestión urbana, para hacerlos más resilientes y sostenibles. También estudiamos la transformación organizativa de las pymes o las entidades sociales.
- Conectividad y territorio: facilitamos que el conocimiento digital llegue a todas partes, eliminamos barreras geográficas y reducimos la necesidad de desplazamientos.
Emprendimiento
Apoyamos el nacimiento de proyectos que integran la sostenibilidad en su ADN tecnológico.
- Ecosistema de empresas emergentes: impulsamos empresas emergentes que utilizan la tecnología (IA, IoT, cadena de bloques) para resolver problemas sociales y ambientales.
- Acompañamiento estratégico: mentorizamos a emprendedores y emprendedoras para que sus modelos de negocio sean digitalmente nativos, económicamente viables y ambientalmente responsables.
- Ayudamos en la transformación digital de empresas y organizaciones que quieren emprender el camino del cambio.
- Inversión con valores: conectamos el talento innovador con recursos que priorizan el impacto positivo a largo plazo sobre el beneficio inmediato.
ActualidadToda la actualidad
La investigación de la UOC en cifras
grupos de investigación que dinamizan la generación de conocimiento en red.
proyectos de emprendimiento, acompañados anualmente por Hubbik.
investigadores e investigadoras: un ecosistema de talento multidisciplinario.
publicaciones en abierto: compromiso total con la ciencia abierta.
empresas derivadas de base tecnológica creadas desde la UOC.