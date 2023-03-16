"No conocía a esta autora" o "me ha ayudado a redescubrirla" son algunas de las reacciones de las personas que han participado en Relatos compartidos , el banco sonoro de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El proyecto, que este año llega a su quinta edición, invita a grabar obras de escritoras en lengua catalana, castellana, gallega y vasca para incorporarlas a un banco público y abierto y hacerlas llegar a nuevos lectores y oyentes. La iniciativa persigue por quinto año un objetivo claro: visibilizar a las mujeres en la literatura a través de audiolecturas en abierto.

Relatos compartidos se abre con motivo de Sant Jordi y hay tiempo para apuntarse hasta el 30 de junio. Puede participar toda la comunidad universitaria de la UOC, así como usuarios y personal de bibliotecas nacionales e internacionales. Para contribuir a reivindicar el legado literario femenino, solo hay que grabar una de las lecturas de la lista de textos seleccionados en dominio público y enviar el audio a través de la página de inscripción de la campaña . Cada audiolectura se incorporará al banco sonoro , alojado en la web de la Biblioteca de la UOC.

A lo largo de estos cinco años, el banco ha reunido más de trescientas audiolecturas de una cincuentena de autoras, leídas por voluntarios y voluntarias. Entre los audios disponibles hay textos de escritoras reconocidas, como Emilia Pardo Bazán o Maria de Bell-lloc, pero también nombres menos conocidos.

Con el tiempo, también se ha querido reforzar la diversidad de autoras del banco sonoro. Gracias a la colaboración de las bibliotecas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la Universidad de Zaragoza, se han incorporado obras de autoras de Aragón y de Andalucía y se ha ampliado así el repertorio con escritoras de diferentes comunidades autónomas.

Todos los textos disponibles para leer en Relatos compartidos son de dominio público: obras de autoras que murieron hace más de setenta años y que se pueden leer, grabar, publicar y compartir libremente, sin vulnerar la propiedad intelectual. De esta manera, pueden llegar al máximo número de personas.

La iniciativa se puede seguir y difundir en las redes sociales con la etiqueta #RelatosCompartidos.

Relatos compartidos es un proyecto impulsado por la Biblioteca de la UOC, con la participación del Área de Cultura y el apoyo del Área de Comunicación de la universidad. Nació en el año 2022 con el objetivo de visibilizar el talento de las mujeres en la literatura y promover la grabación de su obra en las diferentes lenguas oficiales del Estado español.