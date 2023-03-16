Aunque el interés por la filología catalana experimenta un repunte esperanzador, la cifra de nuevos filólogos todavía es insuficiente para abastecer un mercado laboral en el que faltan, de forma crónica, profesores, profesionales de la lengua y editores. Este aumento de vocaciones no es casual: responde a un apoyo institucional firme, así como al buen momento que vive la literatura catalana. En medio de este escenario, la UOC ha detectado, además, una tendencia sorprendente y alentadora: cada vez hay más estudiantes hombres fascinados por obras de autoras. Escritoras como Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Maria-Mercè Marçal se han convertido en uno de los principales focos de investigación de estos nuevos alumnos.

"Este interés creciente no es fruto del azar ni de una moda, sino de un compromiso estructural con la excelencia académica y la justicia histórica", explica la catedrática Teresa Iribarren, directora del grado de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC. Esta titulación está firmemente comprometida con la aplicación de la perspectiva de género en la docencia, tal y como marcan las directrices de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Cataluña). Este compromiso se ha traducido, añade la académica, "en una mejora indiscutible en la calidad de lo que enseñamos. Nos ha permitido construir y ofrecer nuevas narrativas sobre la literatura catalana que son más completas, ya que corrigen la criptoginia, es decir, la ocultación sistemática de los logros y los referentes femeninos a lo largo de la historia. Ahora contamos una historia de la literatura más fidedigna".

La nueva perspectiva ha propiciado que un número creciente de estudiantes hombres muestren esta pasión y dirijan su investigación hacia escritoras. Además de las clásicas, explica la directora del grado, "también existe un vivo interés por autoras más actuales que están marcando el panorama literario contemporáneo, desde Najat El Hachmi hasta Irene Solà o Gemma Ruiz, porque conectan de lleno con las inquietudes de la sociedad actual".

Cuestionando el canon literario androcéntrico

Gerard Peraire, de 28 años, es violonchelista y se graduó en Lengua y Literatura Catalanas en la UOC en el mes de febrero. En su trabajo de final de grado, Teixir versos per recosir la veu ('Tejer versos para recoser la voz'), estudió la presencia del mito de Penélope en la poesía contemporánea catalana (Mercè Rodoreda y Maria Rosa Blázquez) y gallega (Xohana Torres y María Besteiros). "En las últimas décadas, se ha producido una reivindicación de escritoras que durante muchos años habían sido ignoradas o circunscritas al espacio de 'literatura para mujeres', una etiqueta promovida por las estructuras patriarcales para menospreciar las aportaciones de las mujeres y relegarlas a una categoría marginal, considerada inferior o irrelevante", explica el filólogo.

Uno de los elementos que llevaron a Peraire a incorporar la perspectiva de género en el mundo literario fue la lectura del volumen Literatura y violencias machistas. Guía para trabajos académicos (2023), de Teresa Iribarren y otros autores. El proceso de reivindicación de autoras tradicionalmente menospreciadas, dice, "se inscribe en un movimiento más amplio de revisión crítica del canon literario, tradicionalmente prescrito por hombres y para hombres, y diseñado con sesgos de género evidentes".

Rubén Pérez, de 37 años, es otro ejemplo de estudiante del grado que ha abrazado con entusiasmo autoras que hasta hace poco le eran desconocidas: "El descubrimiento de Maria-Mercè Marçal me cambió. Vengo de una familia castellanoparlante y siempre había desconocido la literatura catalana, y aún más la escrita por mujeres. Fue un choque increíble leer a esta autora. Me propuse investigar todo lo que había hecho". Pérez, que es camionero de profesión y quiere dedicarse a la docencia del catalán cuando finalice el grado, escucha y estudia textos de Maria-Mercè Marçal, Mercè Rodoreda y Víctor Català mientras conduce su camión. Su proceso de estudio es particular: se descarga los textos incluidos en el material docente y los convierte en audio con la aplicación Voice Aloud Reader. Así, elabora un tipo de pódcasts que le ayudan a estudiar durante la jornada laboral.

Peraire y Pérez son solo dos de los múltiples ejemplos de estudiantes de la UOC que han descubierto escritoras de nuestra literatura y se han apasionado por ellas. Para Iribarren, "el simple hecho de normalizar la presencia de autoras en los currículums universitarios ya ha propiciado que muchos más hombres se acerquen a ellas de forma natural. Pero lo más relevante es que ahora ya tenemos datos empíricos que demuestran cómo la intervención docente transforma su mirada".

Para la directora del grado de Lengua y Literatura Catalanas, "no se trata solo de añadir títulos de autoría femenina a las listas de lectura. El gran reto es revertir los mecanismos de lectura basados en un patrón androcéntrico, que son los modelos críticos que hemos heredado. El cambio real pasa por transformar cómo leemos y cómo trabajamos estas obras, integrando de lleno la perspectiva de género".