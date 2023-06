El pla d'estudis pot donar lloc, segons la trajectòria que l'estudiant hagi seguit, a tres perfils d'optativitat:

Perfil d'optativitat literari Perfil d'optativitat cultural i social Perfil d'optativitat lingüístic

Aquests perfils d'optativitat expressen la focalització concreta per la qual ha optat l'estudiant amb relació al desenvolupament de competències avançades. Els tres perfils d'optativitat no constitueixen itineraris aïllats ni camps disciplinaris divergents. Es tracta, més aviat, d'una manera d'organitzar l'oferta d'assignatures que permeti a l'estudiant visualitzar d'una manera coherent els diferents camps de coneixement associats als estudis de llengua i literatura i les interrelacions que hi ha. Així, el perfil d'optativitat literari reuneix assignatures de l'àmbit de la teoria literària i de literatura catalana, el perfil d'optativitat lingüístic combina la lingüística general amb l'estudi de la llengua catalana, i el perfil d'optativitat cultural i social promou les connexions que es poden establir entre els estudis lingüístics i literaris des d'una perspectiva interdisciplinària. Per això, certes matèries apareixen adscrites a més d'un dels perfils d'optativitat.

Perfil d'optativitat literari

L'obtenció d'aquest perfil d'optativitat indica que els estudiants han enriquit la seva capacitat d'expressió i de sensibilitat cap al text de tal manera que hi poden aplicar les seves habilitats i cursar especialitzacions en els àmbits següents: edició, crítica literària, traducció, periodisme, ensenyament de la llengua i de la literatura i recerca filològica i literària.

Aquest perfil d'optativitat conté les assignatures en les quals s'aprofundeix en el fet literari en totes les seves manifestacions i des de múltiples perspectives d'estudi, especialment pel que fa a la literatura catalana. L'estudi de la literatura a la UOC, inclosa la teoria de la literatura, es caracteritza per atorgar el màxim protagonisme al text literari, a fi que les reflexions conceptuals es fonamentin en el text i en l'experiència de la lectura. Per tant, s'analitza la producció literària en qualsevol dels seus gèneres i des dels diferents plantejaments teòrics existents o les diferents maneres d'entendre el fet literari, inclosa la historiografia literària. En les assignatures adscrites a aquest perfil d'optativitat es practica tant l'anàlisi de les característiques formals de cada gènere com els seus aspectes de contingut i ideològics. D'aquesta manera, es tracta que l'estudiant entengui la productivitat de la literatura per a construir significat i experiència des de qualsevol punt de vista: social, polític, psicològic, estètic, del desig.

Perfil d'optativitat lingüístic

Amb la formació que ofereixen les matèries d'aquest perfil d'optativitat, els estudiants adquireixen competències que els ajuden a apreciar el potencial de les llengües per a construir significat, a redactar textos correctes i adequats a cada finalitat específica i a entendre com la llengua s'insereix en processos organitzatius i tecnològics. Per tant, es tracta d'una formació que capacita per a desenvolupar tasques i cursar especialitzacions en els àmbits següents: assessorament lingüístic, traducció, desenvolupament d'aplicacions lingüístiques (diccionaris, recursos digitals), tractament de trastorns del llenguatge, ensenyament de la llengua i recerca filològica i lingüística.

Aquest perfil d'optativitat agrupa les assignatures en què l'estudiant aprofundeix en el coneixement de l'estructura i de l'ús de les llengües, especialment la catalana, des d'un punt de vista sincrònic, diacrònic, estructural, pragmàtic, cognitiu o social. Diverses assignatures incideixen en algun d'aquests punts de vista i aborden les llengües com a recursos que les persones utilitzen en la seva vida diària per a expressar-se, relacionar-se, articular organitzacions, gestionar informació i manipular o desenvolupar eines i recursos digitals.

Perfil d'optativitat cultural i social

La formació que s'obté en optar per aquest perfil d'optativitat capacita els estudiants per a treballar i cursar especialitzacions en els àmbits següents: política i assessorament lingüístics, mediació lingüística i cultural, periodisme, ensenyament de la llengua i de la literatura i recerca filològica i humanística.

S'ofereixen per a obtenir aquest perfil d'optativitat assignatures que estudien qüestions socials i culturals en les quals la llengua, la literatura i altres formes de producció cultural ocupen un paper clau. D'una banda, hi ha els processos de construcció d'identitats (nacionals, de classe, de gènere), i de l'altra, la inserció dels usos lingüístics i la producció cultural en l'organització social, els conflictes polítics i les institucions. Són aspectes que tradicionalment s'han estudiat com a aspectes laterals o interdisciplinaris des dels estudis lingüístics i literaris. En aquest perfil d'optativitat s'ofereix als estudiants l'oportunitat de tractar-los de tal manera que permetin establir ponts entre els estudis de llengua i els de literatura, alhora que s'ajuda a entendre les pugnes polítiques i ideològiques que tenen lloc entorn dels usos lingüístics, les polèmiques literàries o l'ensenyament de la llengua i la literatura. En les assignatures es combinen d'una manera crítica i creativa els coneixements de llengua i literatura amb altres coneixements i mètodes bàsics de les ciències socials i de les humanitats.

La realització d'algun d'aquests perfils d'optativitat es recull en el suplement europeu al títol. Per a obtenir un perfil d'optativitat cal cursar com a mínim 36 crèdits optatius segons les assignacions següents: