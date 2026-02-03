Grau Online en Llengua i Literatura Catalanes
Presentació
El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC forma professionals de la llengua i la literatura perquè puguin treballar en diferents àmbits de la societat actual.
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El títol de grau en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya s'inscriu dins de la branca d'Arts i Humanitats i és l'únic totalment virtual de tot l'Estat.
Per què estudiar el grau online de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC?
Estudiar el grau de Llengua i Literatura Catalanes et permetrà:
- Expressar-te amb excel·lència en llengua catalana.
- Conèixer els recursos gramaticals i expressius de la llengua catalana, l'estructura interna, l'origen i l'evolució, i la variació històrica i actual.
- Interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, pretèrites i contemporànies, vehiculades en aquesta llengua.
- Conèixer la producció literària en llengua catalana, així com les altres formes de producció cultural de la comunitat lingüística catalana en la seva dimensió històrica i actual.
- Aplicar les diferents capacitats a contextos diferents i canviants.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.