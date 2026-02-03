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Grau Online en Llengua i Literatura Catalanes

Presentació

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC forma professionals de la llengua i la literatura perquè puguin treballar en diferents àmbits de la societat actual.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Més informació

 

El títol de grau en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya s'inscriu dins de la branca d'Arts i Humanitats i és l'únic totalment virtual de tot l'Estat.

Per què estudiar el grau online de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC?

Estudiar el grau de Llengua i Literatura Catalanes et permetrà:

  • Expressar-te amb excel·lència en llengua catalana.
  • Conèixer els recursos gramaticals i expressius de la llengua catalana, l'estructura interna, l'origen i l'evolució, i la variació històrica i actual.
  • Interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, pretèrites i contemporànies, vehiculades en aquesta llengua.
  • Conèixer la producció literària en llengua catalana, així com les altres formes de producció cultural de la comunitat lingüística catalana en la seva dimensió històrica i actual.
  • Aplicar les diferents capacitats a contextos diferents i canviants.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sessió informativa video link

Sessió informativa

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
66
ECTS
Optativa
102
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

6
6
6
6
6
6
6
Idioma modern I:  anglès  /  francès
6
Idioma modern II:  anglès  /  francès
6
6
Formació bàsica
Crèdits

 

 

 

 

 

 

 

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Assignatures obligatòries
Crèdits

 

 

 

 

 

 

 

Assignatures optatives
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

(Entre totes les optatives dels mòduls de Professions de la llengua, Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística, com a mínim 18 crèdits han de ser de matèries orientades a aspectes de la llengua, la literatura o la cultura catalanes, identificades aquí amb un *.)

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

AssignaturesCrèdits
Semestre 1
30
Matèries bàsiques:
 
Llengua, cultura i societat
6
Introducció a l'estudi de la literatura
6
Introducció a les ciències del llenguatge
6
Matèries transversals:
 
Competències TIC en llengua i literatura catalanes
6
Idioma modern I
6
Semestre 2
30
Matèries bàsiques:
 
Llengua llatina: llengua, literatura i cultura
6
Introducció a la literatura europea
6
Matèries transversals:
 
Idioma modern II
6
Matèries obligatòries:
 
Literatura catalana del segle XIX
6
Llengua catalana: estructura i ús
6
Semestre 3
30
Matèries bàsiques:
 
Sociologia
6
Matèries obligatòries:
 
L'estructura de les llengües
6
Literatura catalana del segle XX
6
La normativa de la llengua catalana
6
Teoria de la literatura
6
Semestre 4
30
Matèries transversals:
 
Iniciativa emprenedora
6
Matèries obligatòries:
 
Literatura catalana moderna
6
Història de la llengua catalana
6
Literatura catalana medieval
6
Llengua catalana i tecnologies digitals
6
Semestre 5
30
Assignatures obligatòries dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística:
 
Literatura catalana: societat i cultura
6
Literatura catalana: teoria i crítica
6
Llengua catalana: semàntica i lexicologia
6
Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística (mínim 6 crèdits ECTS)
6
Opció d'inici d'un minor
6
Semestre 6
30
Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística (mínim 24 crèdits ECTS)
24
Crèdits d'un minor, si escau
6
Semestre 7
30
Matèries obligatòries del mòdul de projectes:
 
Seminari d'estudis catalans
6
Treball de fi de grau I
6
Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística (6 crèdits ECTS)
6
Crèdits d'un minor, si escau
6
Altres matèries optatives
6
Semestre 8
30
Matèries obligatòries del mòdul de projectes:
 
Treball de fi de grau II
6
Matèria obligatòria del mòdul de professions de la llengua:
 
Ensenyament de la llengua catalana
6
Matèries optatives del mòdul de professions de la llengua:
 

12 crèdits ECTS a escollir entre les matèries d'Edició i assessorament lingüístic i Planificació lingüística
12
Altres matèries optatives o que poden donar lloc a minors
6

 

Mencions

El pla d'estudis pot donar lloc, si l’estudiant ho desitja, a dues mencions (de 54 ECTS cadascuna):

  1. Menció en llengua

  2. Menció en literatura

Menció en llengua

Aquesta menció ofereix una especialització en l’estudi diacrònic i sincrònic de la llengua, que n’aborda tant els aspectes descriptius com els prescriptius, i també les aplicacions socials i les variacions territorials. D’una banda, es proporciona una sòlida formació descriptiva i prescriptiva de la llengua catalana i un coneixement aprofundit dels fonaments de la lingüística des d’una perspectiva científica, que n’explora les teories, les metodologies i els avenços més recents. D’altra banda, aquesta formació capacita l’estudiant per assumir rols professionals en un context marcat per la societat de la informació i les noves tecnologies,  i la creixent complexitat cultural i lingüística, que han donat lloc a noves professions vinculades al llenguatge.

L’estudiant desenvoluparà competències clau per afrontar tant les demandes professionals tradicionalment lligades a la llengua (ensenyament, correcció, traducció i edició de textos o planificació lingüística), com les demandes emergents que sorgeixen amb els reptes actuals en camps com la comunicació digital, les tecnologies del llenguatge o la gestió lingüística en entorns multiculturals. Així, adquirirà una visió integral per abordar els desafiaments lingüístics i culturals de la societat actual, i sabrà dissenyar i implementar estratègies basades en el principi que la llengua té un paper clau en la configuració d’identitats culturals, en la dinàmica social i en les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Menció en literatura

Aquesta menció ofereix una especialització en l’estudi de la literatura i la cultura catalanes, amb una perspectiva àmplia i oberta, tant cronològica (des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, amb un èmfasi en la contemporaneïtat) com d’enfocament (des de la història de la literatura a la crítica literària, la literatura comparada o els estudis culturals). S’hi adquireixen competències en l’anàlisi crítica dels textos literaris i d’altres produccions culturals des de diverses perspectives teòriques, així com coneixements sobre els processos de producció i consum culturals, el paper de la literatura i la cultura en la societat catalana, i sobre els vincles de la tradició catalana amb altres tradicions culturals. Així mateix, s’afavoreix la reflexió des d’una perspectiva de gènere, a fi de comprendre les dinàmiques i els enfocaments de gènere presents en la producció literària al llarg del temps.

La formació en literatura obre un ventall d’oportunitats professionals: des del món educatiu a la promoció de la lectura i de la literatura entre públics diversos, la implicació en la indústria editorial, l’exercici de la crítica literària o l’assessorament de continguts culturals en mitjans de comunicació. Per a l’exercici d’aquestes pràctiques professionals, la menció proveeix coneixements i la pràctica d’habilitats per a la valoració crítica de les produccions culturals des de perspectives teòriques diverses i en la comprensió més rica dels contextos històrics, culturals i ideològics que afecten el camp cultural. 

 

Assignatures de la menció en llengua:

Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia

Orígens i evolució de la llengua catalana

Dialectologia catalana

Lingüística cognitiva

Llenguatge, ment i cervell

Terminologia

Teoria i pràctica de la traducció

Assessorament i serveis lingüístics

Multilingüisme i educació

Assignatures de la menció en literatura:

Literatura catalana del Barroc i la Il·lustració

La Renaixença

Literatura comparada

Avantguardes i literatura en Europa i a Catalunya

Narrativa catalana contemporània

Poesia catalana contemporània

Teatre català

La identitat catalana en els seus textos

Narrativa catalana medieval

 

Càrrega lectiva

El grau proposat és de caràcter generalista i d'orientació professionalitzadora, de manera que comprèn tots els aspectes teòrics i aplicats associats a l'estudi de la llengua i la literatura, amb un èmfasi especial en la llengua catalana. La seva principal particularitat estructural respecte de les llicenciatures tradicionals de Filologia Catalana rau en l'articulació d'un pla d'estudis que possibilita un paper actiu de l'estudiant en el disseny del procés d'aprenentatge i en la conformació del currículum.

Els primers 120 crèdits ECTS es plantegen com a obligatoris per a tot l'estudiantat, i s'estructuren en:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica:
  • 36 crèdits ECTS corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement seleccionades entre les que estableix la normativa:
    • Llengua 6 crèdits ECTS
    • Lingüística 6 crèdits ECTS
    • Literatura 12 crèdits ECTS
    • Llengua clàssica 6 crèdits ECTS
    • Sociologia 6 crèdits ECTS
  • 24 crèdits ECTS corresponen a matèries comunes considerades igualment de formació bàsica o transversal per la Universitat:

Càrrega lectiva


El grau proposat és de caràcter generalista i d'orientació professionalitzadora, de manera que comprèn tots els aspectes teòrics i aplicats associats a l'estudi de la llengua i la literatura, amb un èmfasi especial en la llengua catalana. La seva principal particularitat estructural respecte de les llicenciatures tradicionals de Filologia Catalana rau en l'articulació d'un pla d'estudis que possibilita un paper actiu de l'estudiant en el disseny del procés d'aprenentatge i en la conformació del currículum.

Els primers 120 crèdits ECTS es plantegen com a obligatoris per a tot l'estudiantat, i s'estructuren en:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica:
  • 36 crèdits ECTS corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement seleccionades entre les que estableix la normativa:
    • Llengua 6 crèdits ECTS
    • Lingüística 6 crèdits ECTS
    • Literatura 12 crèdits ECTS
    • Llengua clàssica 6 crèdits ECTS
    • Sociologia 6 crèdits ECTS
  • 24 crèdits ECTS corresponen a matèries comunes considerades igualment de formació bàsica o transversal per la Universitat:
    • Idioma modern 12 crèdits ECTS
    • Competències TIC en llengua i literatura catalanes 6 crèdits ECTS
    • Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS

  • 78 crèdits ECTS obligatoris per a totes les persones graduades en Llengua i Literatura Catalanes.

El pla d'estudis proposa que, durant els primers dos cursos, l'estudiantat cursi tots els crèdits de matèries bàsiques, combinats amb els crèdits de la major part de matèries obligatòries.  

Els segons 102 crèdits ECTS s'estructuren en els cinc mòduls (Literatura i teoria literària, Cultura i societat, Llengua i lingüística, Professions de la llengua i Projectes), en què s'organitzen les diferents matèries, i que combinen assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar aquests 102 crèdits seguint, preferentment, aquest ordre:

  • 18 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 36 crèdits ECTS optatius dels mòduls següents:
  • Literatura i teoria literària
  • Cultura i societat
  • Llengua i lingüística
  • 6 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 12 crèdits ECTS optatius del mòdul:
  • Professions de la llengua
  • 18 crèdits ECTS obligatoris del mòdul de Projectes, amb les matèries:
  • Seminari d'estudis catalans (6 crèdits ECTS)
  • Treball de fi de grau (12 crèdits ECTS) 
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TFG), que consisteix en la realització d'un estudi o d'una memòria (segons els casos) individual en què l'estudiant posa en pràctica i demostra les competències adquirides al llarg dels estudis del grau.

En el grau de Llengua i Literatura Catalanes el treball final té 12 crèdits ECTS, distribuïts en dues assignatures semestrals: TFG I i TFG II. Aquestes assignatures de TFG I i TFG II han de ser cursades per l'estudiant de manera consecutiva per finalitzar el programa. És per això que per matricular-se de la primera (TFG I) cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa, entre els quals s'inclouen els corresponents a totes les assignatures bàsiques i obligatòries i una bona part de les assignatures optatives, en especial les relacionades amb el tema i/o l'orientació del treball que es vol dur a terme.

En el grau Llengua i Literatura Catalanes s'ofereix la possibilitat de fer un treball final en una d’aquestes tres àrees:

Treball final de grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TFG), que consisteix en la realització d'un estudi o d'una memòria (segons els casos) individual en què l'estudiant posa en pràctica i demostra les competències adquirides al llarg dels estudis del grau.

En el grau de Llengua i Literatura Catalanes el treball final té 12 crèdits ECTS, distribuïts en dues assignatures semestrals: TFG I i TFG II. Aquestes assignatures de TFG I i TFG II han de ser cursades per l'estudiant de manera consecutiva per finalitzar el programa. És per això que per matricular-se de la primera (TFG I) cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa, entre els quals s'inclouen els corresponents a totes les assignatures bàsiques i obligatòries i una bona part de les assignatures optatives, en especial les relacionades amb el tema i/o l'orientació del treball que es vol dur a terme.

En el grau Llengua i Literatura Catalanes s'ofereix la possibilitat de fer un treball final en una d’aquestes tres àrees: Llengua catalana i lingüística, Literatura i cultura catalanes i Col·laboració externa en empresa o institució. L'estudiant ha de triar una d'aquestes àrees i, per poder-se matricular del treball final, ha d'haver fet prèviament la sol·licitud d’àrea, que ha de ser acceptada. La tutoria acadèmica del grau té un paper clau en el procés d'orientació i informació sobre la sol·licitud d’àrea i la matrícula del TFG.

L’estudiant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge i selecciona de manera argumentada el tema i defineix els objectius del seu projecte de TFG. Compta amb el guiatge del tutor o tutora de TFG que, com a expert en el tema del treball, fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fer-ne el seguiment, així com d'assessorar-lo en la conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i presentació final, que és virtual i síncrona. 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa al seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior, pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs Claus de la IA generativa en humanitats
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa

  • Comprèn com transforma el sector de les humanitats: oportunitats, reptes i límits

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa en humanitats” i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa(LOE)6 crèdits
Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE)6 crèdits
Il·lustració(LOGSE)6 crèdits
Secretariat(LOGSE)6 crèdits
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Professorat

Direcció del programa

  • Teresa Iribarren Donadeu

    Doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. És directora del grup de recerca Literatura Catalana, Món Editorial i Societat (LiCMES), integrat a IdentiCat. Premi Lluís Nicolau d'Olwer 2010 i Premi Serra d'Or en Humanitats 2013. Les seves línies de recerca actuals són la literatura catalana contemporània, les narratives de la violència i la traducció.

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Sortides professionals

Sortides professionals

El grau de Llengua i Literatura Catalanes, en funció de les competències específiques que l'estudiant opta per desenvolupar en els cursos avançats de la titulació, pot capacitar per treballar en les professions següents:

  • Formador en llengua, literatura i cultura catalanes.(1)
  • Professor de tècniques d'expressió oral i escrita.
  • Assessor lingüístic.
  • Corrector editorial.
  • Editor.
  • Escriptor.
  • Crític literari.
  • Desenvolupador d'aplicacions lingüístiques.
  • Tècnic en lexicografia, terminologia i neologia.
  • Assessor en tractaments de trastorns del llenguatge.
  • Tècnic de planificació lingüística.
  • Redactor de continguts.
  • Mediador cultural.
  • Assessor cultural.

(1) Per exercir de professor d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat cal obtenir, a més, el màster d'Educació Secundària. Per exercir de mestre d'educació primària obligatòria cal ser graduat en Educació Primària.

Objectius

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC té com a principal objectiu proporcionar a l'estudiantat tres capacitats bàsiques:

  • Expressar-se amb excel·lència en llengua catalana (i dominar altres llengües, que s'especificaran en el grau).
  • Conèixer, analitzar i interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, tant les obres clàssiques del passat com les més contemporànies, de la llengua catalana.
  • Aplicar aquestes capacitats a contextos diversos i canviants.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Resultats d'aprenentatge

Coneixements

  • Identificar el llegat lingüístic, literari i cultural de la llengua llatina i el seu funcionament intern i relacionar-los amb la llengua i la cultura catalanes.
  • Relacionar els coneixements i models teòrics de l'àmbit de la filologia catalana amb els d'altres disciplines humanístiques i socials.
  • Identificar el procés de formació de les llengües literàries i dels estàndards moderns
  • Descriure els trets dels diferents períodes i moviments literaris en l'estudi de les obres, autors i autores principals de la literatura catalana.
  • Relacionar textos de qualsevol naturalesa i fenòmens culturals amb la seva realitat social.
  • Identificar les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
  • Reconèixer els principals corrents teòrics i metodològiques en l'estudi de la llengua.
  • Incorporar les principals tendències i conceptes de la teoria de la literatura.

Resultats d'aprenentatge


Coneixements

  • Identificar el llegat lingüístic, literari i cultural de la llengua llatina i el seu funcionament intern i relacionar-los amb la llengua i la cultura catalanes.
  • Relacionar els coneixements i models teòrics de l'àmbit de la filologia catalana amb els d'altres disciplines humanístiques i socials.
  • Identificar el procés de formació de les llengües literàries i dels estàndards moderns
  • Descriure els trets dels diferents períodes i moviments literaris en l'estudi de les obres, autors i autores principals de la literatura catalana.
  • Relacionar textos de qualsevol naturalesa i fenòmens culturals amb la seva realitat social.
  • Identificar les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
  • Reconèixer els principals corrents teòrics i metodològiques en l'estudi de la llengua.
  • Incorporar les principals tendències i conceptes de la teoria de la literatura.
  • Definir els processos de construcció del cánon i de la tradició literària europea i/o catalana a partir de les reflexions teòriques existents.

Habilitats

  • Formular preguntes de recerca rellevants per a la disciplina i analitzar dades o textos de naturalesa complexa.
  • Formular preguntes de recerca adequades per resoldre problemes rellevants en la disciplina lingüística.
  • Aplicar el pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejar les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.
  • Analitzar textos en català en els diferents nivells estructurals.
  • Analitzar, comentar críticament i interpretar textos literaris i fenòmens culturals.
  • Aplicar les principals tendències de la teoria de la literatura, els estudis culturals i la literatura comparada en l'anàlisi de textos, discursos i fenòmens.
  • Interpretar la dimensió social dels fenòmens lingüístics.
  • Il·lustrar l'evolució estètica i ideològica d'autors, períodes i moviments mitjançant l'anàlisi dels textos literaris
  • Utilitzar de manera efectiva i amb bon criteri la bibliografia en treballs acadèmics, identificant fonts rellevants i avaluant la seva qualitat i pertinència.

Competències

  • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Aplicar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que plantegen els estudis lingüístics i literaris en diferents contextos sociopolítics i culturals del present.
  • Desenvolupar solucions de manera sistemàtica i sostenible per cobrir necessitats de persones i col·lectius.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
  • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
  • Aplicar coneixements de la disciplina en iniciatives i tasques de naturalesa professional.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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